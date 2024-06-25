Унаслідок російських обстрілів знеструмлено споживачів у 6 областях, - Міненерго
Станом на 25 червня внаслідок російських обстрілів без світла залишилися споживачі у шести областях.
Про це повідомили в пресцентрі Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 20,3 тис. абонентів у 28 населених пунктах. Енергетики заживили 15,6 тис. абонентів у 61 населеному пункті, зокрема тих, що знеструмлювалися раніше. На ранок залишаються без напруги 115 населених пунктів, загалом – 81,4 тис. абонентів.
На Запоріжжі на ранок через обстріли без енергопостачання залишаються понад 3,7 тис. абонентів у 51 населеному пункті.
В Одеській області внаслідок бойових дій знеструмлювалися 1280 точок обліку в одному з населених пунктів. З технологічних причин залишаються відключеними 409 абонентів у 4 населених пунктах.
Через технологічне порушення знеструмлено 231 точку обліку в 3 населених пунктах Сумської області. Загалом без електропостачання залишаються понад 4 тис. абонентів у 73 населених пунктах, з них понад 3,7 тис. – через бойові дії.
На Харківщині через бойові дії залишаються знеструмленими 42,5 тис. абонентів у 107 населених пунктах.
У м. Херсон енергетики заживили 1578 абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії. В обласному центрі без напруги залишаються понад 2,3 тис. точок обліку, у всій Херсонській області – 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.
У м. Чернівці для усунення пошкодження на підземному газопроводі відключено від газопостачання 426 споживачів (приватні будинки).
На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1540 абонентів у 25 населених пунктах.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики заявили, що наразі не беруться прогнозувати, якими будуть відключення електроенергії взимку, наголосивши, що ситуація може змінюватися щодня та після кожної атаки ворога.
