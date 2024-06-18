В Азовському морі РФ проводить навчання із залученням ракетоносіїв та десантних кораблів, - Плетенчук
Наразі в Азовському морі перебуває вороже угруповання із шести кораблів. З характеру дій можна казати про те, що Росія проводить там навчання.
Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Плетенчука, станом на 18 червня російське ударне угруповання складається з шести кораблів: з них три є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М" і три великі десантні кораблі.
"В Азовському морі перебуває ударне угруповання, там воно набагато більше, ніж у Чорному морі... Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес", - сказав речник ВМСУ.
Також він додав, що враховуючи той факт, що Азовське море досить мілке, а також те, що кількість рекомендованих шляхів обмежена, росіяни перебувають в одній локації з цивільними суднами, які використовують у якості "щита".
Раніше повідомлялося, що російські загарбники перекинули частину своїх кораблів до Азовського моря, оскільки вважають цю територію безпечнішою через контроль над усім узбережжям.
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