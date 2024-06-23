РУС
3 529 19

Россияне пытаются бить по газовой инфраструктуре Украины, - замминистра энергетики Гринчук

Росіяни намагаються бити по газовій інфраструктурі України, - заступниця міністра енергетики Гринчук

В ночь на 22 июня российские захватчики пытались повредить газовую инфраструктуру Украины, однако их замысел не удался.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Гринчук, враг пытается атаковать газовую инфраструктуру Украины, однако пока ситуация стабильна. Чиновница отметила, что Украина направляет системы противовоздушной обороны на защиту газовой инфраструктуры, поскольку газ является критически важным и нужным.

"Враг постоянно атакует также и объекты газовой инфраструктуры. И, к сожалению, сегодня также была попытка атак на эти объекты. На сегодняшний день как физическую защиту, так и системы противовоздушной обороны мы также направляем и на эти объекты, понимая, что газ для нас является критически важным и нам нужно, чтобы вся газотранспортная система, и газодобыча, и хранилища функционировали в нормальном режиме. Так же накапливаем оборудование для быстрых ремонтов, потому что понимаем, что могут быть повреждения", - рассказала заместитель министра.

Также она добавила, что делается все возможное, чтобы к зиме были соответствующие накопления газа.

"Мы стараемся всеми силами защитить на сегодняшний день газовую инстраструктуру. С газовой отраслью ситуация стабильная и мы делаем все возможное для того, чтобы к подготовке к зиме у нас накопления были соответствующими, которых достаточно будет для прохождения отопительного сезона, прохождения зимы", - сказала Гринчук.

Ранее заместитель министра энергетики Гринчук заявила, что пока рано прогнозировать продолжительность отключения электроэнергии зимой, поскольку ситуация может измениться после каждой атаки врага.

Обстрел в ночь на 22 июня

Напомним, что в ночь на 22 июня российские захватчики совершили очередной масштабный обстрел Украины с применением БПЛА и ракет. Среди прочего захватчики атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.

Газ (10254) обстрел (29135) энергетика (2592) Минэнерго (377)
+5
Зеркально разбомбить газовую инфраструктуру всего 2 цели

будет очень ассиметрично )))

Грязовец и Торжок

... вот только где миллион дронов ??

и где 60 ярдов на это выделенных ??
22.06.2024 23:29 Ответить
+4
Це тільки початок. Пристрілюються. Після закінчення транзиту буде жопа.
22.06.2024 23:21 Ответить
+3
Не хвилюйтеся, "ще не вечір".
Просто "слуги" ще не встигли призначити головних "захисників" газової галузі, як це вони зробили з електрикою.
22.06.2024 23:21 Ответить
Так защищайте!
22.06.2024 23:19 Ответить
не вміють, не хочуть, не можуть
22.06.2024 23:23 Ответить
То і так всім загальновідомо.
Але що далі, які міри приймаються проти цього?
Чи урядовці потрібні для того, щоб тільки плакатися? типу ой москалі сволочі б'ють по газовій інфраструктурі... ой, москалі б'ють по енергетичній інфраструктурі... ой, ой...

А що у відповідь москалям робити, урядовці мовчать, нічого не знають, що робити.
22.06.2024 23:20 Ответить
Це тільки початок. Пристрілюються. Після закінчення транзиту буде жопа.
22.06.2024 23:21 Ответить
Не хвилюйтеся, "ще не вечір".
Просто "слуги" ще не встигли призначити головних "захисників" газової галузі, як це вони зробили з електрикою.
22.06.2024 23:21 Ответить
в етері телемарафону

А етери Роіся-24 коли Цензор почне репостити?
22.06.2024 23:25 Ответить
Зеркально разбомбить газовую инфраструктуру всего 2 цели

будет очень ассиметрично )))

Грязовец и Торжок

... вот только где миллион дронов ??

и где 60 ярдов на это выделенных ??
22.06.2024 23:29 Ответить
Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе, после 2019 года.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью «Прямому».

«Я хочу еще раз подчеркнуть, Россия не обойдется без украинской ГТС в любом случае. После 2019 года, в том числе. Вторая позиция -» Северный поток «является абсолютно политическим проектом. Туда надо вложить 15-20 млрд, а у нас система готовая."
13 апреля 2018
22.06.2024 23:35 Ответить
бо він думав що вони захочуть продавати газ в ЕС, а вони просто так пішли з найбагатшого ринку світу. Рузкій непередбачуваний в своїй дурості
22.06.2024 23:38 Ответить
100%
22.06.2024 23:41 Ответить
Точно не знаю що він думав коли таке говорив, але про захист нашої ГТС не в таких умовах, як зараз, він точно не думав.
22.06.2024 23:51 Ответить
Я вибачаюсь - а мені до того що? - це газ олігархів. Чи як з енергією я маю оплатити і газ і армію і ППО щоб 2 людини стали більш багаті?
22.06.2024 23:39 Ответить
А что там мы до сих пор качаем нефть Орбану по *дружбе*? По етому нефтепроводу еще ничего не прилетало и почему? Или мы с одной стороны воюем а с другой помогаем и ***** и ************* Орбану
23.06.2024 00:19 Ответить
Той рахує каби, просить 90 систем Патріот, ця теж докладається - рахує. Так хотіли дупоголові більшовики 73 відсотковці.
23.06.2024 00:46 Ответить
А що договір про транспортування кацапського газу, що закінчується у 2024 році, пролонгувати не будуть?
23.06.2024 06:43 Ответить
Лана Зеркаль говорила, що не будуть. От тоді, гадаю, кацапи і почнуть масово обстрілювати газову інфраструктуру
23.06.2024 07:55 Ответить
Тю, та підірвіть під шумок це непорозуміння, що дує кaцaпcький газ у мадярщину, нехай орбан теж зрадіє трохи
23.06.2024 12:01 Ответить
 
 