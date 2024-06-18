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Новости Война
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Оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы, - Плетенчук

Поромна переправа

Войскам РФ удалось восстановить работу поврежденной паромной переправы. Ее ранее поразили Силы обороны.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я могу констатировать, что она сейчас работает. Эта паромная переправа активно используется врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по Керченской переправе серьезно усложнили логистику оккупантов, - британская разведка

Удар по Керченской паромной переправе

Напомним в ночь на 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. После этого удара паромная переправа в Керчи прекращала работу. Плетенчук отмечал, что удар по Керченской паромной переправе имеет важное значение. Это главный способ логистики для россиян в Крым.

Автор: 

Крым (26412) паром (87) Плетенчук Дмитрий (169)


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Топ комментарии
+8
Якби нам АТАКАМси давали, як Іран русні ішакєди, не питання.
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18.06.2024 16:41
+4
пора повторювати !
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18.06.2024 16:40
+4
А у Вас особисто не виникало питання, чому нам мають давати так часто

ATACMS, коли до 2019 року ми мали свої проекти ракет "Нептун", "Вільха", "сапсан"? То де ці ракети? і чому завжди винні американці, німці, французи, англічани і тільки не наша влда, яка до цього часу не перевела на військові рейки економіку і не робить наші ракети, наражаючи на смерть наших бійців і мирних громадаян? Не подобаються Порошенківські і Турчиновські, то де ракети слугориг, які сконстроювали на 6-му році війни? Чи краще стадо бааранів вести по шляху, що у встому винні західні країни, бо не дали нам зброю?
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18.06.2024 17:03
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пора повторювати !
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18.06.2024 16:40 Ответить
Якби нам АТАКАМси давали, як Іран русні ішакєди, не питання.
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18.06.2024 16:41 Ответить
А у Вас особисто не виникало питання, чому нам мають давати так часто

ATACMS, коли до 2019 року ми мали свої проекти ракет "Нептун", "Вільха", "сапсан"? То де ці ракети? і чому завжди винні американці, німці, французи, англічани і тільки не наша влда, яка до цього часу не перевела на військові рейки економіку і не робить наші ракети, наражаючи на смерть наших бійців і мирних громадаян? Не подобаються Порошенківські і Турчиновські, то де ракети слугориг, які сконстроювали на 6-му році війни? Чи краще стадо бааранів вести по шляху, що у встому винні західні країни, бо не дали нам зброю?
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18.06.2024 17:03 Ответить
Взагалі-то розмова йшла про те, що ми не можемо довбати по переправі кожного дня саме через обмеженість БК. Тому питання, чи взагалі є сенс витрачати дефіцитні ракети на цілі, які відновлюються за копійчини і лічені дні. Причини, з яких немає власних ракет, тут не обговорювались.
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18.06.2024 17:11 Ответить
пароми не можна відновити за копійчини, тим більше за лічені дні, особливо якщо паром ляже надно.. Їх на цій переправі обмежена кількість, і взяти їх інші\нові чи бувші у вжитку кацапам ніде. Тому новий удар не забариться. Просто такий удар теж потребує певної дорозвідки і планування. А чим херачити по тій переправі - атакмсами чи нептунами, так то військовим спеціалістам видніше.
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18.06.2024 17:29 Ответить
Вони вже відновили. І відновлять ще багато разів. Є чутки, що вони будують понтон вздовж кримського мосту, як це було вздовж Антонівського.
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19.06.2024 08:03 Ответить
вони ще нічого не відновили, бо не було ні одного прямого влучання у пароми. Просто налякались і причаїлись. А чутки біля підїзду не слухайте, бо бабусі про існування супутникових знімків гадки не мають.
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19.06.2024 10:43 Ответить
Звичайно, винні! І не тільки західні країни, а й ті кляті мексиканці, які пруть і пруть через кордон і американцям жити не дають. А там, не дай Боже, канадці щось задумають, бо їм холодно стане в Канаді, а в Каліфорнії жити захочеться. Простіше, ви вважаєте, що у США були серйозні причини не надавати Україні зброю протягом півроку, навіть більше? Може, ще скажете , що 32 абрамси були останніми в армії США, але, американці, зціпивши зуби, віддали їх Україні? Про Ф-16 змовчу. Тільки з часів другої світової війни поромні переправи завжди були гарною мішенню для військової авіації.
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18.06.2024 18:57 Ответить
Необачливо...
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18.06.2024 16:40 Ответить
Зброя надійшла якого біса так мало обстрілів...
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18.06.2024 16:50 Ответить
Тому що зброї мало. Захід - це вам не "вісь зла", де набої замість круасанів.
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18.06.2024 16:52 Ответить
А теперь песня : Эх раз, да ещё раз, да ещё много-много раз!
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18.06.2024 17:01 Ответить
Можем повторить.
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18.06.2024 17:37 Ответить
Все,як хотів плетенчук і поромна переправа працює і керченський міст стоїть.Хероя йому.
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18.06.2024 17:48 Ответить
завтра буде плетенчук "плести"що міст використовується для постачання на пів-острів рашистського озброєння...
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18.06.2024 17:51 Ответить
 
 