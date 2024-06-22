РУС
Сегодня свет начнут отключать на 2 часа раньше, - "Укрэнерго"

Сегодня, 22 июня 2024 года, стабилизационные отключения начнутся на 2 часа раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, графики будут действовать с 14:00 и до 24:00 по всей Украине.

Ранее в Минэнерго информировали, что ночная атака врага на энергетическую инфраструктуру не повлияла на графики сегодняшних отключений света.

Комбинированная воздушная атака в ночь на 22 июня 2024 года

Напомним, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

Под утро стало известно, что российские захватчики ночью атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. Также враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома.

В Минэнерго информируют, что в ночь на 22 июня российская армия нанесла восьмой массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Атакованы объекты в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.

Также известно, что работала ПВО на Волыни, из-за падения обломков там повреждены дом и хозяйственная постройка в громаде.

По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью сбили 12 ракет и 13 из 13 запущенных "шахедов".

Также читайте: "Укрэнерго" увеличило объем отключений электроэнергии после ночных ударов россиян

энергетика (2592) Укрэнерго (661) отключение света (430)
Якщо атака на графіки сьогоднішніх відключень світла, то якого біса змінені графіки? Батарея гаряча, чи срака холодна? Й*бана недокраїна суцільної брехні! Гірше, ніж паРаша! Докотилися!
22.06.2024 11:35 Ответить
А в другій годині ночі вимикати накуя, хтось розкаже чи ні?
22.06.2024 11:30 Ответить
Складається враження що та безумна теорія що зелень кує крипту не така вже й безумна. Інакше такі відключення важко пояснити.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:36 Ответить
Пам'ятаєте оті заклики - прати вночі? Щоб не перевантажувати енергосистему вдень? То в них буде відмазка - всі вмикають пралки/сушарки/посудомийки/електроплити/пилесмокти тільки вночі..і відмінять ще нічний тариф..
22.06.2024 12:15 Ответить
...й*бана, брехлива зелена влада, яку ти собі обрала. А гірше паРаши немає більше нічого.
22.06.2024 11:48 Ответить
Я ЦЮ владу не обирала, ідіот! Як і інші притомні люди! Її обрали дегроти, які висрали свої мізки в 19 році і проголосували за галабароться! А гірше паРаші - смердюча зелена клоака суцільної брехні і тупорилі виродки, які її зробили!
показать весь комментарий
22.06.2024 12:01 Ответить
"Наразі у зв'язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень застосовуватимуться з 16:00 до 24:00", - https://t.me/energyofukraine/2463 йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.
22.06.2024 11:38 Ответить
85% електроенергії Молдова отримує з України. Але через брак генерації в Україні відключень в Молдові не має. Так що хто в нас бреше що ми електроенергію не експортуємо
22.06.2024 13:40 Ответить
Це позапланове відключення
22.06.2024 11:51 Ответить
22.06.2024 11:52 Ответить
І в цей же час, дня за 3 - 4 потому, канцлер Німетчини Шольц сказав про те, шо Україна (ДТЕК) гонить електроенергію на експорт у той час коли населення сидить без е/е при задраних до небес тарифах.
22.06.2024 12:00 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва.
22.06.2024 12:44 Ответить
В Капітанівці Бучанського р- ну ЕЕ була відсутня майже 20 годин протягом доби, сучі зелені мудараси...
23.06.2024 04:58 Ответить
 
 