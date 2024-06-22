Сили ППО вночі збили 12 ракет та усі "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітярних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, Балаклава – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, армія РФ вночі завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з авіабази Оленья, - Повітряні сили