Окупанти вночі запускали "Калібри" з ракетоносіїв в Азовському морі, - ВМС

Вночі 22 червня росіяни з Азовського моря запустили чотири ракети "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росіяни вирішили, що можуть використовувати Азов для перебування своїх кораблів… Відгороджуються в Керченській протоці боновими загородженнями", - наголосив речник.

Плетенчук зазначив, що Азовське море знаходиться не так далеко від лінії фронту, тож впевненість росіян в його безпеці може бути оманливою.

Ефективність "Калібрів", як ударної зброї, суттєво зменшилася

"Ми вже неодноразово наголошували, що ефективність "Калібрів" вже не така, як на початку широкомасштабного вторгнення. Сили оборони вже знають, що з ними робити", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну 16 ракетами різних типів та 13 ударних БпЛА. Сили ППО збили 12 ракет та усі "шахеди".

