На Волині працювала ППО: триває ліквідація наслідків падіння уламків. ФОТО

Під час масштабної повітряної тривоги у ніч на 22 червня у Волинській області працювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків", – йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови Луцька Ігор Поліщук, внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей, ушкоджено будинок та господарську споруду в громаді, обійшлося без людських жертв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків



