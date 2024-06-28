Несмотря на жару на выходных, могут обойтись без отключений света, - Минэнерго

Ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной, но в эти выходные могут обойтись без отключений света.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Традиционно на выходные снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара", - сказала она.

Гринчук выразила надежду, что "удастся немного уменьшить графики отключения или избежать даже".

"Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой", - добавила чиновница.

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