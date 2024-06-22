На Волині працювала ППО: триває ліквідація наслідків падіння уламків. ФОТО
Під час масштабної повітряної тривоги у ніч на 22 червня у Волинській області працювала ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків", – йдеться в повідомленні.
За інформацією міського голови Луцька Ігор Поліщук, внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей, ушкоджено будинок та господарську споруду в громаді, обійшлося без людських жертв.
