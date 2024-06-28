Несмотря на жару на выходных, могут обойтись без отключений света, - Минэнерго
Ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной, но в эти выходные могут обойтись без отключений света.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
"Традиционно на выходные снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара", - сказала она.
Гринчук выразила надежду, что "удастся немного уменьшить графики отключения или избежать даже".
"Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой", - добавила чиновница.
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+12 Алла Новосад #194524
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+5 артем юрченко #583281
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Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, але Міненерго відмовляється фінансувати їх встановлення - голова Спілки споживачів комунальних послуг О.Попенко.
Починаю вірити в те, що влада навмисно лишає українців світла.
55МВт це не жарти. Вони їх краще на складах десь згноять.
Моя дитина вчиться в найкращій школі міста. Європа в свій час надала генератори великі дизельні для шкіл. Так той генератор на території шкоди стоїть на вулиці на піддонах накритий плівкою і гниє вже понад рік. Нашому народу і ворогів не треба. Самі собі вороги.
Гніди хитровиє@ані.
Кондиціонер, який споживає до 1кВт є у 10% населення, дуйчики 2кВт, праски 2кВт, прачки 2,5кВт, хвильовки до 1кВт, є у 90% населення, бойлери мін. 1.5кВт є у 60%....
До речі кондиціонер в режимі нагріву на 1квт електричної видає на 2.5кВт тепла, (якщо до 0гр за бортом). Будете закликати ставити теплові насоси, (кондиціонери по простому)?