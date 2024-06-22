На Волыни работала ПВО: продолжается ликвидация последствий падения обломков. ФОТО
Во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 22 июня в Волынской области работала ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
"В воздушном пространстве были вражеские цели. Сейчас продолжается ликвидация последствий падения обломков", - говорится в сообщении.
По информации городского головы Луцка Игоря Полищука, в результате падения обломков вражеских воздушных целей повреждены дом и хозяйственное сооружение в громаде. Обошлось без человеческих жертв.
