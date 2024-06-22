Атака на энергетическую инфраструктуру Львовщины: пожар потушили

Утром 22 июня 2024 года спасатели потушили пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, начавшийся в результате ночной вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар удалось потушить. Привлекали 67 пожарных и 12 единиц спецтехники", - отметил он.

По словам Козицкого, в пределах своей зоны ответственности воины ВК "Захід" сбили 7 из 10 крылатых ракет врага. Часть из них - над Львовщиной.

Комбинированная воздушная атака в ночь на 22 июня 2024 года

Напомним, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

Под утро стало известно, что российские захватчики ночью атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. Также враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома.

В Минэнерго информируют, что в ночь на 22 июня российская армия нанесла восьмой массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Атакованы объекты в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.

Также известно, что работала ПВО на Волыни, из-за падения обломков там повреждены дом и хозяйственная постройка в громаде.

По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью сбили 12 ракет и 13 из 13 запущенных "шахедов".