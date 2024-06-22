23 червня графіки відключень застосовуватимуться із 19:00, - "Укренерго"

Завтра, 23 червня, графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 19:00 до 23:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".

Як зазначається, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00.



Причиною цього в "Укренерго" називають зниження споживання у вихідний день.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

