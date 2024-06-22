Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может изменяться после каждой атаки
Министерство энергетики пока не берется прогнозировать, какими будут отключения электроэнергии зимой. В министерстве отметили, что ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки врага.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра Светлана Гринчук, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня о каких-либо цифрах ограничений зимой рано говорить", - заявила чиновница.
По словам Гринчук, энергетики постоянно работают над тем, чтобы отремонтировать и восстановить энергетическое оборудование, но и Россия продолжает бить по объектам энергетики.
Заместитель министра рассказала, что в ночь на 22 июня основной целью врага были объекты оператора системы передачи на юге и на западе Украины.
"К сожалению, повреждено оборудование и, что наиболее печально, пострадали двое наших работников... Все эти атаки наносят дополнительные проблемы энергетической системе, однако сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки", - отметила Гринчук.
Ранее сообщалось, что 23 июня графики почасовых отключений будут применяться с 19:00 до 23:00.
- воюйте самі
- збирайтесь на війну самі
- про енергію думайте самі
- на поліцію не надійтесь
- на пенсію збирайте самі
- доріг нема
АЛЕ
Заплатіть податки бо нам не буде чого красти
А ми вам піднімемо зараз ціни та акцизи на все. Бо, якщо є чим зкидатись - то ви багаті, можна ще нащипати!
Ото "зламали систему"! Хоча... Просто "зламали"... УСЕ зламали... "Сдєлалі всєх вмєстє"
11 июня 2024 года Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил:
«С тех пор как мы соединили наши сети в марте 2022 года, Украина экспортирует избыточную электроэнергию в ЕС, и таким образом прилагается к нашей энергетической безопасности. И это делает очевидным - что касается части восстановления Украины в целом - оно несет пользу всем привлеченным».
Но лучше чем в понедельник.
Если со вторника станет улучшатся, знайте власть от нас что то начала скрывать
мародерствоенерго написало, що черговий обстріл не вплинув на енергосистему і ГПВ не зміняться, а меньше ніж за годину його прокладка укр мародерствоенерго заявило, що через обстріли ГПВ почнуть діяти раніше. Найцікавіше, мін мародерствоенерго ще сумнівається стосовно тривалості зимових блекаутів, а посіпаки ахмета з детека майже щодня впевнено заявляють, що зимою е/е буде по 2-4 години на добу.