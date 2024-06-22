Нічний ракетний обстріл: в Івано-Франківську пошкоджений університет нафти і газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники в ніч на 22 червня завдали ракетного удару по території Національного технічнішого університету нафти і газу в Івано-Франківську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"На жаль, пошкоджений наш університет нафти й газу. Окрім того, пошкоджено місцевий дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів Івано-Франківська", – зазначив мер.

Руйнування підтвердили й у пресслужбі навчального закладу.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожої ракетної атаки постраждав наш університет. У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, за медичною допомогою до лікарів звернулося троє людей.











Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі запускали "Калібри" з ракетоносіїв в Азовському морі, - ВМС