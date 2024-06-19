БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Понад 20% українських IT-фахівців вже за кордоном, їх кількість збільшується, – дослідження

іт

Понад 20% від усіх українських IT-фахівців перебувають за кордоном.

Їх кількість збільшилася з 50-57 тис. у 2022 році до 65 тис. у 2023 році, свідчать дані IT Research Resilience, наведені у спільному дослідженні Мінцифри, AI HOUSE та Roosh.

При цьому в Україні станом на травень 2022 року перебувало 228 тис. ІТ-фахівців, до серпня 2023 року їх кількість зросла до 242 тис.

За даними Євростату, наведеними у дослідженні, Україна посідає друге місце серед країн ЦСЄ (Центрально-Східної Європи) за кількістю ІТ-спеціалістів/ок (307 тис.), поступаючись лише Польщі (600,7 тис.).

Водночас кількість AI/ML-фахівців за останні 10 років зросла в п'ять разів, але станом на січень 2024 року становить трохи більше ніж 1% від загальної кількості ІТ-фахівців – 5,2 тис. осіб.

"Повномасштабне вторгнення призвело до зменшення доступних ресурсів для інвестицій у штучний інтелект та масової еміграції талановитих фахівців, що загрожує подальшому розвитку та інноваціям у цій сфері", – зазначається у дослідженні.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зрештою експорт IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився.

При цьом загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024 року становила 81,8 тис. За минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей. Водночас українські ІТ-компанії активно купують конкурентів і відкривають офіси за кордоном.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ

Автор: 

Топ коментарі
+15
А нашо вони нам треба? Залишаться одні пенсіонери, тцкашники і з бронню. )
показати весь коментар
19.06.2024 19:37 Відповісти
+14
Я ваші коменти почитав, все більш починаю жалкувати що я не в тих 20%. Народ і так не сильно відрізнився розумом у 2019му, але чим далі тим більш тупоголовий відсів концентрується. Немає бажання жити серед такого народу і щоб діти зростали тут. Отак і залишиться тут один злидний тухляк на рівні кацапів що давитиметься злобою і ненавистю з зеленою диктатурою у руля. Будете прославляти царя і бити чолом. А там і братушки підїдуть східні. Зажевете всі разом.... тьху 🤮
показати весь коментар
19.06.2024 20:13 Відповісти
+10
Мізки остаточно втікають на Захід
або країна мрій 2019...
показати весь коментар
19.06.2024 19:40 Відповісти
А нашо вони нам треба? Залишаться одні пенсіонери, тцкашники і з бронню. )
показати весь коментар
19.06.2024 19:37 Відповісти
Ще мєнти і держслужбовці. Але за них всіх (крім пенсіонерів) можете не переживати. Бабосів з фонду відновлення на цю компанію вистачить років на 5.
показати весь коментар
19.06.2024 20:48 Відповісти
Менти і держслужбовці це і є ті, що з бронню.
показати весь коментар
19.06.2024 20:50 Відповісти
Ну да. Подумав, що ви це ТЦКашників віднесли.
показати весь коментар
19.06.2024 20:51 Відповісти
Тю ! Чого ви там у німеччинах за це переживаєте ?? Ви свою клаву вже замучили своїм ниттям на сайті в Україні. Йдіть шпрехать вчіться.

Вибачайте.
показати весь коментар
19.06.2024 21:37 Відповісти
Працюють на дЄрмака та зєлєнмкаВО тільки бовдури. 20 % - це скільки ? Невже їх мало, щоб нейтралізувати цих двох клоунів, що треба ... ТІКАТИ ?
показати весь коментар
19.06.2024 19:39 Відповісти
А сенс? От знайдеться зараз український Лі Харві. І що? Нарід швиденько побіжить і вибере подоляка чи арестовича. Ось у цьому проблема найбільша, а не у Зє.
показати весь коментар
19.06.2024 20:50 Відповісти
Мізки остаточно втікають на Захід
або країна мрій 2019...
показати весь коментар
19.06.2024 19:40 Відповісти
у мене, просте питання!
як само, в який спосіб збільшилась кількість спеціалістів?
жінки пішли, писати коди?
чи, тиса розступається перед айті задротами?
показати весь коментар
19.06.2024 19:59 Відповісти
А в чому проблема виїхати, коли є гроші? За певну суму вас програнцвсамі вивезуть.
показати весь коментар
19.06.2024 20:04 Відповісти
я, саме про це і питаю.
показати весь коментар
19.06.2024 20:10 Відповісти
Для чого порушувати закон, щось домовлятись з пограничниками, якщо всі ІТ не придатні до військової служби... і спокійно собі їдеш та повертаєшся
показати весь коментар
19.06.2024 20:31 Відповісти
За час війни дуже збільшилася кількість світчерів, типу роботи немає, схожу на курси, стану ІТшником і буду лопатою бабло грести. От в основному за рахунок таких людей і збільшилася кількість.
показати весь коментар
19.06.2024 20:43 Відповісти
Як таке може бути? У нас же західний кордон як лінія Маннергейма!Мабуть, через інтернет тікають!!!
показати весь коментар
19.06.2024 20:02 Відповісти
Нічого вони не захопили. Українці рулять в АйТі, але масово повелися на солодкі обіцянки блазня.
показати весь коментар
19.06.2024 20:24 Відповісти
Ага, рулять. Як зкажеш.
показати весь коментар
19.06.2024 20:24 Відповісти
індусів багато, але якість їх роботи ще ніяка.. вони ростуть, так, але все рівно по якості ще не дотягують.
і не треба. я працював і з американськими сіньорами, і з польськими. скажу що наші знаходяться на досить пристойному рівні..
якщо ви до айтішників всіх цих QA відносите, то тоді так, індуси тиснуть..
але креативність, досвідченість, обізнаність - у наших на топ рівні.
американці наприклад йдуть тупо як сказали, є ТЗ, навіть якщо воно з помилками, він йде по ньому, не думає..
показати весь коментар
19.06.2024 20:49 Відповісти
Все це круто і правда, але є але...
Є мерседес і китайське гівно, так от на скільки мерседес не був би кращим, китайське гівно займає більшу частину ринку.
показати весь коментар
19.06.2024 21:53 Відповісти
От тільки кожному з тих Мерседесів до дупи частина ринка китайців, бо особисто він у гаражі, про нього піклуються, миють, танкують гарним паливом і таке інше. Інфа з перших рук.
показати весь коментар
19.06.2024 23:36 Відповісти
Зараз конкуренція Індусів сильно виросте, враховуючи як великі компанії переходять в Індію а їх уряд вливає велике фінансування в університети
показати весь коментар
19.06.2024 20:33 Відповісти
Україна потрапила до ТОП-10 країн-лідерів у сфері розробки програмного забезпечення.

Українські https://tsn.ua/groshi/u-2012-roci-dobre-zaroblyatimut-aytishniki-a-skorochuvatimut-finansistiv.html айтішники дедалі частіше стають конкурентами світових іменитих компаній, а сама країна увійшла до десятки найбільших світових гравців в галузі розробок.
показати весь коментар
19.06.2024 20:27 Відповісти
Ааа, само ТСН каже, ну значить правда!
Біжи швидше, там вже тєлємарафон йде, а то йще пропустиш.
показати весь коментар
19.06.2024 20:30 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/ukraina-posila-11-mistse-v-reitynhu-krain-z-naikrashchymy-prohramistamy https://hromadske.ua/posts/ukraina-posila-11-mistse-v-reitynhu-krain-z-naikrashchymy-prohramistamy

ти з цих - каму ми нужни?! у нас нічіво нєт! хто нанас нападать сабіраєцца?! зачєм намета армія?!
показати весь коментар
19.06.2024 20:50 Відповісти
2016р?
Давай ше шось
показати весь коментар
19.06.2024 21:50 Відповісти
Оскільки Ви явно критично налаштовані. Якщо не секрет, в курсі, як в цій сфері представлені інші країни. І ще цікаво, який розподіл у расовому відношенні.
показати весь коментар
19.06.2024 21:42 Відповісти
В тебе гуг забанили?
показати весь коментар
19.06.2024 21:47 Відповісти
угу ... я так і подумав, троль ...
показати весь коментар
19.06.2024 22:14 Відповісти
Та ти ше й думать вмієш?
Слухай, а читать вмієш? То може почитаєш про те реальність, а не байки з 2012 чи 2016р!
показати весь коментар
19.06.2024 23:46 Відповісти
А шо читати ? Беззмістовну маячню ? Неясно що пан має на увазі. Якісь непевні натяки і образи учасників.
показати весь коментар
20.06.2024 17:18 Відповісти
"Ви з цими іті фіхівцями так носитеся як з писаною торбою." - пише чмо з штатів, які звозять до себе айтішніків, і інших спеціалістів з усього світу. Ну і нахріна воно їм?
показати весь коментар
19.06.2024 21:04 Відповісти
Чмо це ти кугут смердючий невихований. Біда України це таке бидло як ти, а не я в США.
показати весь коментар
19.06.2024 21:48 Відповісти
так ти і є українське бидло, яке втікло, і гавкає на людей, які розумніші тебе разів в сто.
показати весь коментар
19.06.2024 22:23 Відповісти
Все вірно, я втік. Втік від 73% такого бидла як ти!
показати весь коментар
19.06.2024 22:45 Відповісти
ну і слава богу. а то тут і так відсоток таких, як ти виріс, бо айтішніки виїжджають.
показати весь коментар
19.06.2024 23:01 Відповісти
Бог, - пишеться з великої літери.
Дійсно, слава Богу.
показати весь коментар
19.06.2024 23:03 Відповісти
це по твоїм правилам.
показати весь коментар
20.06.2024 08:50 Відповісти
Я ваші коменти почитав, все більш починаю жалкувати що я не в тих 20%. Народ і так не сильно відрізнився розумом у 2019му, але чим далі тим більш тупоголовий відсів концентрується. Немає бажання жити серед такого народу і щоб діти зростали тут. Отак і залишиться тут один злидний тухляк на рівні кацапів що давитиметься злобою і ненавистю з зеленою диктатурою у руля. Будете прославляти царя і бити чолом. А там і братушки підїдуть східні. Зажевете всі разом.... тьху 🤮
показати весь коментар
19.06.2024 20:13 Відповісти
Щось думаю що цифра 20% явно занижена, багато виїхали і скоріше всього не відмічені в базі... причину розумієте.... але платять ще тут податки тому що дешевше...
показати весь коментар
19.06.2024 20:35 Відповісти
Не переживайте, зараз їм всім рахунки позакривають, і будуть платити податки в Європі.
показати весь коментар
19.06.2024 20:45 Відповісти
Щоб рахунки почали закривати, з початку тре пройти попередні етапи - повістки, штрафи, переписки, блокування автоправ тощо.
показати весь коментар
19.06.2024 21:44 Відповісти
+

Крім того ... родич є, десь там ближче до вас - вже усі рахунки тут закрив. А іншу власність чіпати мабуть не будуть.
показати весь коментар
19.06.2024 22:16 Відповісти
З моєї компанії в понад 2 тисячі чоловік виїхали може 30 від сили. В інших моїх знайомих та минулих де я працював десь така сама картина. І гроші не сильно вирішують. Вирішують більше близькі зв'язки типу куми свати брати в обласних лікарнях, влк та на таможнях. А таких не так вже й багато насправді. Тому ІТшники так само шуршать зараз по ТЦК аж гай шумить.
показати весь коментар
19.06.2024 23:00 Відповісти
Не знаю з моїх протилежна картина... майже нікого немає... а ті що є давно непридатні...
показати весь коментар
19.06.2024 23:46 Відповісти
Що влада може пропонувати ....? Дирку от бубліка?
показати весь коментар
19.06.2024 20:24 Відповісти
Солодкі відосики із хрипуватим актором.
показати весь коментар
19.06.2024 20:46 Відповісти
Скільки вже десятків тисяч різних фахівців виїхало, але жодного прокурора, судді чи поліцейцського. Добре їм тут медом мажуть.
показати весь коментар
19.06.2024 20:48 Відповісти
Коли євреї виїзджали з ссср, то жартували "листя опадає, а дуби залишаються" - ми приречені. Навіть не тому, що тут нікому буде жити, а тому, що українцям тут жити не захочеться - серед малоросів-какаяразніца. Якось була країна - це тепер про нас...
показати весь коментар
19.06.2024 21:09 Відповісти
Та да ! Всьо пропало. Скоро вже Фуріоса усім !
показати весь коментар
19.06.2024 21:45 Відповісти
Втрачаємо через цю прокляту війну цвіт нації, що на фронтах, що в тилу. Будь прокляті кацапи разом з зеленими підарами, які відчинили їм двері!
показати весь коментар
19.06.2024 21:20 Відповісти
Це все розплата за дибільний вибір у 2019. Але, найгірше це те, що більша частина 73% цього так і не зрозуміє і не зробить висновки перед тим, як проголосувати наступного разу.
показати весь коментар
19.06.2024 21:38 Відповісти
А чим вибір Кучми, Юща чи Яника був кращий.... єдина була різниця що орки ще накопили стільки ********* озброєння а Україна ще була не понищила залишки совкового... але принцип їх правління був той же самий набрати кредитів у заходу та забути про свою армію
показати весь коментар
19.06.2024 22:16 Відповісти
Зє був останнім цвяхом просто та апогеєм людської дурості. Що, Кучма, Яник чи Ющ отримували 73%? Але в цілому саме так. Це розплата за всі голосування за великим рахунком.
показати весь коментар
20.06.2024 00:25 Відповісти
ніхто не бажає годувати "молодих ригіАналів"
зе-кольору
показати весь коментар
19.06.2024 21:47 Відповісти
Тепер вони не слабо наповнюють бюджети інших країн, а якби влада зробила умови - могли б забезпечувати чималу к-сть воїнів. При тому що та влада не зробила нічого для становлення цих айтівців а податки з них могли бути непогані + притік валюти в країну для стабілізації курсу)
Але побронили сотні тисяч мусорні яка за державні гроші кавулю попиває і на джипах за лям колесить
показати весь коментар
19.06.2024 21:55 Відповісти

