Росіяни намагаються бити по газовій інфраструктурі України, - заступниця міністра енергетики Гринчук
У ніч на 22 червня російські загарбники намагалися пошкодити газову інфраструктуру України, однак їхній задум не вдався.
Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Гринчук, ворог намагається атакувати газову інфраструктуру України, однак наразі ситуація стабільна. Посадовиця зазначила, що Україна спрямовує системи протиповітряної оборони на захист газової інфраструктури, оскільки газ є критично важливим та потрібним.
"Ворог постійно атакує також і об'єкти газової інфраструктури. І, на жаль, сьогодні також була спроба атак на ці об'єкти. На сьогоднішній день як фізичний захист, так і системи протиповітряної оборони ми також спрямовуємо і на ці об'єкти, розуміючи, що газ для нас є критично важливим і нам потрібно, щоб вся газотранспортна система, і газовидобуток, і сховища функціонували в нормальному режимі. Так само накопичуємо обладнання для швидких ремонтів, тому що розуміємо, що можуть бути пошкодження", - розповіла заступниця міністра.
Також вона додала, що робиться все можливе, щоб до зими були відповідні накопичення газу.
"Ми намагаємося всіма силами захистити на сьогоднішній день газову інстраструктур. З газовою галуззю ситуація стабільна і ми робимо все можливе для того, щоб до підготовки до зими у нас накопичення були відповідними, яких достатньо буде для проходження опалювального сезону, проходження зими", - сказала Гринчук.
Раніше заступниця міністра енергетики Гринчук заявила, що наразі зарано пронозувати тривалість відключення електроенергії взимку, оскільки ситуація може змінитися після кожної атаки ворога.
Обстріл у ніч на 22 червня
Нагадаємо, що що у ніч на 22 червня російські загарбники здійснили черговий масштабний обстріл України із застосуванням БПЛА та ракет. Серед іншого загарбники атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.
Але що далі, які міри приймаються проти цього?
Чи урядовці потрібні для того, щоб тільки плакатися? типу ой москалі сволочі б'ють по газовій інфраструктурі... ой, москалі б'ють по енергетичній інфраструктурі... ой, ой...
А що у відповідь москалям робити, урядовці мовчать, нічого не знають, що робити.
Просто "слуги" ще не встигли призначити головних "захисників" газової галузі, як це вони зробили з електрикою.
А етери Роіся-24 коли Цензор почне репостити?
будет очень ассиметрично )))
Грязовец и Торжок
... вот только где миллион дронов ??
и где 60 ярдов на это выделенных ??
Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью «Прямому».
«Я хочу еще раз подчеркнуть, Россия не обойдется без украинской ГТС в любом случае. После 2019 года, в том числе. Вторая позиция -» Северный поток «является абсолютно политическим проектом. Туда надо вложить 15-20 млрд, а у нас система готовая."
13 апреля 2018