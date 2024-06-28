Попри спеку на вихідних можуть обійтися без відключень світла, - Міненерго
Ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною, але цими вихідними можуть обійтися без відключень світла.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук.
"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", - сказала вона.
Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".
"Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою", - додала чиновниця.
Топ коментарі
+12 Алла Новосад #194524
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+7 Підлога Маккартні
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+5 артем юрченко #583281
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Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, але Міненерго відмовляється фінансувати їх встановлення - голова Спілки споживачів комунальних послуг О.Попенко.
Починаю вірити в те, що влада навмисно лишає українців світла.
55МВт це не жарти. Вони їх краще на складах десь згноять.
Моя дитина вчиться в найкращій школі міста. Європа в свій час надала генератори великі дизельні для шкіл. Так той генератор на території шкоди стоїть на вулиці на піддонах накритий плівкою і гниє вже понад рік. Нашому народу і ворогів не треба. Самі собі вороги.
Гніди хитровиє@ані.
Кондиціонер, який споживає до 1кВт є у 10% населення, дуйчики 2кВт, праски 2кВт, прачки 2,5кВт, хвильовки до 1кВт, є у 90% населення, бойлери мін. 1.5кВт є у 60%....
До речі кондиціонер в режимі нагріву на 1квт електричної видає на 2.5кВт тепла, (якщо до 0гр за бортом). Будете закликати ставити теплові насоси, (кондиціонери по простому)?