Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки

Міністерство енергетики наразі не береться прогнозувати, якими будуть відключення електроенергії взимку. У міністерстві зазначили, що ситуація може змінюватися кожного дня та після кожної атаки ворога.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра Світлана Гринчук, пише Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні про будь-які цифри обмежень взимку зарано говорити", - заявила посадовиця.

За словами Гринчук, енергетики постійно працюють над тим, щоб відремонтувати та відновити енергетичне обладнання, але й Росія продовжує бити по об'єктах енергетики.

Заступниця міністра розповіла, що у ніч на 22 червня основною ціллю ворога були об'єкти оператора системи передачі на півдні і на заході України.

"На жаль, пошкоджене обладнання і, що найбільш сумно, постраждали двоє наших працівників... Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, однак зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки що рано. Ситуація може змінюватися кожного дня і після кожної атаки", - зазначила Гринчук.

Раніше повідомялося, що 23 червня, графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 19:00 до 23:00.

