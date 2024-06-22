УКР
Нічний ракетний обстріл: в Івано-Франківську пошкоджений університет нафти і газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники в ніч на 22 червня завдали ракетного удару по території Національного технічнішого університету нафти і газу в Івано-Франківську.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"На жаль, пошкоджений наш університет нафти й газу. Окрім того, пошкоджено місцевий дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів Івано-Франківська", – зазначив мер.

Руйнування підтвердили й у пресслужбі навчального закладу.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожої ракетної атаки постраждав наш університет.  У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, за медичною допомогою до лікарів звернулося троє людей.

Удар по Івано-Франківську 22 червня
Удар по Івано-Франківську 22 червня

Івано-Франківськ

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі запускали "Калібри" з ракетоносіїв в Азовському морі, - ВМС

+7
Досить вже розглядати вчинки кацапів з загальнолюдської точки зору.
22.06.2024 14:58 Відповісти
+6
Шо там НАТівське ППО та винищувачі знов були занепокоєні чи навіть не ворухнулись? А могли б хоча б в тренувальних цілях спробувати збити ці ракети... Може і до них колись долетить...
22.06.2024 14:43 Відповісти
+5
От підари
22.06.2024 14:41 Відповісти
Мені непотрібно всі подяки віддайте зехренпіду.
22.06.2024 14:38 Відповісти
От підари
22.06.2024 14:41 Відповісти
Шо там НАТівське ППО та винищувачі знов були занепокоєні чи навіть не ворухнулись? А могли б хоча б в тренувальних цілях спробувати збити ці ракети... Може і до них колись долетить...
22.06.2024 14:43 Відповісти
Вони ж не можуть це робити з власної волі ...
заісно булоб дуже добре якщоб сили нато почали збивати ракети над західними областями
22.06.2024 14:51 Відповісти
Їм це б реально... нічого не вартувало з політичної точки зору....

тому що це захист їх території орківські ракети уже залітали в Польщу і орки б нічого не зробили... просто б гів...но кинули для свого електорату....

Але це буде хорошим сигналом для ху..ла що йому будуть реально давати відводідь а не казки що десь там колись зробимо
22.06.2024 15:00 Відповісти
А кацапи скажуть,що НПЗ розбомбили,де знаходився штаб бойовиків та іноземні найманці!
22.06.2024 14:45 Відповісти
У них куди ракета потрапила, то там автоматом дивізія НАТО в казармах сиділа і склад натовської техніки. Якщо вже зовсім очевидно, то значить їхня ракета летіла в казарми дивізії НАТО і склад натовської техніки, а це українська ракета ППО
22.06.2024 15:17 Відповісти
І ця падаль нила що збитий А-50 це тероризм а ******* по університету це видно законна "воєнна ціль"...
22.06.2024 14:49 Відповісти
Досить вже розглядати вчинки кацапів з загальнолюдської точки зору.
22.06.2024 14:58 Відповісти
100%, стільки років знати кацапів і розкладати та аналізувати їх маячню. Ну хіба що людина психіатр і йому це цікаво робит
22.06.2024 15:06 Відповісти
Мен просто цікаво а міги чого раптом перестали могти збивати повільні крилаті ракети які пролітають всю Україну і кількості великої небуло і часу було багато...

раніше якогось могли і були пілоти на рахунку яких є ракети а тепер багато блогерів якось раптово почали п...ти що міги не можуть це робити...
22.06.2024 14:51 Відповісти
Вони почали запускати по 4-6 ракет в три дні і долітають тепер усі. Пару днів назад якимось дивом збили ракету з ДШК. Більше не збивається нічого...
22.06.2024 15:02 Відповісти
Може підвіс на МіГ закінчився?

В Україні ж його (запас ракет повітря-повітря, я маю на увазі) ніхто не виробляє....
22.06.2024 15:41 Відповісти
До війни виробляли... правда продавали по всьому світу

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" здатна виробляти авіаційні ракети "повітря-повітря" Р-27 без використання російських комплектуючих.

Керівник компанії визнав, що Р-27 є "найбільш важливим" та "найбільш ходовим" продуктом ДАХК "Артем", тобто генерує найбільшу кількість доходів підприємства.
22.06.2024 15:55 Відповісти
Швидше за все, хтось навів. Таких там теж було і є достатньо.
22.06.2024 14:59 Відповісти
На що навів? На університет?
22.06.2024 15:03 Відповісти
"В Ивано-Франковске прилетело по строениям университета нефти и газа, которые использовались как пункт временной дислокации ВСУ."
-----------

Ось так і наводять деякі наші недоумки за гроші.
22.06.2024 15:16 Відповісти
Де тут наводка? Це бридня якогось зоо-ваєнкора. Так вони пишуть куди б не попало.
22.06.2024 15:21 Відповісти
Там ніколи не було військових,до речі вибуховою хвилею сильно ще пошкоджено 10ток багатоповерхових будівель.
22.06.2024 21:43 Відповісти
звісно 12 знищених ракет - брехня для марафону . Ракет менше, і більшість досягають цілі, на жаль.

але я одного не розумію:

- чого тупі росіяни вчасться (то теплові пастки ставлять, то бк збільшують, то касет додадуть) .

- а ми, розумні, по одній і тій схемі пропускаємо ракети . Маршрути на Захід - відносно ті самі . А ракети спокійнісінько тими самими дорогами літають до Франика чи Львова .
22.06.2024 15:20 Відповісти
Колись він був Інститутом, і в народі його називали: Інститут НафіГа...
22.06.2024 17:41 Відповісти
 
 