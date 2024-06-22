Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может изменяться после каждой атаки

Министерство энергетики пока не берется прогнозировать, какими будут отключения электроэнергии зимой. В министерстве отметили, что ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки врага.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра Светлана Гринчук, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня о каких-либо цифрах ограничений зимой рано говорить", - заявила чиновница.

По словам Гринчук, энергетики постоянно работают над тем, чтобы отремонтировать и восстановить энергетическое оборудование, но и Россия продолжает бить по объектам энергетики.

Заместитель министра рассказала, что в ночь на 22 июня основной целью врага были объекты оператора системы передачи на юге и на западе Украины.

"К сожалению, повреждено оборудование и, что наиболее печально, пострадали двое наших работников... Все эти атаки наносят дополнительные проблемы энергетической системе, однако сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки", - отметила Гринчук.

Ранее сообщалось, что 23 июня графики почасовых отключений будут применяться с 19:00 до 23:00.

