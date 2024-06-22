"Нефтегаз" поможет восстановить корпуса университета в Ивано-Франковске, которые разрушил вражеский удар, - Чернышев

"Нафтогаз" поможет восстановить Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, корпуса которого получили повреждения из-за вражеской атаки в ночь на 22 июня.

Об этом написал в соцсети Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, очередное преступление рашистов на этот раз было направлено против студентов - будущих специалистов нефтегазовой отрасли.

Предварительно известно, что из-за обстрела повреждены 14 зданий университета, выбито более 800 окон.

Чернышов сообщил, что группа "Нафтогаз" не останется в стороне и профинансирует восстановление учебного заведения после того, как специалисты полностью оценят масштабы разрушений. Он добавил, что обсудил помощь учебному заведению с руководительницей Ивано-Франковской областной военной администрации Светланой Онищук и ректором университета Игорем Чудиком.

"Наша молодежь - это наше будущее, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные сооружения и учебный процесс в университете", - сказал чиновник.

Массированный обстрел РФ в ночь на 22 июня

Напомним, что в ночь на 22 июня российские захватчики совершили очередной масштабный обстрел Украины с применением БПЛА и ракет. Среди прочего захватчики нанесли удар по территории Национального технического университета нефти и газа в Ивано-Франковске.

Смотрите также: Ночной ракетный обстрел: в Ивано-Франковске поврежден университет нефти и газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж