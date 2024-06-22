Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки
Міністерство енергетики наразі не береться прогнозувати, якими будуть відключення електроенергії взимку. У міністерстві зазначили, що ситуація може змінюватися кожного дня та після кожної атаки ворога.
Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра Світлана Гринчук, пише Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні про будь-які цифри обмежень взимку зарано говорити", - заявила посадовиця.
За словами Гринчук, енергетики постійно працюють над тим, щоб відремонтувати та відновити енергетичне обладнання, але й Росія продовжує бити по об'єктах енергетики.
Заступниця міністра розповіла, що у ніч на 22 червня основною ціллю ворога були об'єкти оператора системи передачі на півдні і на заході України.
"На жаль, пошкоджене обладнання і, що найбільш сумно, постраждали двоє наших працівників... Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, однак зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки що рано. Ситуація може змінюватися кожного дня і після кожної атаки", - зазначила Гринчук.
Раніше повідомялося, що 23 червня, графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 19:00 до 23:00.
- воюйте самі
- збирайтесь на війну самі
- про енергію думайте самі
- на поліцію не надійтесь
- на пенсію збирайте самі
- доріг нема
АЛЕ
Заплатіть податки бо нам не буде чого красти
А ми вам піднімемо зараз ціни та акцизи на все. Бо, якщо є чим зкидатись - то ви багаті, можна ще нащипати!
Ото "зламали систему"! Хоча... Просто "зламали"... УСЕ зламали... "Сдєлалі всєх вмєстє"
11 июня 2024 года Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил:
«С тех пор как мы соединили наши сети в марте 2022 года, Украина экспортирует избыточную электроэнергию в ЕС, и таким образом прилагается к нашей энергетической безопасности. И это делает очевидным - что касается части восстановления Украины в целом - оно несет пользу всем привлеченным».
Но лучше чем в понедельник.
Если со вторника станет улучшатся, знайте власть от нас что то начала скрывать
мародерствоенерго написало, що черговий обстріл не вплинув на енергосистему і ГПВ не зміняться, а меньше ніж за годину його прокладка укр мародерствоенерго заявило, що через обстріли ГПВ почнуть діяти раніше. Найцікавіше, мін мародерствоенерго ще сумнівається стосовно тривалості зимових блекаутів, а посіпаки ахмета з детека майже щодня впевнено заявляють, що зимою е/е буде по 2-4 години на добу.