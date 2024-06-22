Оккупанты ночью запускали "Калибры" с ракетоносителей в Азовском море, - ВМС

Ночью 22 июня россияне из Азовского моря запустили четыре ракеты "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Россияне решили, что могут использовать Азов для пребывания своих кораблей... Отгораживаются в Керченском проливе боновыми заграждениями", - подчеркнул спикер.

Плетенчук отметил, что Азовское море находится не так далеко от линии фронта, поэтому уверенность россиян в его безопасности может быть обманчивой.

Эффективность "Калибров" как ударного оружия существенно уменьшилась

"Мы уже неоднократно подчеркивали, что эффективность "Калибров" уже не такая, как в начале широкомасштабного вторжения. Силы обороны уже знают, что с ними делать", - сказал Плетенчук.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину 16 ракетами различных типов и 13 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 12 ракет и все "шахеды".

