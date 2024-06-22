РУС
23 июня графики отключений будут применяться с 19:00, - "Укрэнерго"

Графіки погодинних відключень світла

Завтра, 23 июня, графики почасовых отключений будут применяться с 19:00 до 23:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрэнерго".

Как отмечается, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00.

Причиной этого в "Укрэнерго" называют снижение потребления в выходной день.

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

энергетика (2592) Укрэнерго (661) отключение света (430)
Сучі зелені брихуни, в Капітанівці Бучанського району світло було відсутнє протягом 20 годин : з 20-40 21.06 до 10-20 22.06 і. потім з 11-50 до 17-20
23.06.2024 04:48 Ответить
 
 