"Нафтогаз" допоможе відновити корпуси університету в Івано-Франківську, які зруйнував ворожий удар, - Чернишов

"Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, корпуси якого зазнали пошкоджень через ворожу атаку в ніч на 22 червня.

Про це написав у соцмережі Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, черговий злочин рашистів цього разу був спрямований проти студентів - майбутніх фахівців нафтогазової галузі.

Попередньо відомо, що через обстріл пошкоджено 14 будівель університету, вибито більше 800 вікон.

Чернишов повідомив, що група "Нафтогаз" не залишиться осторонь та профінансує відновлення навчального закладу після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань. Він додав, що обговорив допомогу навчальному закладу з керівницею Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук та ректором університету Ігорем Чудиком.

"Наша молодь - це наше майбутнє, і ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені споруди та навчальний процес в університеті", - сказав посадовець.

Масований обстріл РФ у ніч на 22 червня

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня російські загарбники здійснили черговий масштабний обстріл України із застосуванням БПЛА та ракет. Серед іншого загарбники завдали удару по території Національного технічнішого університету нафти і газу в Івано-Франківську.

