УКР
Новини
6 310 9

Сили ППО вночі збили 12 ракет та усі "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітярних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область);
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 4 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, Балаклава – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Робота ППО 22 червня

Нагадаємо, армія РФ вночі завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з авіабази Оленья, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3476) Повітряні сили (2952)
Мбугага...
22.06.2024 08:13 Відповісти
22.06.2024 08:13 Відповісти
У Франківську розвалили навчальний заклад. Схоже, що Інститут архітектури та енергетики. У Франківську!!!
22.06.2024 08:18 Відповісти
22.06.2024 08:18 Відповісти
Івано-Франківський інститут нафти і газу. Це подяка козломордих за розвиток їхньої нафтової і газової промисловості.
22.06.2024 12:51 Відповісти
22.06.2024 12:51 Відповісти
Неодноразово очільники держави та генерали заявляли що москалі втратили контроль над Чорним морем і бояться виводити кораблі. Вочевидь ворог про це не знає.
22.06.2024 08:52 Відповісти
22.06.2024 08:52 Відповісти
Ну і не всі, вочевидь, знають про Азовське.
22.06.2024 08:57 Відповісти
22.06.2024 08:57 Відповісти
Надводні, може, і бояться, але є ще підводні…
22.06.2024 09:55 Відповісти
22.06.2024 09:55 Відповісти
Хто памʼятає совковську пісню часів так званої великої вітчизняної: -
«22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили
что началася война…»
Правда що схоже на сьогоднішню ніч на 22 червня, день початку війни фашистів проти СРСР. У звʼязку з цім запитую у ждунів-**************, сепарів-колаборантів, ватників та іншу сволоту що засіла в Україні та сере котяхами. Доведить тепер мені, фашисти, що ваш улюблений плешивий гандончик, не є гітлером. В нього ж всі повадки Адольфа і звички і сам він огидний шікельгрубер. Вас же перших кацапи треба денаціоналізувати …. Слів немає!!! Слава ЗСУ!!!
22.06.2024 10:01 Відповісти
22.06.2024 10:01 Відповісти
Воно, навіть, таке *************, як і гітлер.
22.06.2024 12:45 Відповісти
22.06.2024 12:45 Відповісти
А як через всю Україну летять безперешкодно рашиські ракети і влучають в міста Західної України ? А де ППО ?Нам брешуть про свої круті успіхи а по справі ракети попадають в ціль. А чого в Конча-Заспію немає прильотів в "еліту"?
22.06.2024 16:51 Відповісти
22.06.2024 16:51 Відповісти
 
 