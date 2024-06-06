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Новини
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Удари по Керченській переправі серйозно ускладнили логістику окупантів, - британська розвідка

Керченська поромна переправа

Українські удари по Керченській поромній переправі. ймовірно, спричинили погіршення пропускної здатності залізничного переходу  та значні тимчасові перебої у військових логістичних операціях Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії 

"Ці пороми майже точно були основним способом залізничного перевезення російського пального та боєприпасів до Криму, з огляду на суворі заходи безпеки на Керченському мосту", – зазначають в огляді.

Крім цього, Росія експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO (ролкерів) для перевезення важких вантажів через протоку, які відновили свою роботу після удару, йдеться у зведенні.

"Погіршення пропускної здатності залізничного переходу майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, у постачанні палива до Криму", – наголосили аналітики британського Міноборони.

Вони додали, що Росія вочевидь буде змушена замінити залізнично-поромне сполучення якомога швидше. Це, ймовірно, вплине на ширші морські логістичні операції РФ або ризикує послабити їх процедури у разі використання залізничного мосту для транзиту палива і вибухових речовин.

"Український удар по поромних переправах і подальша атака на паливний склад, що знаходиться поблизу, знову підкреслює вразливість протоки до українських ударів, попри значні інвестиції Росії у безпеку та протиповітряну оборону", – підсумували у розвідці Британії.

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Автор: 

Велика Британія (5595) Керч (193) Крим (14161) зовнішня розвідка (465) пором (97)


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ускладнили логістику
це, коли кацапи біжать з україни, або тисячами здаються в полон.
але, на фронті, навпаки, як повідомляє ген штаб.
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06.06.2024 14:16 Відповісти
Будемо на це сподіватися
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06.06.2024 14:27 Відповісти
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06.06.2024 14:35 Відповісти
У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

Чому ж замість того, щоб знищити його, ЗСУ витрачає дефіцитні ракети на поромну переправу, функціонал якої легко відновлюється знову. Відповідь одна - заборона атаки Кримського мосту - пряма директива ВГК Зеленського. Іншої причини немає. https://timeze2019.blogspot.com/
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06.06.2024 16:21 Відповісти
Удари по Керченській переправі серйозно ускладнили логістику окупантів

- Куме! А колорадські жуки від того Децису повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля їхнє вже не те буде! (с)
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06.06.2024 16:34 Відповісти
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11.06.2024 16:07 Відповісти
 
 