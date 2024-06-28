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Путин заявил, что Россия должна возобновить производство ракет малой и средней дальности

Путін заявив, що Росія повинна відновити виробництво ракет малої та середньої дальності

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна возобновить производство ракет средней и малой дальности и затем принять решение о том, где их размещать.

Об этом глава Кремля заявил в пятницу, 28 июня, во время заседания Совбеза РФ, пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Путин заявил, что США размещают свои ракеты средней и малой дальности "в разных регионах мира", добавив, что это "вызывает беспокойство и требует реакции". Поэтому, по его словам, России "нужно начать производство этих ударных систем", а потом решать, где их размещать.

"Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где - если это нужно для обеспечения нашей безопасности - их размещать", - заявил российский диктатор.

Однако глава Кремля не уточнил, где именно РФ думает разместить ракеты средней и малой дальности.

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) между СССР и США был подписан в конце Холодной войны - в 1987 году в Вашингтоне тогдашними руководителями государств Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Договор действовал до 2019 года. В упомянутом году тогдашняя администрация президента США Дональда Трампа, заявив, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, сообщила о прекращении действия договора.

В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) - это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров.

Автор: 

производство (473) путин владимир (31510) ракеты (3596) россия (96038) США (27055)


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Топ комментарии
+13
Коли ж він вже здохне? Брежнєв у 72 був взагалі ніякий, а у 76 подох. А цей, дивись, ракети хоче виробляти...
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28.06.2024 21:52
+11
У МО України є на це гідна відповідь - мобілізують бідних, хворих та слабких віком 40+ накуплять їм китайських фляг за ціною в три рази вище ринкових і в окопи. Шах і мат вам, кацапня.
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28.06.2024 21:54
+8
Щоки надув хом'ячок,схож на свого коріфана Іня!!))
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28.06.2024 21:46
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28.06.2024 21:40 Ответить
Нехай помріє, "в'язниці народів" настає "кирдик" ...
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29.06.2024 21:12 Ответить
А іскандери шо вони не випускають чи шо - як балістичні так і крилаті ( а те шо там дальність перевищує 500 км вже відомо давно - навіть американці про шось там балакали і ше років 10 тому ).
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28.06.2024 21:45 Ответить
Щоки надув хом'ячок,схож на свого коріфана Іня!!))
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28.06.2024 21:46 Ответить
У США вибори - в рашки Китаи за спиною - руки розв"язані
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28.06.2024 21:46 Ответить
До речі Україна тільки недавно його розірвала іто я не бачив якогось затвердження радою може і п...ш як і все інше .... 10 років війна з таким сильним ворогом а ми ще дотримуємся цього договору...

Причому що орківський кинжал це порушення цього договору
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28.06.2024 21:47 Ответить
Потрібно відновити виробництво сс18, вся документація є тільки треба перевести на нову компонентну базу.... як бачимо в орківських ракетах загальнодоступна електроніка і нічого тепер складного в цьому немає, якщо є вже всі розрахунки і режими роботи
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28.06.2024 21:50 Ответить
Вся проблема з цією ракетою, що її двигуни працюють виключно на рідкому високотоксичному паливі.
Скоріш за все, технологічні потужності для виробництва і транспортування такої "хімії" в Україні незворотньо втрачені.
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28.06.2024 22:13 Ответить
Ви праві шодо палива - американці вже давно відмовилися від рідкого палива на подібних ракетах як підводного так і наземного базування , а совок продовжував використовувати рідке паливо бо тверде в совку нормальної якості так і не навчилися робити ( аналог Трайдента в совку важив в два рази більше - шо змусило совок будувати найбільші ядренні підводні човни в світі класу Акула шоб мати можливість хоч 20 ракет помістити на одному човні ).
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28.06.2024 22:23 Ответить
Хороший екскурс в історію. Але сьогодні по Україні прилітають твердопаливні "Іскандери" і "Кинджали".
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28.06.2024 22:51 Ответить
Проблема з паливом може бути подібною до проблем з чіпами в совку - хіміки і інженери швидше всього шось більш менш притомне розробляли але , але коли доходило до виробництва палива або чіпів все впиралося в те шо совок не мав відповідного обладнання як для випуску продукції так і окремих складових цієї продукції ( наприклад тре селітру але селітру 99,9999999 чистоти яку в совку не випускали а без неї паливо вже не те - про селітру це приклад просто приклад який просто описує ситуацію в цілому а не реальні потреби ).
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28.06.2024 23:04 Ответить
У совку було багато проблем, яких немає в рф. І навпаки.
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28.06.2024 23:12 Ответить
Гептил виробляють в ЄС або в штатах замінник метилгідразін.... та він токсичний але умови перевезення можна дотриматись а в баках ракет зберігається довго
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28.06.2024 23:23 Ответить
А де випробувати їх будемо - навіть Ізраїль має можливість для випробовувань бо ракету мож запустити в сторону Середземного моря ( тобто ракети впаде в море ) а в нас такої можливості ніту, крім того та ракета не така вже і якась неймовірна - просто люба балістична ракета на рідкому паливі більше може вантажу вивести ніж твердопаливна ( закони фізики і хімії не обійдеш - тверде паливо має менше енергії на одиницю маси ніж рідке паливо ) .
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28.06.2024 22:18 Ответить
випробувати будемо на кацапаx! нашо бруднити Середземне море?
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28.06.2024 22:25 Ответить
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28.06.2024 21:48 Ответить
Коли ж він вже здохне? Брежнєв у 72 був взагалі ніякий, а у 76 подох. А цей, дивись, ракети хоче виробляти...
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28.06.2024 21:52 Ответить
Байдену 81.
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28.06.2024 22:17 Ответить
Трампу 78.
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28.06.2024 22:26 Ответить
США повторюють долю СРСР.
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28.06.2024 22:30 Ответить
розваляться на окремі штати?
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29.06.2024 00:00 Ответить
Імовірність 85% за моєю особистою шкалою. Не дарма там вийшов фільм"Civil War".
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29.06.2024 00:06 Ответить
Особистою шкалою? Тоді точно капець США
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29.06.2024 06:53 Ответить
а по раші що, за вашою шкалою?
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29.06.2024 15:38 Ответить
Рашу чекають важкі часи, але ймовірність її розпаду мала на жаль. Поки вона показує чудеса адаптації.
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29.06.2024 15:55 Ответить
"Блажен хто вірує" ...
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29.06.2024 21:16 Ответить
З необмеженими фінансовими можливостями та ******** розвитком медицини ця наволоч може й за сотню без проблем перевалити, тому на те, що воно незабаром здохне не варто сподіватись.
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28.06.2024 22:33 Ответить
В 1976 в Брєжнєва був крепкий інсульт, Джуна тоді імя заробила, пасуючи його.
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29.06.2024 00:39 Ответить
Коли здох Брежнєв? Я ще пам'ятаю як обурювався лебединим озером замість мультиків.... Але я народився пізніше 76-го...
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28.06.2024 22:48 Ответить
1982 , як у могилу опускали , то не втримали ,гепнувся знатно ((
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29.06.2024 00:04 Ответить
то нам варто вже починати просити відновити виробництво та постачання нам першингів?...
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28.06.2024 21:54 Ответить
вам це кому? американцям?
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28.06.2024 22:27 Ответить
нам - це Україні... не користувався впн і не планую, згодом побачите відповідний прапорець...
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29.06.2024 07:38 Ответить
У МО України є на це гідна відповідь - мобілізують бідних, хворих та слабких віком 40+ накуплять їм китайських фляг за ціною в три рази вище ринкових і в окопи. Шах і мат вам, кацапня.
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28.06.2024 21:54 Ответить
я их знайшов на алибабе по 38 грн , опт от 2000 штук. Які в 3 раза?
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28.06.2024 22:36 Ответить
Виготовляти ракети та варити гексоген повиннi у кожному дворi в Украiнi!
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28.06.2024 22:01 Ответить
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28.06.2024 22:13 Ответить
Це логічно. Горбачов підписав очевидно не вигідний договір. США не потрібні такі ракети. Кого ними атакувати? Канаду? рф вони потрібні.
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28.06.2024 22:15 Ответить
Ракетами атакувати кацапів і кетайців!
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28.06.2024 22:29 Ответить
Для цього у США достатньо флоту і авіації.
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28.06.2024 22:31 Ответить
Виглядає як легалізація північно-корейської «гуманітарки».
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28.06.2024 22:21 Ответить
А Україна не хоче зробити таку заяву? Мабуть давно пора...
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28.06.2024 22:33 Ответить
гитлеровского сынка нужно уничтожить, чтобы оно не уничтожил весь мир.
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28.06.2024 22:36 Ответить
В Угорщині розмістять!
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28.06.2024 23:21 Ответить
А у нас готовятся к миру и мирным самитам
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28.06.2024 23:23 Ответить
не боімося ми твоїх ракет фуйло!!
-Великий ЗЕ підписав угоди з Тонгою та Мікронезією!!!
Вони нас захистять!!
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28.06.2024 23:47 Ответить
Ну ***** же ж.
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29.06.2024 00:25 Ответить
Іде стопами микитки Хрущова. На Кубу нехай завезе, брати ще дихають. І скаже-ми можем павтаріть.
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29.06.2024 00:47 Ответить
а зеленський заявив, що він голуб миру і ракети йому не потрібні.
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29.06.2024 08:23 Ответить
 
 