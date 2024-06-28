Враг продолжает штурмовать в районе Волчанска, с начала суток произошло уже 59 боевых столкновений, - Генштаб

С начала этих суток уже произошло 59 боевых столкновений. Захватчики осуществили 16 авиационных ударов с применением 33 КАБов, более 565 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна - продолжается. Потерь позиций не допущено.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 119 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре артиллерийские системы и 13 автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток происходят два боестолкновения вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские оккупанты проводят штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки завершились без успеха для агрессора. Еще столько же - продолжаются.

На Северском направлении враг несколько нарастил интенсивность наступательных действий. За сегодня здесь уже произошло 12 боев, из них - 10 отбито вблизи Спорного, Раздоловки и Выемки, еще два боестолкновения продолжаются в районе Спорного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении захватнические войска атакуют позиции наших защитников вблизи Ивановского и Часова Яра, где в настоящее время продолжается три атаки противника. Украинские подразделения стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу.

На Торецком направлении российский агрессор дважды осуществлял безуспешные штурмовые действия со стороны Горловки. Потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения войск противника в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 19 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретино в направлениях Воздвиженки, Евгеновки, Новоалександровки и Прогресса. Пять атак оккупантов нашими защитниками успешно отражены, еще семь - продолжаются.

Вместе с тем захватчики осуществили семь попыток вклиниться в наши боевые порядки возле Новоселовки Первой. Три атаки успеха не имели, еще четыре - продолжаются.

На Кураховском направлении без успеха завершились четыре штурмовые действия оккупационной армии вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, одно боестолкновение еще продолжается. Потерь позиций не допущено.

Ситуация на юге

На Времевском направлении украинские воины отбили две атаки врага возле Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

На Ореховском направлении российские захватчики не оставляют намерений вытеснить наших защитников вблизи Малой Токмачки. Одно штурмовое действие для противника завершилось безуспешно, еще одно боестолкновение - продолжается.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.

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