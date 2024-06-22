Сьогодні світло почнуть відключати на 2 години раніше - "Укренерго"

Сьогодні, 22 червня 2024 року, стабілізаційні відключення почнуться на 2 години раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, графіки діятимуть з 14:00 і до 24:00 по всій Україні.

Раніше в Міненерго інформували, що нічна атака ворога на енергетичну інфраструктуру не вплинула на графіки сьогоднішніх відключень світла.

Комбінована повітряна атака у ніч на 22 червня 2024 року

Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

Під ранок стало відомо, що російські загарбники вночі атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Також ворог ударив по навчальному закладу в Івано-Франківську, пошкоджено житлові будинки.

У Міненерго інформують, що у ніч проти 22 червня російська армія завдала восьмого масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Атаковано об'єкти в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.

Також відомо, що працювала ППО на Волині, через падіння уламків там пошкоджено будинок та господарську споруду в громаді.

За даними Повітряних сил, сили ППО вночі збили 12 ракет та 13 із 13 запущених "шахедів".