Атака на енергетичну інфраструктуру Львівщини: пожежу загасили

Зранку 22 червня 2024 року рятувальники загасили пожежу на об’єкті критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, яка здійнялася після нічної ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежу вдалося загасити. Залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки", - зазначив він.

За словами Козицького, у межах своєї зони відповідальності воїни ПвК "Захід" збили 7 із 10 крилатих ракет ворога. Частину з них і над Львівщиною.

Комбінована повітряна атака у ніч на 22 червня 2024 року

Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

Під ранок стало відомо, що російські загарбники вночі атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Також ворог ударив по навчальному закладу в Івано-Франківську, пошкоджено житлові будинки.

У Міненерго інформують, що у ніч проти 22 червня російська армія завдала восьмого масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Атаковано об'єкти в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків.

Також відомо, що працювала ППО на Волині, через падіння уламків там пошкоджено будинок та господарську споруду в громаді.

За даними Повітряних сил, сили ППО вночі збили 12 ракет та 13 із 13 запущених "шахедів".