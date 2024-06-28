На станции киевского метро "Золотые ворота" под поезд попала женщина: Спасатели извлекли ее тело. ФОТОрепортаж (обновлено)
На станции столичного метрополитена "Золотые Ворота" под поезд попал пассажир. Сейчас движение по "зеленой ветке" ограничено.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленая" линия метро: станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход для пассажиров. На станции "Золотые ворота" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - говорится в сообщении.
Сейчас движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".
В 11:47 сообщили о возобновлении движения "зеленой" веткой метро.
В ГСЧС Киева сообщили, что извлекли тело женщины из-под вагона метро.
"На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело женщины из-под вагона".
Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями", - добавили спасатели.
Напомним, 27 июня на станции "Университет" пассажир попал под поезд.
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а мусора Зєлєнскага, звісно, не здатні захистити усих українців.. і доступну-законну зброю для захисту Громадянина, також моножлобшинство (вже віртуальне) у Раді блокує усі притомні ініціативи Українців...
гарантовано не потрапляла під колеса ?
Гарно коли люди щасливі і повні бажання жити.