23 червня графіки відключень застосовуватимуться із 19:00, - "Укренерго"
Завтра, 23 червня, графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 19:00 до 23:00.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".
Як зазначається, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00.
Причиною цього в "Укренерго" називають зниження споживання у вихідний день.
"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
samsung 2.1
показати весь коментар23.06.2024 04:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль