РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11645 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 063 13

Оккупанты ночью запускали "Калибры" с ракетоносителей в Азовском море, - ВМС

Калібр

Ночью 22 июня россияне из Азовского моря запустили четыре ракеты "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Россияне решили, что могут использовать Азов для пребывания своих кораблей... Отгораживаются в Керченском проливе боновыми заграждениями", - подчеркнул спикер.

Плетенчук отметил, что Азовское море находится не так далеко от линии фронта, поэтому уверенность россиян в его безопасности может быть обманчивой.

Эффективность "Калибров" как ударного оружия существенно уменьшилась

"Мы уже неоднократно подчеркивали, что эффективность "Калибров" уже не такая, как в начале широкомасштабного вторжения. Силы обороны уже знают, что с ними делать", - сказал Плетенчук.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину 16 ракетами различных типов и 13 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 12 ракет и все "шахеды".

Читайте также: В Азовском море РФ проводит учения с привлечением ракетоносителей и десантных кораблей, - Плетенчук

Автор: 

Азовское море (1605) обстрел (29050) ракеты (3683) Плетенчук Дмитрий (178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
колись, в юності, купався в азовському морі.
так, що б хоч якось пірнути, треба було зробити подорож, на пару км в глибину.
там, хоч є де, втопити оті ракетоносці?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:50 Ответить
+2
Ловко. Теперь морским дронам их не достать.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:03 Ответить
+2
мабуть, це були атомні підводні човни, для яких викопали спеціальні ями...
показать весь комментарий
22.06.2024 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у 2025-му році США гададуть нам PrSM, щоб ми могли до Каспію дістати до тих каліброносців. Але це не точно.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:27 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 12:29 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 12:43 Ответить
Оманлива впевненість чи ні, але сьогодні спокійно відстрілялись
показать весь комментарий
22.06.2024 12:36 Ответить
Интересно, каким образом можно уничтожить корабли дрейфующие по морю без доступа надводных дронов?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:50 Ответить
Разве что закрыв их там навсегда обрушив мост или затопив баржи на входе.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:52 Ответить
колись, в юності, купався в азовському морі.
так, що б хоч якось пірнути, треба було зробити подорож, на пару км в глибину.
там, хоч є де, втопити оті ракетоносці?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:50 Ответить
З дитинства теж саме пам'ятаю...з батьками пішки по коліно у воді йшли, періодично падаючи у воду - щоб не згоріти..теж цікаво - може в них ракетоносії з пласким дном?? Чи для них там є спеціальні поглиблені ділянки??
показать весь комментарий
22.06.2024 13:14 Ответить
Ловко. Теперь морским дронам их не достать.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:03 Ответить
А " Нептунів" як не було так і немає.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:30 Ответить
мабуть, це були атомні підводні човни, для яких викопали спеціальні ями...
показать весь комментарий
22.06.2024 13:30 Ответить
з місяць тому цей саме пи...дун від вмс бравурно "вєщал", що кацапи з'ї...алися до новоросійська, бо дуже "перелякані" надводними брандерами... от цікаво: до азовського моря вони теж втекли?
пс чергова клоунська бравада на кшталт "на два-три залпа". здається, це шапіто по-іншому вже не вміє.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:40 Ответить
Як би в 1991му вигнали ЧФ разом із сімьями російських війскових а до купи ще й прийняли закон про іноагентів. Війни б не сталось. Не було б руських блоків не було б ніяких казаків не було б РПЦ МП.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:10 Ответить
 
 