УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8887 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 063 13

Окупанти вночі запускали "Калібри" з ракетоносіїв в Азовському морі, - ВМС

Калібр

Вночі 22 червня росіяни з Азовського моря запустили чотири ракети "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росіяни вирішили, що можуть використовувати Азов для перебування своїх кораблів… Відгороджуються в Керченській протоці боновими загородженнями", - наголосив речник.

Плетенчук зазначив, що  Азовське море знаходиться не так далеко від лінії фронту, тож впевненість росіян в його безпеці може бути оманливою.

Ефективність "Калібрів", як ударної зброї, суттєво зменшилася

"Ми вже неодноразово наголошували, що ефективність "Калібрів" вже не така, як на початку широкомасштабного вторгнення. Сили оборони вже знають, що з ними робити", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну  16 ракетами різних типів та 13 ударних БпЛА. Сили ППО збили 12 ракет та усі "шахеди".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків

Автор: 

Азовське море (1619) обстріл (30409) ракети (4144) Плетенчук Дмитро (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
колись, в юності, купався в азовському морі.
так, що б хоч якось пірнути, треба було зробити подорож, на пару км в глибину.
там, хоч є де, втопити оті ракетоносці?
показати весь коментар
22.06.2024 12:50 Відповісти
+2
Ловко. Теперь морским дронам их не достать.
показати весь коментар
22.06.2024 13:03 Відповісти
+2
мабуть, це були атомні підводні човни, для яких викопали спеціальні ями...
показати весь коментар
22.06.2024 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у 2025-му році США гададуть нам PrSM, щоб ми могли до Каспію дістати до тих каліброносців. Але це не точно.
показати весь коментар
22.06.2024 12:27 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 12:29 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 12:43 Відповісти
Оманлива впевненість чи ні, але сьогодні спокійно відстрілялись
показати весь коментар
22.06.2024 12:36 Відповісти
Интересно, каким образом можно уничтожить корабли дрейфующие по морю без доступа надводных дронов?
показати весь коментар
22.06.2024 12:50 Відповісти
Разве что закрыв их там навсегда обрушив мост или затопив баржи на входе.
показати весь коментар
22.06.2024 12:52 Відповісти
колись, в юності, купався в азовському морі.
так, що б хоч якось пірнути, треба було зробити подорож, на пару км в глибину.
там, хоч є де, втопити оті ракетоносці?
показати весь коментар
22.06.2024 12:50 Відповісти
З дитинства теж саме пам'ятаю...з батьками пішки по коліно у воді йшли, періодично падаючи у воду - щоб не згоріти..теж цікаво - може в них ракетоносії з пласким дном?? Чи для них там є спеціальні поглиблені ділянки??
показати весь коментар
22.06.2024 13:14 Відповісти
Ловко. Теперь морским дронам их не достать.
показати весь коментар
22.06.2024 13:03 Відповісти
А " Нептунів" як не було так і немає.
показати весь коментар
22.06.2024 13:30 Відповісти
мабуть, це були атомні підводні човни, для яких викопали спеціальні ями...
показати весь коментар
22.06.2024 13:30 Відповісти
з місяць тому цей саме пи...дун від вмс бравурно "вєщал", що кацапи з'ї...алися до новоросійська, бо дуже "перелякані" надводними брандерами... от цікаво: до азовського моря вони теж втекли?
пс чергова клоунська бравада на кшталт "на два-три залпа". здається, це шапіто по-іншому вже не вміє.
показати весь коментар
22.06.2024 13:40 Відповісти
Як би в 1991му вигнали ЧФ разом із сімьями російських війскових а до купи ще й прийняли закон про іноагентів. Війни б не сталось. Не було б руських блоків не було б ніяких казаків не було б РПЦ МП.
показати весь коментар
22.06.2024 14:10 Відповісти
 
 