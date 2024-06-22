УКР
"Нафтогаз" допоможе відновити корпуси університету в Івано-Франківську, які зруйнував ворожий удар, - Чернишов

"Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, корпуси якого зазнали пошкоджень через ворожу атаку в ніч на 22 червня.

Про це написав у соцмережі Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, черговий злочин рашистів цього разу був спрямований проти студентів - майбутніх фахівців нафтогазової галузі.

Попередньо відомо, що через обстріл пошкоджено 14 будівель університету, вибито більше 800 вікон. 

Чернишов повідомив, що група "Нафтогаз" не залишиться осторонь та профінансує відновлення навчального закладу після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань. Він додав, що обговорив допомогу навчальному закладу з керівницею Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук та ректором університету Ігорем Чудиком.

"Наша молодь - це наше майбутнє, і ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені споруди та навчальний процес в університеті", - сказав посадовець.

Масований обстріл РФ у ніч на 22 червня

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня російські загарбники здійснили черговий масштабний обстріл України із застосуванням БПЛА та ракет. Серед іншого загарбники завдали удару по території Національного технічнішого університету нафти і газу в Івано-Франківську.

Нічний ракетний обстріл: в Івано-Франківську пошкоджений університет нафти і газу.

Івано-Франківськ Нафтогаз обстріл Чернишов Олексій
+3
дуже це небезпечно для українського народу.Не виключено підняття тарифів ,у звязку з цим, на газ для населення України ,до 15грн.за куб
22.06.2024 18:03 Відповісти
+2
кирил тимошенко будет восстанавливать или синегубова с Харькова привезут?
22.06.2024 18:03 Відповісти
+2
Мій університет(
22.06.2024 18:07 Відповісти
22.06.2024 18:03 Відповісти
22.06.2024 18:03 Відповісти
Що за маячня.
22.06.2024 18:04 Відповісти
"маяк" з тарифами на електроенергію для населення України Тобі мабуть не "маячить" ?
22.06.2024 22:54 Відповісти
Це мало. Базарним розумникам, які думали що вони ринкові розумники, потрібно збільшувати хоча б три, а то й більше разів, порівняно з тим що зараз є.
22.06.2024 18:19 Відповісти
а хіба в Ураїні не "ринкові розумники "встановили сьогоднішні тарифи на газ???
22.06.2024 22:56 Відповісти
Тогда дешевле будет еще один корпус построить
22.06.2024 18:04 Відповісти
22.06.2024 18:07 Відповісти
віддасть частину від вкрадених у держави грошей ?
22.06.2024 18:30 Відповісти
Дайте лучше на дроны бабло ! И помогите волонтерам с производственной базой , с оборудованием
22.06.2024 21:36 Відповісти
14 будівель університету???бреше як дише,1н корпус,садочок,і 10ток багатоповерхівок вибуховою хвилею тут і згадані 800вікон. ,ну на 14 будівель гроші спиш(з)ять,а людям де винесло вікна з рамами і т.д. обіцяють по 10тис.якщо зможеш оформити купу паперів.
22.06.2024 22:16 Відповісти
 
 