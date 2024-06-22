РУС
Ночной ракетный обстрел: в Ивано-Франковске поврежден университет нефти и газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики в ночь на 22 июня нанесли ракетный удар по территории Национального технического университета нефти и газа в Ивано-Франковске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"К сожалению, поврежден наш университет нефти и газа. Кроме того, поврежден местный детский сад и лицей в одном из микрорайонов Ивано-Франковска", - отметил мэр.

Разрушения подтвердили и в пресс-службе учебного заведения.

"Сегодня ночью в результате вражеской ракетной атаки пострадал наш университет. В это нелегкое время сообщество ИФНТУНГ обращается к нашим выпускникам, партнерам и всем неравнодушным с просьбой о помощи и финансовой поддержке, чтобы преодолеть последствия очередного российского преступления", - говорится в сообщении.

По информации начальницы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, за медицинской помощью к врачам обратились три человека.

Напомним, этой ночью российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Читайте также: Армия РФ ночью нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали два энергетика

Автор: 

Ивано-Франковск (841) обстрел (29050)
Досить вже розглядати вчинки кацапів з загальнолюдської точки зору.
Шо там НАТівське ППО та винищувачі знов були занепокоєні чи навіть не ворухнулись? А могли б хоча б в тренувальних цілях спробувати збити ці ракети... Може і до них колись долетить...
От підари
Мені непотрібно всі подяки віддайте зехренпіду.
Вони ж не можуть це робити з власної волі ...
заісно булоб дуже добре якщоб сили нато почали збивати ракети над західними областями
Їм це б реально... нічого не вартувало з політичної точки зору....

тому що це захист їх території орківські ракети уже залітали в Польщу і орки б нічого не зробили... просто б гів...но кинули для свого електорату....

Але це буде хорошим сигналом для ху..ла що йому будуть реально давати відводідь а не казки що десь там колись зробимо
А кацапи скажуть,що НПЗ розбомбили,де знаходився штаб бойовиків та іноземні найманці!
У них куди ракета потрапила, то там автоматом дивізія НАТО в казармах сиділа і склад натовської техніки. Якщо вже зовсім очевидно, то значить їхня ракета летіла в казарми дивізії НАТО і склад натовської техніки, а це українська ракета ППО
показать весь комментарий
22.06.2024 15:17 Ответить
І ця падаль нила що збитий А-50 це тероризм а ******* по університету це видно законна "воєнна ціль"...
100%, стільки років знати кацапів і розкладати та аналізувати їх маячню. Ну хіба що людина психіатр і йому це цікаво робит
Мен просто цікаво а міги чого раптом перестали могти збивати повільні крилаті ракети які пролітають всю Україну і кількості великої небуло і часу було багато...

раніше якогось могли і були пілоти на рахунку яких є ракети а тепер багато блогерів якось раптово почали п...ти що міги не можуть це робити...
Вони почали запускати по 4-6 ракет в три дні і долітають тепер усі. Пару днів назад якимось дивом збили ракету з ДШК. Більше не збивається нічого...
Може підвіс на МіГ закінчився?

В Україні ж його (запас ракет повітря-повітря, я маю на увазі) ніхто не виробляє....
До війни виробляли... правда продавали по всьому світу

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" здатна виробляти авіаційні ракети "повітря-повітря" Р-27 без використання російських комплектуючих.

Керівник компанії визнав, що Р-27 є "найбільш важливим" та "найбільш ходовим" продуктом ДАХК "Артем", тобто генерує найбільшу кількість доходів підприємства.
Швидше за все, хтось навів. Таких там теж було і є достатньо.
На що навів? На університет?
"В Ивано-Франковске прилетело по строениям университета нефти и газа, которые использовались как пункт временной дислокации ВСУ."
-----------

Ось так і наводять деякі наші недоумки за гроші.
Де тут наводка? Це бридня якогось зоо-ваєнкора. Так вони пишуть куди б не попало.
Там ніколи не було військових,до речі вибуховою хвилею сильно ще пошкоджено 10ток багатоповерхових будівель.
звісно 12 знищених ракет - брехня для марафону . Ракет менше, і більшість досягають цілі, на жаль.

але я одного не розумію:

- чого тупі росіяни вчасться (то теплові пастки ставлять, то бк збільшують, то касет додадуть) .

- а ми, розумні, по одній і тій схемі пропускаємо ракети . Маршрути на Захід - відносно ті самі . А ракети спокійнісінько тими самими дорогами літають до Франика чи Львова .
Колись він був Інститутом, і в народі його називали: Інститут НафіГа...
