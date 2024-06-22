Силы ПВО ночью сбили 12 ракет и все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Всего враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск, Балаклава - Крым).

В результате противовоздушного боя сбито 25 воздушных целей:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, армия РФ ночью нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.

