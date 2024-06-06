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Великобритания (4716) Керчь (424) Крым (26001) внешняя разведка (355) паром (87)

Удары по Керченской переправе серьезно усложнили логистику оккупантов, - британская разведка

Керченська поромна переправа

Украинские удары по Керченской паромной переправе, вероятно, вызвали ухудшение пропускной способности железнодорожного перехода и значительные временные перебои в военных логистических операциях России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Эти паромы почти точно были основным способом железнодорожной перевозки российского топлива и боеприпасов в Крым, учитывая строгие меры безопасности на Керченском мосту", - отмечают в обзоре.

Кроме этого, Россия эксплуатирует автомобильные паромы типа RO-RO (роллеров) для перевозки тяжелых грузов через пролив, которые возобновили свою работу после удара, говорится в сводке.

"Ухудшение пропускной способности железнодорожного перехода почти наверняка повлекло значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым", - отметили аналитики британского Минобороны.

Они добавили, что Россия явно будет вынуждена заменить железнодорожно-паромное сообщение как можно скорее. Это, вероятно, повлияет на более широкие морские логистические операции РФ или рискует ослабить их процедуры в случае использования железнодорожного моста для транзита топлива и взрывчатых веществ.

"Украинский удар по паромным переправам и дальнейшая атака на топливный склад, находящийся поблизости, снова подчеркивает уязвимость пролива к украинским ударам, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону", - подытожили в разведке Британии.

Напомним в ночь на 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.
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ускладнили логістику
це, коли кацапи біжать з україни, або тисячами здаються в полон.
але, на фронті, навпаки, як повідомляє ген штаб.
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06.06.2024 14:16 Ответить
Будемо на це сподіватися
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06.06.2024 14:27 Ответить
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06.06.2024 14:35 Ответить
У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

Чому ж замість того, щоб знищити його, ЗСУ витрачає дефіцитні ракети на поромну переправу, функціонал якої легко відновлюється знову. Відповідь одна - заборона атаки Кримського мосту - пряма директива ВГК Зеленського. Іншої причини немає. https://timeze2019.blogspot.com/
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06.06.2024 16:21 Ответить
Удари по Керченській переправі серйозно ускладнили логістику окупантів

- Куме! А колорадські жуки від того Децису повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля їхнє вже не те буде! (с)
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06.06.2024 16:34 Ответить
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11.06.2024 16:07 Ответить
 
 