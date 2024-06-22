Силы ПВО ночью сбили 12 ракет и все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Всего враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА:
- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область);
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск, Балаклава - Крым).
В результате противовоздушного боя сбито 25 воздушных целей:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Напомним, армия РФ ночью нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.
«22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили
что началася война…»
Правда що схоже на сьогоднішню ніч на 22 червня, день початку війни фашистів проти СРСР. У звʼязку з цім запитую у ждунів-**************, сепарів-колаборантів, ватників та іншу сволоту що засіла в Україні та сере котяхами. Доведить тепер мені, фашисти, що ваш улюблений плешивий гандончик, не є гітлером. В нього ж всі повадки Адольфа і звички і сам він огидний шікельгрубер. Вас же перших кацапи треба денаціоналізувати …. Слів немає!!! Слава ЗСУ!!!