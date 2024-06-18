УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10847 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 665 15

Окупанти відновили роботу Керченської поромної переправи, - Плетенчук

Поромна переправа

Військам РФ вдалося відновити роботу пошкодженої поромної переправи. Її раніше уразили Сили оборони.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я можу констатувати, що вона зараз працює. Ця поромна переправа активно використовується ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по Керченській переправі серйозно ускладнили логістику окупантів, - британська розвідка

Удар по Керченській поромній переправі

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі припиняла роботу. Плетенчук наголошував, що удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму.

Автор: 

Крим (14176) пором (97) Плетенчук Дмитро (174)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Якби нам АТАКАМси давали, як Іран русні ішакєди, не питання.
показати весь коментар
18.06.2024 16:41
+4
пора повторювати !
показати весь коментар
18.06.2024 16:40
+4
А у Вас особисто не виникало питання, чому нам мають давати так часто

ATACMS, коли до 2019 року ми мали свої проекти ракет "Нептун", "Вільха", "сапсан"? То де ці ракети? і чому завжди винні американці, німці, французи, англічани і тільки не наша влда, яка до цього часу не перевела на військові рейки економіку і не робить наші ракети, наражаючи на смерть наших бійців і мирних громадаян? Не подобаються Порошенківські і Турчиновські, то де ракети слугориг, які сконстроювали на 6-му році війни? Чи краще стадо бааранів вести по шляху, що у встому винні західні країни, бо не дали нам зброю?
показати весь коментар
18.06.2024 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пора повторювати !
показати весь коментар
18.06.2024 16:40 Відповісти
Якби нам АТАКАМси давали, як Іран русні ішакєди, не питання.
показати весь коментар
18.06.2024 16:41 Відповісти
А у Вас особисто не виникало питання, чому нам мають давати так часто

ATACMS, коли до 2019 року ми мали свої проекти ракет "Нептун", "Вільха", "сапсан"? То де ці ракети? і чому завжди винні американці, німці, французи, англічани і тільки не наша влда, яка до цього часу не перевела на військові рейки економіку і не робить наші ракети, наражаючи на смерть наших бійців і мирних громадаян? Не подобаються Порошенківські і Турчиновські, то де ракети слугориг, які сконстроювали на 6-му році війни? Чи краще стадо бааранів вести по шляху, що у встому винні західні країни, бо не дали нам зброю?
показати весь коментар
18.06.2024 17:03 Відповісти
Взагалі-то розмова йшла про те, що ми не можемо довбати по переправі кожного дня саме через обмеженість БК. Тому питання, чи взагалі є сенс витрачати дефіцитні ракети на цілі, які відновлюються за копійчини і лічені дні. Причини, з яких немає власних ракет, тут не обговорювались.
показати весь коментар
18.06.2024 17:11 Відповісти
пароми не можна відновити за копійчини, тим більше за лічені дні, особливо якщо паром ляже надно.. Їх на цій переправі обмежена кількість, і взяти їх інші\нові чи бувші у вжитку кацапам ніде. Тому новий удар не забариться. Просто такий удар теж потребує певної дорозвідки і планування. А чим херачити по тій переправі - атакмсами чи нептунами, так то військовим спеціалістам видніше.
показати весь коментар
18.06.2024 17:29 Відповісти
Вони вже відновили. І відновлять ще багато разів. Є чутки, що вони будують понтон вздовж кримського мосту, як це було вздовж Антонівського.
показати весь коментар
19.06.2024 08:03 Відповісти
вони ще нічого не відновили, бо не було ні одного прямого влучання у пароми. Просто налякались і причаїлись. А чутки біля підїзду не слухайте, бо бабусі про існування супутникових знімків гадки не мають.
показати весь коментар
19.06.2024 10:43 Відповісти
Звичайно, винні! І не тільки західні країни, а й ті кляті мексиканці, які пруть і пруть через кордон і американцям жити не дають. А там, не дай Боже, канадці щось задумають, бо їм холодно стане в Канаді, а в Каліфорнії жити захочеться. Простіше, ви вважаєте, що у США були серйозні причини не надавати Україні зброю протягом півроку, навіть більше? Може, ще скажете , що 32 абрамси були останніми в армії США, але, американці, зціпивши зуби, віддали їх Україні? Про Ф-16 змовчу. Тільки з часів другої світової війни поромні переправи завжди були гарною мішенню для військової авіації.
показати весь коментар
18.06.2024 18:57 Відповісти
Необачливо...
показати весь коментар
18.06.2024 16:40 Відповісти
Зброя надійшла якого біса так мало обстрілів...
показати весь коментар
18.06.2024 16:50 Відповісти
Тому що зброї мало. Захід - це вам не "вісь зла", де набої замість круасанів.
показати весь коментар
18.06.2024 16:52 Відповісти
А теперь песня : Эх раз, да ещё раз, да ещё много-много раз!
показати весь коментар
18.06.2024 17:01 Відповісти
Можем повторить.
показати весь коментар
18.06.2024 17:37 Відповісти
Все,як хотів плетенчук і поромна переправа працює і керченський міст стоїть.Хероя йому.
показати весь коментар
18.06.2024 17:48 Відповісти
завтра буде плетенчук "плести"що міст використовується для постачання на пів-острів рашистського озброєння...
показати весь коментар
18.06.2024 17:51 Відповісти
 
 