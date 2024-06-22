РУС
Новости Агрессия России против Украины
7 470 8

На Волыни работала ПВО: продолжается ликвидация последствий падения обломков. ФОТО

Во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 22 июня в Волынской области работала ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"В воздушном пространстве были вражеские цели. Сейчас продолжается ликвидация последствий падения обломков", - говорится в сообщении.

По информации городского головы Луцка Игоря Полищука, в результате падения обломков вражеских воздушных целей повреждены дом и хозяйственное сооружение в громаде. Обошлось без человеческих жертв.

Пожежа у Луцьку
Пожежа у Луцьку

Луцк (601) обстрел (29050) ракеты (3683) Волынская область (1030)
Капєц! Я подумала, що гроза. Отак спиш і не знаєш, що на голову звалиться.
22.06.2024 08:51 Ответить
Кілька вибухів у місті пролунало.
22.06.2024 08:59 Ответить
працювала ППО
22.06.2024 09:27 Ответить
Після збиття ракета всерівно нажаль десь падає і вибухає... рідко що падає ціла чи вибухає в повітрі
22.06.2024 09:49 Ответить
Хоч раз збили. Вже радість.
22.06.2024 11:05 Ответить
Народ любить розказувати, як безпечно на заході України.
22.06.2024 13:45 Ответить
Все збудоване на брехні. Скільки ще цими відмазками-"уламками" будуть пудрити мізки Українцям? Ворожі дрони і ракети досягають поставлених цілей і добивають економіку і енергетику і Армію , а наше "доблесне" керівництво і командування не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. І навіть на цьому умудряються піаритися: на фоні палаючого об"єкта виступає зеленський ("показує наслідки"... мерзотник)
22.06.2024 19:54 Ответить
Все норм, вибухи були в Луцьку, але це чути роботу ППО, хлопаки відпрацювали на відміннол!
23.06.2024 01:06 Ответить
 
 