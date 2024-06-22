Ночная атака врага на энергетическую инфраструктуру не повлияла на графики сегодняшних отключений света, - Минэнерго

После восьми массированных атак на энергосистему, которые враг наносит с марта, ситуация в энергетике остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме

Как отмечается, из-за дефицита генерации будут действовать графики почасовых отключений потребителей. Сейчас в связи с последними обстрелами увеличение объемов ограничений потребителей не планируется. Графики отключений будут применяться с 16:00 до 24:00.

В случае изменения ситуации информация будет обновлена.

Напоминается также, что отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Ранее в Минэнерго рассказали о последствиях ночной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Читайте также: Атака на энергетическую инфраструктуру Львовщины: пожар потушили

Комбинированная воздушная атака в ночь на 22 июня 2024 года

Напомним, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

Под утро стало известно, что российские захватчики ночью атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. Также враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома.

В Минэнерго информируют, что в ночь на 22 июня российская армия нанесла восьмой массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Атакованы объекты в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.

Также известно, что работала ПВО на Волыни, из-за падения обломков там повреждены дом и хозяйственная постройка в громаде.

По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью сбили 12 ракет и 13 из 13 запущенных "шахедов".

Читайте: Обстрел электростанции на Донетчине 20 июня: погиб энергетик Константин Гусак, - Минэнерго