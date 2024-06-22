УКР
На Волині працювала ППО: триває ліквідація наслідків падіння уламків. ФОТО

Під час масштабної повітряної тривоги у ніч на 22 червня у Волинській області працювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків", – йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови Луцька Ігор Поліщук,  внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей, ушкоджено будинок та господарську споруду в громаді, обійшлося без людських жертв.

Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків

Пожежа у Луцьку
Пожежа у Луцьку

Луцьк (434) обстріл (30409) ракети (4144) Волинська область (901)
Капєц! Я подумала, що гроза. Отак спиш і не знаєш, що на голову звалиться.
22.06.2024 08:51 Відповісти
Кілька вибухів у місті пролунало.
22.06.2024 08:59 Відповісти
працювала ППО
22.06.2024 09:27 Відповісти
Після збиття ракета всерівно нажаль десь падає і вибухає... рідко що падає ціла чи вибухає в повітрі
22.06.2024 09:49 Відповісти
Хоч раз збили. Вже радість.
22.06.2024 11:05 Відповісти
Народ любить розказувати, як безпечно на заході України.
22.06.2024 13:45 Відповісти
Все збудоване на брехні. Скільки ще цими відмазками-"уламками" будуть пудрити мізки Українцям? Ворожі дрони і ракети досягають поставлених цілей і добивають економіку і енергетику і Армію , а наше "доблесне" керівництво і командування не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. І навіть на цьому умудряються піаритися: на фоні палаючого об"єкта виступає зеленський ("показує наслідки"... мерзотник)
22.06.2024 19:54 Відповісти
Все норм, вибухи були в Луцьку, але це чути роботу ППО, хлопаки відпрацювали на відміннол!
23.06.2024 01:06 Відповісти
 
 