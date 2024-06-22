Нічний ракетний обстріл: в Івано-Франківську пошкоджений університет нафти і газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські загарбники в ніч на 22 червня завдали ракетного удару по території Національного технічнішого університету нафти і газу в Івано-Франківську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
"На жаль, пошкоджений наш університет нафти й газу. Окрім того, пошкоджено місцевий дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів Івано-Франківська", – зазначив мер.
Руйнування підтвердили й у пресслужбі навчального закладу.
"Сьогодні вночі внаслідок ворожої ракетної атаки постраждав наш університет. У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, за медичною допомогою до лікарів звернулося троє людей.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
заісно булоб дуже добре якщоб сили нато почали збивати ракети над західними областями
тому що це захист їх території орківські ракети уже залітали в Польщу і орки б нічого не зробили... просто б гів...но кинули для свого електорату....
Але це буде хорошим сигналом для ху..ла що йому будуть реально давати відводідь а не казки що десь там колись зробимо
раніше якогось могли і були пілоти на рахунку яких є ракети а тепер багато блогерів якось раптово почали п...ти що міги не можуть це робити...
В Україні ж його (запас ракет повітря-повітря, я маю на увазі) ніхто не виробляє....
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" здатна виробляти авіаційні ракети "повітря-повітря" Р-27 без використання російських комплектуючих.
Керівник компанії визнав, що Р-27 є "найбільш важливим" та "найбільш ходовим" продуктом ДАХК "Артем", тобто генерує найбільшу кількість доходів підприємства.
-----------
Ось так і наводять деякі наші недоумки за гроші.
але я одного не розумію:
- чого тупі росіяни вчасться (то теплові пастки ставлять, то бк збільшують, то касет додадуть) .
- а ми, розумні, по одній і тій схемі пропускаємо ракети . Маршрути на Захід - відносно ті самі . А ракети спокійнісінько тими самими дорогами літають до Франика чи Львова .