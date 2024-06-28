На станции киевского метро "Золотые ворота" под поезд попала женщина: Спасатели извлекли ее тело. ФОТОрепортаж (обновлено)

На станции столичного метрополитена "Золотые Ворота" под поезд попал пассажир. Сейчас движение по "зеленой ветке" ограничено.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленая" линия метро: станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход для пассажиров. На станции "Золотые ворота" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

Сейчас движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

В 11:47 сообщили о возобновлении движения "зеленой" веткой метро.

В ГСЧС Киева сообщили, что извлекли тело женщины из-под вагона метро.







"На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело женщины из-под вагона".

Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями", - добавили спасатели.

Напомним, 27 июня на станции "Университет" пассажир попал под поезд.

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