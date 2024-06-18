Окупанти відновили роботу Керченської поромної переправи, - Плетенчук

Військам РФ вдалося відновити роботу пошкодженої поромної переправи. Її раніше уразили Сили оборони.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я можу констатувати, що вона зараз працює. Ця поромна переправа активно використовується ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по Керченській переправі серйозно ускладнили логістику окупантів, - британська розвідка

Удар по Керченській поромній переправі

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі припиняла роботу. Плетенчук наголошував, що удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму.