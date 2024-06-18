В Азовском море РФ проводит учения с привлечением ракетоносителей и десантных кораблей, - Плетенчук

Сейчас в Азовском море находится вражеская группировка из шести кораблей. По характеру действий можно говорить о том, что Россия проводит там учения.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, по состоянию на 18 июня российская ударная группировка состоит из шести кораблей: из них три являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля.

"В Азовском море находится ударная группировка, там она гораздо больше, чем в Черном море... Учитывая характер их действий и состав группировки, можно сделать вывод, что это учебный процесс", - сказал спикер ВМСУ.

Также он добавил, что учитывая тот факт, что Азовское море достаточно мелкое, а также то, что количество рекомендованных путей ограничено, россияне находятся в одной локации с гражданскими судами, которые используют в качестве "щита".

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Ранее сообщалось, что российские захватчики перебросили часть своих кораблей в Азовское море, поскольку считают эту территорию более безопасной из-за контроля над всем побережьем.

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