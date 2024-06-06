Удары по Керченской переправе серьезно усложнили логистику оккупантов, - британская разведка

Украинские удары по Керченской паромной переправе, вероятно, вызвали ухудшение пропускной способности железнодорожного перехода и значительные временные перебои в военных логистических операциях России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Эти паромы почти точно были основным способом железнодорожной перевозки российского топлива и боеприпасов в Крым, учитывая строгие меры безопасности на Керченском мосту", - отмечают в обзоре.

Кроме этого, Россия эксплуатирует автомобильные паромы типа RO-RO (роллеров) для перевозки тяжелых грузов через пролив, которые возобновили свою работу после удара, говорится в сводке.

"Ухудшение пропускной способности железнодорожного перехода почти наверняка повлекло значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым", - отметили аналитики британского Минобороны.

Они добавили, что Россия явно будет вынуждена заменить железнодорожно-паромное сообщение как можно скорее. Это, вероятно, повлияет на более широкие морские логистические операции РФ или рискует ослабить их процедуры в случае использования железнодорожного моста для транзита топлива и взрывчатых веществ.

"Украинский удар по паромным переправам и дальнейшая атака на топливный склад, находящийся поблизости, снова подчеркивает уязвимость пролива к украинским ударам, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону", - подытожили в разведке Британии.

Напомним в ночь на 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.