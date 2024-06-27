Александр Дмитриев (Тихоход) на форуме Nexus 2050 рассказал об украинском военном проекте "ОЧИ": "Ответ - за секунду"

Украинский военный проект "ОЧИ" соединил космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект, чтобы между моментом получения и анализа информации и моментом, когда срабатывает ответ, была всего одна секунда.

Об этом заявил специалист по автоматизированным военным системам, координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев во время форума Nexus 2050, который проходит в Люксембурге, пишет издание Paperjam New, передает Цензор.НЕТ.

"Задача проекта - координировать всю собранную информацию, чтобы увидеть за линией фронта и следить за операциями в режиме реального времени. С современными системами вооружения мы имеем все меньше времени на реагирование. Проект "ОЧИ" соединил космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект, чтобы между моментом получения и анализа информации и моментом, когда срабатывает ответ, была всего одна секунда", - рассказал Дмитриев.

Во время презентации о технологическом аспекте российско-украинской войны речь шла о том, что Украина вполне может одержать полную победу на технологическом поле битвы, - сообщает Paperjam New. Александр Дмитриев убежден: сегодня на украинском театре военных действий разрабатываются системы вооружения завтрашнего дня.

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"Системы оружия, которые будут гарантировать мир". Но чтобы эти системы увидели мир, Украине нужна помощь западных партнеров. Именно такой месседж он намерен направить в течение этих двух дней на Nexus 2050, куда приглашена Украина", - говорится в публикации.

По словам Александра Дмитриева, чтобы достичь преимущества над оккупантами, Украине пришлось одновременно бороться и внедрять инновации.

"Мы испытали беспрецедентное разрушение энергетической инфраструктуры, которая была уничтожена россиянами в начале войны. Следствием этого стало то, что коммуникационные системы и облачные сервисы были отключены. Мы как будто вдруг потеряли сопротивление. Это привело к изменению парадигмы защиты и акцента на данных и их эксплуатации искусственным интеллектом в режиме реального времени", - цитирует Дмитриева Paperjam New.

Nexus 2050 - технологический форум, который проходит 26 и 27 июня в Люксембурге.

Александр Дмитриев с позывным Тихоход - киевлянин, автор и руководитель проекта "ОЧИ" - уникальной системы наблюдения с помощью ударных и разведывательных дронов.

Также Александру "Тихоходу" Дмитриеву принадлежит идея создания вокруг Киева естественной линии обороны, благодаря которой захлебнулся прорыв оккупантов на Киев в 2022 году.

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