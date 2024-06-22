Ночной ракетный обстрел: в Ивано-Франковске поврежден университет нефти и газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики в ночь на 22 июня нанесли ракетный удар по территории Национального технического университета нефти и газа в Ивано-Франковске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"К сожалению, поврежден наш университет нефти и газа. Кроме того, поврежден местный детский сад и лицей в одном из микрорайонов Ивано-Франковска", - отметил мэр.

Разрушения подтвердили и в пресс-службе учебного заведения.

"Сегодня ночью в результате вражеской ракетной атаки пострадал наш университет. В это нелегкое время сообщество ИФНТУНГ обращается к нашим выпускникам, партнерам и всем неравнодушным с просьбой о помощи и финансовой поддержке, чтобы преодолеть последствия очередного российского преступления", - говорится в сообщении.

По информации начальницы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, за медицинской помощью к врачам обратились три человека.







Напомним, этой ночью российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

