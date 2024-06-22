Сили ППО вночі збили 12 ракет та усі "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітярних сил ЗСУ Микола Олещук.
Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, Балаклава – Крим).
В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, армія РФ вночі завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.
«22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили
что началася война…»
Правда що схоже на сьогоднішню ніч на 22 червня, день початку війни фашистів проти СРСР. У звʼязку з цім запитую у ждунів-**************, сепарів-колаборантів, ватників та іншу сволоту що засіла в Україні та сере котяхами. Доведить тепер мені, фашисти, що ваш улюблений плешивий гандончик, не є гітлером. В нього ж всі повадки Адольфа і звички і сам він огидний шікельгрубер. Вас же перших кацапи треба денаціоналізувати …. Слів немає!!! Слава ЗСУ!!!