РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11647 посетителей онлайн
Новости
6 309 9

Силы ПВО ночью сбили 12 ракет и все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Всего враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА:

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область);
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск, Балаклава - Крым).

В результате противовоздушного боя сбито 25 воздушных целей:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Робота ППО 22 червня

Напомним, армия РФ ночью нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.

Читайте также: По всей Украине третий день за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)

Автор: 

ПВО (3026) Воздушные силы (2608)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мбугага...
показать весь комментарий
22.06.2024 08:13 Ответить
У Франківську розвалили навчальний заклад. Схоже, що Інститут архітектури та енергетики. У Франківську!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 08:18 Ответить
Івано-Франківський інститут нафти і газу. Це подяка козломордих за розвиток їхньої нафтової і газової промисловості.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:51 Ответить
Неодноразово очільники держави та генерали заявляли що москалі втратили контроль над Чорним морем і бояться виводити кораблі. Вочевидь ворог про це не знає.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:52 Ответить
Ну і не всі, вочевидь, знають про Азовське.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:57 Ответить
Надводні, може, і бояться, але є ще підводні…
показать весь комментарий
22.06.2024 09:55 Ответить
Хто памʼятає совковську пісню часів так званої великої вітчизняної: -
«22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили
что началася война…»
Правда що схоже на сьогоднішню ніч на 22 червня, день початку війни фашистів проти СРСР. У звʼязку з цім запитую у ждунів-**************, сепарів-колаборантів, ватників та іншу сволоту що засіла в Україні та сере котяхами. Доведить тепер мені, фашисти, що ваш улюблений плешивий гандончик, не є гітлером. В нього ж всі повадки Адольфа і звички і сам він огидний шікельгрубер. Вас же перших кацапи треба денаціоналізувати …. Слів немає!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 10:01 Ответить
Воно, навіть, таке *************, як і гітлер.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:45 Ответить
А як через всю Україну летять безперешкодно рашиські ракети і влучають в міста Західної України ? А де ППО ?Нам брешуть про свої круті успіхи а по справі ракети попадають в ціль. А чого в Конча-Заспію немає прильотів в "еліту"?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:51 Ответить
 
 