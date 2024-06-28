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Попри спеку на вихідних можуть обійтися без відключень світла, - Міненерго

Знеструмлення Києва 17 травня

Ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною, але цими вихідними можуть обійтися без відключень світла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук.

"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", - сказала вона.

Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".

"Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою", - додала чиновниця.

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Автор: 

Міненерго (1410) відключення світла (1093)


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Топ коментарі
+12
Hellis

Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, але Міненерго відмовляється фінансувати їх встановлення - голова Спілки споживачів комунальних послуг О.Попенко.

Починаю вірити в те, що влада навмисно лишає українців світла.
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28.06.2024 11:13
+7
Мне по большему счету до лампочки сколько стоит киловатт, могу себе позволить, вы мне качественную услугу предоставьте в нужное мне время или платите неустойку. У меня долгов никогда не было, а остальное меня не колышит, не нужно было красть деньги на обустройстве обороны энергообъектов и продавать э\э в Румынию, когда Украинцы сидят в потемках.
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28.06.2024 11:29
+5
Уже продали,на выходных видать никому не нужна,вот и нам достанется пару киловатт
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28.06.2024 11:33
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28.06.2024 11:10 Відповісти
Hellis

Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, але Міненерго відмовляється фінансувати їх встановлення - голова Спілки споживачів комунальних послуг О.Попенко.

Починаю вірити в те, що влада навмисно лишає українців світла.
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28.06.2024 11:13 Відповісти
Шкода, що тільки починаєте.
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28.06.2024 11:14 Відповісти
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28.06.2024 11:35 Відповісти
це називається саботаж !!! у 2Світову, червоні та коричневі нацисти, йоська, адік за таке розстрілювали !!!
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28.06.2024 11:43 Відповісти
Ви ж розумієте що таке когенераційна установка? Це автономна станція що генерує тепло і електроенергію одночасно використовуючи твирде паливо або природній газ. Тобто часткова або повна незалежність від енергоолігархів. Будуть вони їх ставити тим, на кому перестануть заробляти?
55МВт це не жарти. Вони їх краще на складах десь згноять.
Моя дитина вчиться в найкращій школі міста. Європа в свій час надала генератори великі дизельні для шкіл. Так той генератор на території шкоди стоїть на вулиці на піддонах накритий плівкою і гниє вже понад рік. Нашому народу і ворогів не треба. Самі собі вороги.
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28.06.2024 11:49 Відповісти
3,14здливі 3,14дораси на чолі 3,14дора донецького гатунку. У пеклі він теж буде гудеть, ось тільки не гудками заводів шо с3,14здив у народа а на шкіряних флейтах та трамбонах чортів та бесів.
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28.06.2024 11:15 Відповісти
Якби ж то! Поки що він і його шарага пекло українцям організували.
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28.06.2024 14:55 Відповісти
Спс, мне как раз нада траву выкосить, 3 стирки поставить и 90 кв метров дома пропылисосить. А еще будем готовить жрать в электродуховке, гладить рубашки. А то с вашими отключениями нихрена сделать нельзя!!!
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28.06.2024 11:22 Відповісти
це нормальні людські потреби !!! людина платить за електрику і повинна її мати !!!
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28.06.2024 11:25 Відповісти
Мне по большему счету до лампочки сколько стоит киловатт, могу себе позволить, вы мне качественную услугу предоставьте в нужное мне время или платите неустойку. У меня долгов никогда не было, а остальное меня не колышит, не нужно было красть деньги на обустройстве обороны энергообъектов и продавать э\э в Румынию, когда Украинцы сидят в потемках.
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28.06.2024 11:29 Відповісти
Уже продали,на выходных видать никому не нужна,вот и нам достанется пару киловатт
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28.06.2024 11:33 Відповісти
А в будні дні - нє? Спека неможлива? Треба торгувати.
Гніди хитровиє@ані.
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28.06.2024 12:28 Відповісти
Свєжо прєданіє, та щось не віриться.
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28.06.2024 14:53 Відповісти
Що ви тицяєте тою спекою і кондиціонерами? Тіштеся шо світло і тепло. Прийдуть холода, що будете казати, коли врубають всі і все?
Кондиціонер, який споживає до 1кВт є у 10% населення, дуйчики 2кВт, праски 2кВт, прачки 2,5кВт, хвильовки до 1кВт, є у 90% населення, бойлери мін. 1.5кВт є у 60%....
До речі кондиціонер в режимі нагріву на 1квт електричної видає на 2.5кВт тепла, (якщо до 0гр за бортом). Будете закликати ставити теплові насоси, (кондиціонери по простому)?
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28.06.2024 14:58 Відповісти
Відключальники будуть відпочивати.
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28.06.2024 15:03 Відповісти
Здається нас таки дурять...
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28.06.2024 17:45 Відповісти
 
 