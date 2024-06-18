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Новини Війна
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В Азовському морі РФ проводить навчання із залученням ракетоносіїв та десантних кораблів, - Плетенчук

В Азовському морі РФ проводить навчання із залученням ракетоносіїв та десантних кораблів, - Плетенчук

Наразі в Азовському морі перебуває вороже угруповання із шести кораблів. З характеру дій можна казати про те, що Росія проводить там навчання.

Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Плетенчука, станом на 18 червня російське ударне угруповання складається з шести кораблів: з них три є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М" і три великі десантні кораблі. 

"В Азовському морі перебуває ударне угруповання, там воно набагато більше, ніж у Чорному морі... Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес", - сказав речник ВМСУ.

Також він додав, що враховуючи той факт, що Азовське море досить мілке, а також те, що кількість рекомендованих шляхів обмежена, росіяни перебувають в одній локації з цивільними суднами, які використовують у якості "щита".

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники перекинули частину своїх кораблів до Азовського моря, оскільки вважають цю територію безпечнішою через контроль над усім узбережжям.

Читайте також: Окупанти відновили роботу Керченської поромної переправи, - Плетенчук

Автор: 

Азовське море (1618) корабель (1613) Чорноморський флот рф (625) Плетенчук Дмитро (174)


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Топ коментарі
+7
Щось "Цензор" знову припижджує. Немає там ніяких цивільних суден, там тільки військові цілі
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18.06.2024 21:59
+5
Дуже на те сподіваюсь
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18.06.2024 22:02
+3
Кілька малюків відправити для підняття бадьорості при навчаннях туди б не завадило.
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18.06.2024 21:55
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Ви довбні, ще підлодки туди запроторте, бо не вистачає до повного а-ля.
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18.06.2024 21:34 Відповісти
Кілька малюків відправити для підняття бадьорості при навчаннях туди б не завадило.
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18.06.2024 21:55 Відповісти
Думаете сегодня ночью ласточка зажгет море?
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18.06.2024 21:57 Відповісти
Дуже на те сподіваюсь
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18.06.2024 22:02 Відповісти
Я почав сподiватись з того моменту, як цапорылi б ляшанки втелющились в Меотидськi болота.
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18.06.2024 22:19 Відповісти
Щось "Цензор" знову припижджує. Немає там ніяких цивільних суден, там тільки військові цілі
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18.06.2024 21:59 Відповісти
Учения "Как затоплялась сталь". Имени Павки Корчагина.
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18.06.2024 22:09 Відповісти
...типо, проверяющий кацап спрашивает на "флагмане" первого подвернувшегося матроса, мол, тащ матрос, тащ матрос, атомный взрыв в районе пятого шпангоута , ваши действия? Недоколыханный отвечает, шо медленно, ой-ц, худко обугливается.
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18.06.2024 22:24 Відповісти
Це "військово - політична" акція. Довести "urbi et orbi" що Азовське море - це "внутрішні калюжа" рф.
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18.06.2024 22:09 Відповісти
ну де-факто так і є, азовська калюжа це внутрішнє болото параші.
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18.06.2024 22:27 Відповісти
"навчальний процес" кількістю під 200 тисяч живої сили по периметру україно- рашистської і білорусько-української границі був і на початку війни
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18.06.2024 22:26 Відповісти
Треба знишити усі ті кораблі щоб там нічого не плавало!
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18.06.2024 23:09 Відповісти
а если туда достаем что не *******?
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18.06.2024 23:59 Відповісти
.....вже саме час застосувати на АZові формулу :: " Гарі , гарі ясно , что б нє пагаSло" ....дуже сподіваюсь на це ......
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19.06.2024 01:54 Відповісти
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19.06.2024 03:00 Відповісти
а как Магуры с Малюками вообще их туда пропустили из новокацапска? или решили после возврата Крыма всех их реквизировать?
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19.06.2024 05:50 Відповісти
 
 