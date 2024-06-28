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Несмотря на жару на выходных, могут обойтись без отключений света, - Минэнерго

Знеструмлення Києва 17 травня

Ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной, но в эти выходные могут обойтись без отключений света.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Традиционно на выходные снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара", - сказала она.

Гринчук выразила надежду, что "удастся немного уменьшить графики отключения или избежать даже".

"Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой", - добавила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российских обстрелов обесточены потребители в 6 областях, - Минэнерго

Автор: 

Минэнерго (366) отключение света (425)


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Топ комментарии
+12
Hellis

Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, але Міненерго відмовляється фінансувати їх встановлення - голова Спілки споживачів комунальних послуг О.Попенко.

Починаю вірити в те, що влада навмисно лишає українців світла.
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28.06.2024 11:13
+7
Мне по большему счету до лампочки сколько стоит киловатт, могу себе позволить, вы мне качественную услугу предоставьте в нужное мне время или платите неустойку. У меня долгов никогда не было, а остальное меня не колышит, не нужно было красть деньги на обустройстве обороны энергообъектов и продавать э\э в Румынию, когда Украинцы сидят в потемках.
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28.06.2024 11:29
+5
Уже продали,на выходных видать никому не нужна,вот и нам достанется пару киловатт
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28.06.2024 11:33
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28.06.2024 11:10 Ответить
Hellis

Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, але Міненерго відмовляється фінансувати їх встановлення - голова Спілки споживачів комунальних послуг О.Попенко.

Починаю вірити в те, що влада навмисно лишає українців світла.
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28.06.2024 11:13 Ответить
Шкода, що тільки починаєте.
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28.06.2024 11:14 Ответить
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28.06.2024 11:35 Ответить
це називається саботаж !!! у 2Світову, червоні та коричневі нацисти, йоська, адік за таке розстрілювали !!!
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28.06.2024 11:43 Ответить
Ви ж розумієте що таке когенераційна установка? Це автономна станція що генерує тепло і електроенергію одночасно використовуючи твирде паливо або природній газ. Тобто часткова або повна незалежність від енергоолігархів. Будуть вони їх ставити тим, на кому перестануть заробляти?
55МВт це не жарти. Вони їх краще на складах десь згноять.
Моя дитина вчиться в найкращій школі міста. Європа в свій час надала генератори великі дизельні для шкіл. Так той генератор на території шкоди стоїть на вулиці на піддонах накритий плівкою і гниє вже понад рік. Нашому народу і ворогів не треба. Самі собі вороги.
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28.06.2024 11:49 Ответить
3,14здливі 3,14дораси на чолі 3,14дора донецького гатунку. У пеклі він теж буде гудеть, ось тільки не гудками заводів шо с3,14здив у народа а на шкіряних флейтах та трамбонах чортів та бесів.
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28.06.2024 11:15 Ответить
Якби ж то! Поки що він і його шарага пекло українцям організували.
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28.06.2024 14:55 Ответить
Спс, мне как раз нада траву выкосить, 3 стирки поставить и 90 кв метров дома пропылисосить. А еще будем готовить жрать в электродуховке, гладить рубашки. А то с вашими отключениями нихрена сделать нельзя!!!
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28.06.2024 11:22 Ответить
це нормальні людські потреби !!! людина платить за електрику і повинна її мати !!!
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28.06.2024 11:25 Ответить
Мне по большему счету до лампочки сколько стоит киловатт, могу себе позволить, вы мне качественную услугу предоставьте в нужное мне время или платите неустойку. У меня долгов никогда не было, а остальное меня не колышит, не нужно было красть деньги на обустройстве обороны энергообъектов и продавать э\э в Румынию, когда Украинцы сидят в потемках.
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28.06.2024 11:29 Ответить
Уже продали,на выходных видать никому не нужна,вот и нам достанется пару киловатт
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28.06.2024 11:33 Ответить
А в будні дні - нє? Спека неможлива? Треба торгувати.
Гніди хитровиє@ані.
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28.06.2024 12:28 Ответить
Свєжо прєданіє, та щось не віриться.
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28.06.2024 14:53 Ответить
Що ви тицяєте тою спекою і кондиціонерами? Тіштеся шо світло і тепло. Прийдуть холода, що будете казати, коли врубають всі і все?
Кондиціонер, який споживає до 1кВт є у 10% населення, дуйчики 2кВт, праски 2кВт, прачки 2,5кВт, хвильовки до 1кВт, є у 90% населення, бойлери мін. 1.5кВт є у 60%....
До речі кондиціонер в режимі нагріву на 1квт електричної видає на 2.5кВт тепла, (якщо до 0гр за бортом). Будете закликати ставити теплові насоси, (кондиціонери по простому)?
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28.06.2024 14:58 Ответить
Відключальники будуть відпочивати.
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28.06.2024 15:03 Ответить
Здається нас таки дурять...
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28.06.2024 17:45 Ответить
 
 