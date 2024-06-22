РУС
"Нефтегаз" поможет восстановить корпуса университета в Ивано-Франковске, которые разрушил вражеский удар, - Чернышев

"Нафтогаз" поможет восстановить Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, корпуса которого получили повреждения из-за вражеской атаки в ночь на 22 июня.

Об этом написал в соцсети Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, очередное преступление рашистов на этот раз было направлено против студентов - будущих специалистов нефтегазовой отрасли.

Предварительно известно, что из-за обстрела повреждены 14 зданий университета, выбито более 800 окон.

Чернышов сообщил, что группа "Нафтогаз" не останется в стороне и профинансирует восстановление учебного заведения после того, как специалисты полностью оценят масштабы разрушений. Он добавил, что обсудил помощь учебному заведению с руководительницей Ивано-Франковской областной военной администрации Светланой Онищук и ректором университета Игорем Чудиком.

"Наша молодежь - это наше будущее, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные сооружения и учебный процесс в университете", - сказал чиновник.

Массированный обстрел РФ в ночь на 22 июня

Напомним, что в ночь на 22 июня российские захватчики совершили очередной масштабный обстрел Украины с применением БПЛА и ракет. Среди прочего захватчики нанесли удар по территории Национального технического университета нефти и газа в Ивано-Франковске.

Смотрите также: Ночной ракетный обстрел: в Ивано-Франковске поврежден университет нефти и газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

+3
дуже це небезпечно для українського народу.Не виключено підняття тарифів ,у звязку з цим, на газ для населення України ,до 15грн.за куб
показать весь комментарий
22.06.2024 18:03 Ответить
+2
кирил тимошенко будет восстанавливать или синегубова с Харькова привезут?
показать весь комментарий
22.06.2024 18:03 Ответить
+2
Мій університет(
показать весь комментарий
22.06.2024 18:07 Ответить
Що за маячня.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:04 Ответить
"маяк" з тарифами на електроенергію для населення України Тобі мабуть не "маячить" ?
показать весь комментарий
22.06.2024 22:54 Ответить
Це мало. Базарним розумникам, які думали що вони ринкові розумники, потрібно збільшувати хоча б три, а то й більше разів, порівняно з тим що зараз є.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:19 Ответить
а хіба в Ураїні не "ринкові розумники "встановили сьогоднішні тарифи на газ???
показать весь комментарий
22.06.2024 22:56 Ответить
Тогда дешевле будет еще один корпус построить
показать весь комментарий
22.06.2024 18:04 Ответить
віддасть частину від вкрадених у держави грошей ?
показать весь комментарий
22.06.2024 18:30 Ответить
Дайте лучше на дроны бабло ! И помогите волонтерам с производственной базой , с оборудованием
показать весь комментарий
22.06.2024 21:36 Ответить
14 будівель університету???бреше як дише,1н корпус,садочок,і 10ток багатоповерхівок вибуховою хвилею тут і згадані 800вікон. ,ну на 14 будівель гроші спиш(з)ять,а людям де винесло вікна з рамами і т.д. обіцяють по 10тис.якщо зможеш оформити купу паперів.
показать весь комментарий
22.06.2024 22:16 Ответить
 
 