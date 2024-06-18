Окупанти відновили роботу Керченської поромної переправи, - Плетенчук
Військам РФ вдалося відновити роботу пошкодженої поромної переправи. Її раніше уразили Сили оборони.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, я можу констатувати, що вона зараз працює. Ця поромна переправа активно використовується ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму", - зазначив він.
Удар по Керченській поромній переправі
Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі припиняла роботу. Плетенчук наголошував, що удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму.
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ATACMS, коли до 2019 року ми мали свої проекти ракет "Нептун", "Вільха", "сапсан"? То де ці ракети? і чому завжди винні американці, німці, французи, англічани і тільки не наша влда, яка до цього часу не перевела на військові рейки економіку і не робить наші ракети, наражаючи на смерть наших бійців і мирних громадаян? Не подобаються Порошенківські і Турчиновські, то де ракети слугориг, які сконстроювали на 6-му році війни? Чи краще стадо бааранів вести по шляху, що у встому винні західні країни, бо не дали нам зброю?