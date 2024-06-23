Россияне пытаются бить по газовой инфраструктуре Украины, - замминистра энергетики Гринчук
В ночь на 22 июня российские захватчики пытались повредить газовую инфраструктуру Украины, однако их замысел не удался.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Гринчук, враг пытается атаковать газовую инфраструктуру Украины, однако пока ситуация стабильна. Чиновница отметила, что Украина направляет системы противовоздушной обороны на защиту газовой инфраструктуры, поскольку газ является критически важным и нужным.
"Враг постоянно атакует также и объекты газовой инфраструктуры. И, к сожалению, сегодня также была попытка атак на эти объекты. На сегодняшний день как физическую защиту, так и системы противовоздушной обороны мы также направляем и на эти объекты, понимая, что газ для нас является критически важным и нам нужно, чтобы вся газотранспортная система, и газодобыча, и хранилища функционировали в нормальном режиме. Так же накапливаем оборудование для быстрых ремонтов, потому что понимаем, что могут быть повреждения", - рассказала заместитель министра.
Также она добавила, что делается все возможное, чтобы к зиме были соответствующие накопления газа.
"Мы стараемся всеми силами защитить на сегодняшний день газовую инстраструктуру. С газовой отраслью ситуация стабильная и мы делаем все возможное для того, чтобы к подготовке к зиме у нас накопления были соответствующими, которых достаточно будет для прохождения отопительного сезона, прохождения зимы", - сказала Гринчук.
Ранее заместитель министра энергетики Гринчук заявила, что пока рано прогнозировать продолжительность отключения электроэнергии зимой, поскольку ситуация может измениться после каждой атаки врага.
Обстрел в ночь на 22 июня
Напомним, что в ночь на 22 июня российские захватчики совершили очередной масштабный обстрел Украины с применением БПЛА и ракет. Среди прочего захватчики атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але що далі, які міри приймаються проти цього?
Чи урядовці потрібні для того, щоб тільки плакатися? типу ой москалі сволочі б'ють по газовій інфраструктурі... ой, москалі б'ють по енергетичній інфраструктурі... ой, ой...
А що у відповідь москалям робити, урядовці мовчать, нічого не знають, що робити.
Просто "слуги" ще не встигли призначити головних "захисників" газової галузі, як це вони зробили з електрикою.
А етери Роіся-24 коли Цензор почне репостити?
будет очень ассиметрично )))
Грязовец и Торжок
... вот только где миллион дронов ??
и где 60 ярдов на это выделенных ??
Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью «Прямому».
«Я хочу еще раз подчеркнуть, Россия не обойдется без украинской ГТС в любом случае. После 2019 года, в том числе. Вторая позиция -» Северный поток «является абсолютно политическим проектом. Туда надо вложить 15-20 млрд, а у нас система готовая."
13 апреля 2018