Попри спеку на вихідних можуть обійтися без відключень світла, - Міненерго

Ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною, але цими вихідними можуть обійтися без відключень світла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук.

"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", - сказала вона.

Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".

"Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою", - додала чиновниця.

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