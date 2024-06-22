Ночной ракетный обстрел: в Ивано-Франковске поврежден университет нефти и газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские захватчики в ночь на 22 июня нанесли ракетный удар по территории Национального технического университета нефти и газа в Ивано-Франковске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
"К сожалению, поврежден наш университет нефти и газа. Кроме того, поврежден местный детский сад и лицей в одном из микрорайонов Ивано-Франковска", - отметил мэр.
Разрушения подтвердили и в пресс-службе учебного заведения.
"Сегодня ночью в результате вражеской ракетной атаки пострадал наш университет. В это нелегкое время сообщество ИФНТУНГ обращается к нашим выпускникам, партнерам и всем неравнодушным с просьбой о помощи и финансовой поддержке, чтобы преодолеть последствия очередного российского преступления", - говорится в сообщении.
По информации начальницы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, за медицинской помощью к врачам обратились три человека.
Напомним, этой ночью российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заісно булоб дуже добре якщоб сили нато почали збивати ракети над західними областями
тому що це захист їх території орківські ракети уже залітали в Польщу і орки б нічого не зробили... просто б гів...но кинули для свого електорату....
Але це буде хорошим сигналом для ху..ла що йому будуть реально давати відводідь а не казки що десь там колись зробимо
раніше якогось могли і були пілоти на рахунку яких є ракети а тепер багато блогерів якось раптово почали п...ти що міги не можуть це робити...
В Україні ж його (запас ракет повітря-повітря, я маю на увазі) ніхто не виробляє....
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" здатна виробляти авіаційні ракети "повітря-повітря" Р-27 без використання російських комплектуючих.
Керівник компанії визнав, що Р-27 є "найбільш важливим" та "найбільш ходовим" продуктом ДАХК "Артем", тобто генерує найбільшу кількість доходів підприємства.
-----------
Ось так і наводять деякі наші недоумки за гроші.
але я одного не розумію:
- чого тупі росіяни вчасться (то теплові пастки ставлять, то бк збільшують, то касет додадуть) .
- а ми, розумні, по одній і тій схемі пропускаємо ракети . Маршрути на Захід - відносно ті самі . А ракети спокійнісінько тими самими дорогами літають до Франика чи Львова .