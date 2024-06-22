РУС
Новости
1 860 22

Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может изменяться после каждой атаки

Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки

Министерство энергетики пока не берется прогнозировать, какими будут отключения электроэнергии зимой. В министерстве отметили, что ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки врага.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра Светлана Гринчук, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня о каких-либо цифрах ограничений зимой рано говорить", - заявила чиновница.

По словам Гринчук, энергетики постоянно работают над тем, чтобы отремонтировать и восстановить энергетическое оборудование, но и Россия продолжает бить по объектам энергетики.

Заместитель министра рассказала, что в ночь на 22 июня основной целью врага были объекты оператора системы передачи на юге и на западе Украины.

Читайте также: Сегодня свет начнут отключать на 2 часа раньше, - "Укрэнерго"

"К сожалению, повреждено оборудование и, что наиболее печально, пострадали двое наших работников... Все эти атаки наносят дополнительные проблемы энергетической системе, однако сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки", - отметила Гринчук.

Ранее сообщалось, что 23 июня графики почасовых отключений будут применяться с 19:00 до 23:00.

Читайте также: Ночная атака врага на энергетическую инфраструктуру не повлияла на графики сегодняшних отключений света, - Минэнерго

Автор: 

Минэнерго (375) отключение света (430)
+7
22.06.2024 19:17
22.06.2024 19:46
22.06.2024 19:36
ДЕРЖАВА ЦЕ УПРАВЛІННЯ або англійською менеджмент

- воюйте самі

- збирайтесь на війну самі

- про енергію думайте самі

- на поліцію не надійтесь

- на пенсію збирайте самі

- доріг нема

АЛЕ

Заплатіть податки бо нам не буде чого красти
22.06.2024 19:17
22.06.2024 19:17
Ще - рятуйте поранених самі, зкидайтесь на все - від засобів гігієни, до дронів на фронт - самі..

А ми вам піднімемо зараз ціни та акцизи на все. Бо, якщо є чим зкидатись - то ви багаті, можна ще нащипати!
22.06.2024 19:54
22.06.2024 19:54
Якщо народ повине все робити сам, то на путіна нам така влада? Розігнати на фіг дармоїдів, які не виконують свої обов'язки перед народом, а тільки жеруть. Держава перетворилася на "територію проживання" з таким підходом влади до своїх обов'язків.
22.06.2024 22:51
22.06.2024 22:51
Тобто у владі такі "найвеличніші прафесіанали", що не можуть спрогнозувати хто, де і скільки вкраде з міжнародної допомоги для енергетики, з підвищення тарифів... І скільки місцеві влади зможуть закупити мініТЕЦ попри те, що Банкова обібрала їх бюджети...
Ото "зламали систему"! Хоча... Просто "зламали"... УСЕ зламали... "Сдєлалі всєх вмєстє"
22.06.2024 19:36
22.06.2024 19:36
Так так, дуже важко прогнозувати, ось і канцлер Німеччини Шольц сказав про те, шо Україна гонить електроенергію на експорт у той час коли населення сидить без е/е при задраних до небес тарифах.

11 июня 2024 года Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил:

«С тех пор как мы соединили наши сети в марте 2022 года, Украина экспортирует избыточную электроэнергию в ЕС, и таким образом прилагается к нашей энергетической безопасности. И это делает очевидным - что касается части восстановления Украины в целом - оно несет пользу всем привлеченным».
22.06.2024 19:46
22.06.2024 19:46
Соответствующее выступление также опубликовано на официальном https://www.bundeskanzler.de/bk-de/suche/rede-von-bundeskanzler-scholz-bei-der-ukraine-recovery-conference-2024-am-11-juni-2024-in-berlin-2291664#:~:text=Seit%2*******%20Stromnetze%20im%20M%C3%A4rz,gilt%3A%20Er%20n%C3%BCtzt%20allen%20Beteiligten! сайте Канцлера : «Seit unsere Stromnetze im März 2022 verbunden wurden, hat die Ukraine immer wieder überschüssigen Strom in die EU exportiert und damit auch zur Energiesicherheit bei uns beigetragen. Daran wird deutlich, was auch für den Wiederaufbau der Ukraine insgesamt gilt: Er nützt allen Beteiligten!»
22.06.2024 19:49
22.06.2024 19:49
зебіли француваті уже усіх дістали !!! ахметка гонить електрику в Європу, зокрема в Румунію, за Євро, а українці влітку мають сидіти по 6-8 годин без електрики, а взимку по 16-17 годин !!! зебіли ви там часом не уху їли ???

22.06.2024 20:09
22.06.2024 20:09
А шо то таке - француваті?
22.06.2024 20:22
22.06.2024 20:22
ФРАНЦУВАТИЙ, -а, -е, зах. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Венеричний ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9 хворий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81 сифіліс .
22.06.2024 21:18
22.06.2024 21:18
Шо це за зах?
22.06.2024 21:25
22.06.2024 21:25
Сіфіліс раніше називали французькою хворобою.
22.06.2024 21:31
22.06.2024 21:31
Ранійше в Франція Галією називалась і що?. А шо то за зах?
22.06.2024 21:36
22.06.2024 21:36
Це питання до "slovnyk ua". Я знаю, що це львівський діалект, можливо скорочення *західний*
26.06.2024 22:53
26.06.2024 22:53
Дякую, я зрозумів шо ці суржик. Галіцкий суржик.
27.06.2024 04:57
27.06.2024 04:57
Шо, мовиш, вуйко? Полонини обдзююєшь?
22.06.2024 22:13
22.06.2024 22:13
То треба атакувати росію, щоб їй нарешті, заціпило.
22.06.2024 19:51
22.06.2024 19:51
Ці прокажені барановірусом півтори року під'єднували ту одну газотурбінну станцію, і то ще не відомо чи під'єднали. Куди їм щось прогнозувати.
22.06.2024 20:10
22.06.2024 20:10
Кто , знает что будет завтра, через месяц , уже на зиму прогноз предсказывают, рановато , не пугайте людей , чего не знаете..
22.06.2024 20:32
22.06.2024 20:32
Я знаю. Завтра будет хуже чем сегодня.
Но лучше чем в понедельник.
Если со вторника станет улучшатся, знайте власть от нас что то начала скрывать
22.06.2024 22:33
22.06.2024 22:33
Гниди-мародери сьогодні знову прокололися на брехні. Спочатку мінмародерство енерго написало, що черговий обстріл не вплинув на енергосистему і ГПВ не зміняться, а меньше ніж за годину його прокладка укр мародерство енерго заявило, що через обстріли ГПВ почнуть діяти раніше. Найцікавіше, мінмародерство енерго ще сумнівається стосовно тривалості зимових блекаутів, а посіпаки ахмета з детека майже щодня впевнено заявляють, що зимою е/е буде по 2-4 години на добу.
22.06.2024 22:37
22.06.2024 22:37 Ответить
 
 