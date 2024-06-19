Понад 20% українських IT-фахівців вже за кордоном, їх кількість збільшується, – дослідження
Понад 20% від усіх українських IT-фахівців перебувають за кордоном.
Їх кількість збільшилася з 50-57 тис. у 2022 році до 65 тис. у 2023 році, свідчать дані IT Research Resilience, наведені у спільному дослідженні Мінцифри, AI HOUSE та Roosh.
При цьому в Україні станом на травень 2022 року перебувало 228 тис. ІТ-фахівців, до серпня 2023 року їх кількість зросла до 242 тис.
За даними Євростату, наведеними у дослідженні, Україна посідає друге місце серед країн ЦСЄ (Центрально-Східної Європи) за кількістю ІТ-спеціалістів/ок (307 тис.), поступаючись лише Польщі (600,7 тис.).
Водночас кількість AI/ML-фахівців за останні 10 років зросла в п'ять разів, але станом на січень 2024 року становить трохи більше ніж 1% від загальної кількості ІТ-фахівців – 5,2 тис. осіб.
"Повномасштабне вторгнення призвело до зменшення доступних ресурсів для інвестицій у штучний інтелект та масової еміграції талановитих фахівців, що загрожує подальшому розвитку та інноваціям у цій сфері", – зазначається у дослідженні.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.
Зрештою експорт IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився.
При цьом загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024 року становила 81,8 тис. За минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей. Водночас українські ІТ-компанії активно купують конкурентів і відкривають офіси за кордоном.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ
