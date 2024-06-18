Оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы, - Плетенчук

Войскам РФ удалось восстановить работу поврежденной паромной переправы. Ее ранее поразили Силы обороны.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я могу констатировать, что она сейчас работает. Эта паромная переправа активно используется врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму", - отметил он.

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Удар по Керченской паромной переправе

Напомним в ночь на 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. После этого удара паромная переправа в Керчи прекращала работу. Плетенчук отмечал, что удар по Керченской паромной переправе имеет важное значение. Это главный способ логистики для россиян в Крым.