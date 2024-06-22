УКР
Сьогодні світло почнуть відключати на 2 години раніше - "Укренерго"

Графіки відключення світла

Сьогодні, 22 червня 2024 року, стабілізаційні відключення почнуться на 2 години раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, графіки діятимуть з 14:00 і до 24:00 по всій Україні.

Раніше в Міненерго інформували, що нічна атака ворога на енергетичну інфраструктуру не вплинула на графіки сьогоднішніх відключень світла.

Комбінована повітряна атака у ніч на 22 червня 2024 року

Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

Під ранок стало відомо, що російські загарбники вночі атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Також ворог ударив по навчальному закладу в Івано-Франківську, пошкоджено житлові будинки.

У Міненерго інформують, що у ніч проти 22 червня російська армія завдала восьмого масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Атаковано об'єкти в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.

Також відомо, що працювала ППО на Волині, через падіння уламків там пошкоджено будинок та господарську споруду в громаді.

За даними Повітряних сил, сили ППО вночі збили 12 ракет та 13 із 13 запущених "шахедів".

Якщо атака на графіки сьогоднішніх відключень світла, то якого біса змінені графіки? Батарея гаряча, чи срака холодна? Й*бана недокраїна суцільної брехні! Гірше, ніж паРаша! Докотилися!
А в другій годині ночі вимикати накуя, хтось розкаже чи ні?
Складається враження що та безумна теорія що зелень кує крипту не така вже й безумна. Інакше такі відключення важко пояснити.
А в другій годині ночі вимикати накуя, хтось розкаже чи ні?
Складається враження що та безумна теорія що зелень кує крипту не така вже й безумна. Інакше такі відключення важко пояснити.
Пам'ятаєте оті заклики - прати вночі? Щоб не перевантажувати енергосистему вдень? То в них буде відмазка - всі вмикають пралки/сушарки/посудомийки/електроплити/пилесмокти тільки вночі..і відмінять ще нічний тариф..
Якщо атака на графіки сьогоднішніх відключень світла, то якого біса змінені графіки? Батарея гаряча, чи срака холодна? Й*бана недокраїна суцільної брехні! Гірше, ніж паРаша! Докотилися!
...й*бана, брехлива зелена влада, яку ти собі обрала. А гірше паРаши немає більше нічого.
Я ЦЮ владу не обирала, ідіот! Як і інші притомні люди! Її обрали дегроти, які висрали свої мізки в 19 році і проголосували за галабароться! А гірше паРаші - смердюча зелена клоака суцільної брехні і тупорилі виродки, які її зробили!
"Наразі у зв'язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень застосовуватимуться з 16:00 до 24:00", - https://t.me/energyofukraine/2463 йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.
85% електроенергії Молдова отримує з України. Але через брак генерації в Україні відключень в Молдові не має. Так що хто в нас бреше що ми електроенергію не експортуємо
Це позапланове відключення
І в цей же час, дня за 3 - 4 потому, канцлер Німетчини Шольц сказав про те, шо Україна (ДТЕК) гонить електроенергію на експорт у той час коли населення сидить без е/е при задраних до небес тарифах.
Дурний піп, дурна його молитва.
В Капітанівці Бучанського р- ну ЕЕ була відсутня майже 20 годин протягом доби, сучі зелені мудараси...
