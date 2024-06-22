Сегодня свет начнут отключать на 2 часа раньше, - "Укрэнерго"

Сегодня, 22 июня 2024 года, стабилизационные отключения начнутся на 2 часа раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, графики будут действовать с 14:00 и до 24:00 по всей Украине.

Ранее в Минэнерго информировали, что ночная атака врага на энергетическую инфраструктуру не повлияла на графики сегодняшних отключений света.

Комбинированная воздушная атака в ночь на 22 июня 2024 года

Напомним, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

Под утро стало известно, что российские захватчики ночью атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. Также враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома.

В Минэнерго информируют, что в ночь на 22 июня российская армия нанесла восьмой массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Атакованы объекты в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.

Также известно, что работала ПВО на Волыни, из-за падения обломков там повреждены дом и хозяйственная постройка в громаде.

По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью сбили 12 ракет и 13 из 13 запущенных "шахедов".

