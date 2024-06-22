Оккупанты ночью запускали "Калибры" с ракетоносителей в Азовском море, - ВМС
Ночью 22 июня россияне из Азовского моря запустили четыре ракеты "Калибр".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Россияне решили, что могут использовать Азов для пребывания своих кораблей... Отгораживаются в Керченском проливе боновыми заграждениями", - подчеркнул спикер.
Плетенчук отметил, что Азовское море находится не так далеко от линии фронта, поэтому уверенность россиян в его безопасности может быть обманчивой.
Эффективность "Калибров" как ударного оружия существенно уменьшилась
"Мы уже неоднократно подчеркивали, что эффективность "Калибров" уже не такая, как в начале широкомасштабного вторжения. Силы обороны уже знают, что с ними делать", - сказал Плетенчук.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину 16 ракетами различных типов и 13 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 12 ракет и все "шахеды".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так, що б хоч якось пірнути, треба було зробити подорож, на пару км в глибину.
там, хоч є де, втопити оті ракетоносці?
пс чергова клоунська бравада на кшталт "на два-три залпа". здається, це шапіто по-іншому вже не вміє.