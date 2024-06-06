Удари по Керченській переправі серйозно ускладнили логістику окупантів, - британська розвідка

Українські удари по Керченській поромній переправі. ймовірно, спричинили погіршення пропускної здатності залізничного переходу та значні тимчасові перебої у військових логістичних операціях Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії

"Ці пороми майже точно були основним способом залізничного перевезення російського пального та боєприпасів до Криму, з огляду на суворі заходи безпеки на Керченському мосту", – зазначають в огляді.

Крім цього, Росія експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO (ролкерів) для перевезення важких вантажів через протоку, які відновили свою роботу після удару, йдеться у зведенні.

"Погіршення пропускної здатності залізничного переходу майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, у постачанні палива до Криму", – наголосили аналітики британського Міноборони.

Вони додали, що Росія вочевидь буде змушена замінити залізнично-поромне сполучення якомога швидше. Це, ймовірно, вплине на ширші морські логістичні операції РФ або ризикує послабити їх процедури у разі використання залізничного мосту для транзиту палива і вибухових речовин.

"Український удар по поромних переправах і подальша атака на паливний склад, що знаходиться поблизу, знову підкреслює вразливість протоки до українських ударів, попри значні інвестиції Росії у безпеку та протиповітряну оборону", – підсумували у розвідці Британії.

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.