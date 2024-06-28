Агентства ООН будут тайно проверять работу Пенсионного фонда

Пенсионный фонд и Министерство социальной политики запускают проект "тайный покупатель" в отделениях ПФУ по стране.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что этот проект позволит обнаружить системные недостатки, существующие в обслуживании граждан в отделениях Пенсионного фонда, и, благодаря этому, - пересмотреть, оптимизировать и усовершенствовать их работу.

Партнерами, которые согласились взять на себя реализацию этого проекта выступили Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Агентство ООН по делам беженцев и БФ "Право на защиту".

Чтобы обеспечить комплексный сбор данных, мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20 областях страны и в Киеве. Также будет проведен опрос получателей услуг ПФУ.

В частности, планируется проанкетировать до 300 человек в 20-ти регионах по различным аспектам работы Фонда.

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Кроме назначения пенсий и предоставления субсидий, опрос будет касаться процедуры подтверждения личности, использования онлайн-сервисов, доступа к государственным социальным выплатам и прочего.

Все полученные выводы будут консолидированы и проанализированы. Они помогут оценить уровень доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами. После того сформулируют практические рекомендации для улучшения работы сервисных центров.