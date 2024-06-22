УКР
Росіяни намагаються бити по газовій інфраструктурі України, - заступниця міністра енергетики Гринчук

Росіяни намагаються бити по газовій інфраструктурі України, - заступниця міністра енергетики Гринчук

У ніч на 22 червня російські загарбники намагалися пошкодити газову інфраструктуру України, однак їхній задум не вдався.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Гринчук, ворог намагається атакувати газову інфраструктуру України, однак наразі ситуація стабільна. Посадовиця зазначила, що Україна спрямовує системи протиповітряної оборони на захист газової інфраструктури, оскільки газ є критично важливим та потрібним.

"Ворог постійно атакує також і об'єкти газової інфраструктури. І, на жаль, сьогодні також була спроба атак на ці об'єкти. На сьогоднішній день як фізичний захист, так і системи протиповітряної оборони ми також спрямовуємо і на ці об'єкти, розуміючи, що газ для нас є критично важливим і нам потрібно, щоб вся газотранспортна система, і газовидобуток, і сховища функціонували в нормальному режимі. Так само накопичуємо обладнання для швидких ремонтів, тому що розуміємо, що можуть бути пошкодження", - розповіла заступниця міністра.

Також вона додала, що робиться все можливе, щоб до зими були відповідні накопичення газу.

Читайте також: "Нафтогаз" замовив проєкт захисту газосховищ після масових ракетних ударів росіян

"Ми намагаємося всіма силами захистити на сьогоднішній день газову інстраструктур. З газовою галуззю ситуація стабільна і ми робимо все можливе для того, щоб до підготовки до зими у нас накопичення були відповідними, яких достатньо буде для проходження опалювального сезону, проходження зими", - сказала Гринчук.

Раніше заступниця міністра енергетики Гринчук заявила, що наразі зарано пронозувати тривалість відключення електроенергії взимку, оскільки ситуація може змінитися після кожної атаки ворога.

Обстріл у ніч на 22 червня

Нагадаємо, що що у ніч на 22 червня російські загарбники здійснили черговий масштабний обстріл України із застосуванням БПЛА та ракет. Серед іншого загарбники атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Читайте також: Запаси газу в українських сховищах перевищили 9 мільярдів кубометрів

+5
Зеркально разбомбить газовую инфраструктуру всего 2 цели

будет очень ассиметрично )))

Грязовец и Торжок

... вот только где миллион дронов ??

и где 60 ярдов на это выделенных ??
показати весь коментар
22.06.2024 23:29 Відповісти
+4
Це тільки початок. Пристрілюються. Після закінчення транзиту буде жопа.
показати весь коментар
22.06.2024 23:21 Відповісти
+3
Не хвилюйтеся, "ще не вечір".
Просто "слуги" ще не встигли призначити головних "захисників" газової галузі, як це вони зробили з електрикою.
показати весь коментар
22.06.2024 23:21 Відповісти
Так защищайте!
показати весь коментар
22.06.2024 23:19 Відповісти
не вміють, не хочуть, не можуть
показати весь коментар
22.06.2024 23:23 Відповісти
То і так всім загальновідомо.
Але що далі, які міри приймаються проти цього?
Чи урядовці потрібні для того, щоб тільки плакатися? типу ой москалі сволочі б'ють по газовій інфраструктурі... ой, москалі б'ють по енергетичній інфраструктурі... ой, ой...

А що у відповідь москалям робити, урядовці мовчать, нічого не знають, що робити.
показати весь коментар
22.06.2024 23:20 Відповісти
Це тільки початок. Пристрілюються. Після закінчення транзиту буде жопа.
показати весь коментар
22.06.2024 23:21 Відповісти
Не хвилюйтеся, "ще не вечір".
Просто "слуги" ще не встигли призначити головних "захисників" газової галузі, як це вони зробили з електрикою.
показати весь коментар
22.06.2024 23:21 Відповісти
в етері телемарафону

А етери Роіся-24 коли Цензор почне репостити?
показати весь коментар
22.06.2024 23:25 Відповісти
Зеркально разбомбить газовую инфраструктуру всего 2 цели

будет очень ассиметрично )))

Грязовец и Торжок

... вот только где миллион дронов ??

и где 60 ярдов на это выделенных ??
показати весь коментар
22.06.2024 23:29 Відповісти
Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе, после 2019 года.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью «Прямому».

«Я хочу еще раз подчеркнуть, Россия не обойдется без украинской ГТС в любом случае. После 2019 года, в том числе. Вторая позиция -» Северный поток «является абсолютно политическим проектом. Туда надо вложить 15-20 млрд, а у нас система готовая."
13 апреля 2018
показати весь коментар
22.06.2024 23:35 Відповісти
бо він думав що вони захочуть продавати газ в ЕС, а вони просто так пішли з найбагатшого ринку світу. Рузкій непередбачуваний в своїй дурості
показати весь коментар
22.06.2024 23:38 Відповісти
100%
показати весь коментар
22.06.2024 23:41 Відповісти
Точно не знаю що він думав коли таке говорив, але про захист нашої ГТС не в таких умовах, як зараз, він точно не думав.
показати весь коментар
22.06.2024 23:51 Відповісти
Я вибачаюсь - а мені до того що? - це газ олігархів. Чи як з енергією я маю оплатити і газ і армію і ППО щоб 2 людини стали більш багаті?
показати весь коментар
22.06.2024 23:39 Відповісти
А что там мы до сих пор качаем нефть Орбану по *дружбе*? По етому нефтепроводу еще ничего не прилетало и почему? Или мы с одной стороны воюем а с другой помогаем и ***** и ************* Орбану
показати весь коментар
23.06.2024 00:19 Відповісти
Той рахує каби, просить 90 систем Патріот, ця теж докладається - рахує. Так хотіли дупоголові більшовики 73 відсотковці.
показати весь коментар
23.06.2024 00:46 Відповісти
А що договір про транспортування кацапського газу, що закінчується у 2024 році, пролонгувати не будуть?
показати весь коментар
23.06.2024 06:43 Відповісти
Лана Зеркаль говорила, що не будуть. От тоді, гадаю, кацапи і почнуть масово обстрілювати газову інфраструктуру
показати весь коментар
23.06.2024 07:55 Відповісти
Тю, та підірвіть під шумок це непорозуміння, що дує кaцaпcький газ у мадярщину, нехай орбан теж зрадіє трохи
показати весь коментар
23.06.2024 12:01 Відповісти
 
 