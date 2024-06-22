Нічна атака ворога на енергетичну інфраструктуру не вплинула на графіки сьогоднішніх відключень світла, - Міненерго
Після восьми масованих атак на енергосистему, які ворог завдає з березня, ситуація в енергетиці залишається складною.
Ситуація в енергосистемі
Як зазначається, через дефіцит генерації будуть діяти графіки погодинних відключень споживачів. Наразі у зв’язку із останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00.
У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.
Нагадується також, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
Комбінована повітряна атака у ніч на 22 червня 2024 року
Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.
Під ранок стало відомо, що російські загарбники вночі атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Також ворог ударив по навчальному закладу в Івано-Франківську, пошкоджено житлові будинки.
У Міненерго інформують, що у ніч проти 22 червня російська армія завдала восьмого масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Атаковано об'єкти в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.
Також відомо, що працювала ППО на Волині, через падіння уламків там пошкоджено будинок та господарську споруду в громаді.
За даними Повітряних сил, сили ППО вночі збили 12 ракет та 13 із 13 запущених "шахедів".
