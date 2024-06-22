23 июня графики отключений будут применяться с 19:00, - "Укрэнерго"
Завтра, 23 июня, графики почасовых отключений будут применяться с 19:00 до 23:00.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрэнерго".
Как отмечается, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00.
Причиной этого в "Укрэнерго" называют снижение потребления в выходной день.
"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
