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Новости Война
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В Азовском море РФ проводит учения с привлечением ракетоносителей и десантных кораблей, - Плетенчук

В Азовському морі РФ проводить навчання із залученням ракетоносіїв та десантних кораблів, - Плетенчук

Сейчас в Азовском море находится вражеская группировка из шести кораблей. По характеру действий можно говорить о том, что Россия проводит там учения.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, по состоянию на 18 июня российская ударная группировка состоит из шести кораблей: из них три являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля.

"В Азовском море находится ударная группировка, там она гораздо больше, чем в Черном море... Учитывая характер их действий и состав группировки, можно сделать вывод, что это учебный процесс", - сказал спикер ВМСУ.

Также он добавил, что учитывая тот факт, что Азовское море достаточно мелкое, а также то, что количество рекомендованных путей ограничено, россияне находятся в одной локации с гражданскими судами, которые используют в качестве "щита".

Читайте также: Угроза высадки морского десанта РФ на Юге совершенно отсутствует. Для этого у врага нет соответствующих мощностей, - ВМС ВСУ

Ранее сообщалось, что российские захватчики перебросили часть своих кораблей в Азовское море, поскольку считают эту территорию более безопасной из-за контроля над всем побережьем.

Читайте также: У России уже нет ни одного носителя ракет в оккупированном Крыму, - Плетенчук

Автор: 

Азовское море (1604) корабль (2042) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (169)


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Топ комментарии
+7
Щось "Цензор" знову припижджує. Немає там ніяких цивільних суден, там тільки військові цілі
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18.06.2024 21:59
+5
Дуже на те сподіваюсь
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18.06.2024 22:02
+3
Кілька малюків відправити для підняття бадьорості при навчаннях туди б не завадило.
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18.06.2024 21:55
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Ви довбні, ще підлодки туди запроторте, бо не вистачає до повного а-ля.
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18.06.2024 21:34 Ответить
Кілька малюків відправити для підняття бадьорості при навчаннях туди б не завадило.
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18.06.2024 21:55 Ответить
Думаете сегодня ночью ласточка зажгет море?
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18.06.2024 21:57 Ответить
Дуже на те сподіваюсь
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18.06.2024 22:02 Ответить
Я почав сподiватись з того моменту, як цапорылi б ляшанки втелющились в Меотидськi болота.
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18.06.2024 22:19 Ответить
Щось "Цензор" знову припижджує. Немає там ніяких цивільних суден, там тільки військові цілі
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18.06.2024 21:59 Ответить
Учения "Как затоплялась сталь". Имени Павки Корчагина.
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18.06.2024 22:09 Ответить
...типо, проверяющий кацап спрашивает на "флагмане" первого подвернувшегося матроса, мол, тащ матрос, тащ матрос, атомный взрыв в районе пятого шпангоута , ваши действия? Недоколыханный отвечает, шо медленно, ой-ц, худко обугливается.
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18.06.2024 22:24 Ответить
Це "військово - політична" акція. Довести "urbi et orbi" що Азовське море - це "внутрішні калюжа" рф.
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18.06.2024 22:09 Ответить
ну де-факто так і є, азовська калюжа це внутрішнє болото параші.
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18.06.2024 22:27 Ответить
"навчальний процес" кількістю під 200 тисяч живої сили по периметру україно- рашистської і білорусько-української границі був і на початку війни
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18.06.2024 22:26 Ответить
Треба знишити усі ті кораблі щоб там нічого не плавало!
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18.06.2024 23:09 Ответить
а если туда достаем что не *******?
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18.06.2024 23:59 Ответить
.....вже саме час застосувати на АZові формулу :: " Гарі , гарі ясно , что б нє пагаSло" ....дуже сподіваюсь на це ......
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19.06.2024 01:54 Ответить
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19.06.2024 03:00 Ответить
а как Магуры с Малюками вообще их туда пропустили из новокацапска? или решили после возврата Крыма всех их реквизировать?
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19.06.2024 05:50 Ответить
 
 