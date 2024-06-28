Українська енергосистема залучала аварійну допомогу з трьох країн

Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години. Також на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 31 390 МВт-год.

Водночас через нові обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях.

Крім того, вчора у Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили.

У південному регіоні на високовольтній підстанції відключалося обладнання. Через це знеструмлювалися споживачі в Одеській та Миколаївській областях. Упродовж години всіх споживачів було заживлено.

Загалом енергетикам вдалося заживити 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та технологічні порушення.

При цьому внаслідок гроза на Закарпатті наразі знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.

У Міненерго також нагадали, що сьогодні упродовж всієї доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.