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На станции киевского метро "Золотые ворота" под поезд попала женщина: Спасатели извлекли ее тело. ФОТОрепортаж (обновлено)

У Києві з-під вагона метро дістали тіло жінки

На станции столичного метрополитена "Золотые Ворота" под поезд попал пассажир. Сейчас движение по "зеленой ветке" ограничено.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленая" линия метро: станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход для пассажиров. На станции "Золотые ворота" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

Сейчас движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

В 11:47 сообщили о возобновлении движения "зеленой" веткой метро.

В ГСЧС Киева сообщили, что извлекли тело женщины из-под вагона метро.

У Києві з-під вагона метро дістали тіло жінки
У Києві з-під вагона метро дістали тіло жінки
У Києві з-під вагона метро дістали тіло жінки

"На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело женщины из-под вагона".

Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями", - добавили спасатели.

Напомним, 27 июня на станции "Университет" пассажир попал под поезд.

Читайте: В Киеве спасатели достали мужчину, который упал под поезд в метро: Движение по красной линии восстановлено. ФОТО

Автор: 

Киев (25659) Метрополитен (1016)


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Це різні станції!!!! Вчора був "Университет" красна гілка, а сьогодні "Золоті Ворота" зелена гілка! Мабуть хтось штовхає людей...
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28.06.2024 11:07 Ответить
У поліції ТСН.ua деталізували, що на станції метро "Золоті Ворота" стало зле 57-річній жінці, внаслідок чого вона впала на колії та загинула. Зараз рух відновлено.
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28.06.2024 12:45 Ответить
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28.06.2024 11:18 Ответить
..на 99%, то копійчані агенти кацапів "допомагають" людям попасти під потяг..
а мусора Зєлєнскага, звісно, не здатні захистити усих українців.. і доступну-законну зброю для захисту Громадянина, також моножлобшинство (вже віртуальне) у Раді блокує усі притомні ініціативи Українців...
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28.06.2024 12:32 Ответить
Може, час проектувати нові станції так, щоб при падінні людина
гарантовано не потрапляла під колеса ?
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28.06.2024 13:20 Ответить
Хрєново, що тут скажеш.
Гарно коли люди щасливі і повні бажання жити.
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29.06.2024 02:29 Ответить
 
 