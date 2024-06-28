Путин заявил, что Россия должна возобновить производство ракет малой и средней дальности

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна возобновить производство ракет средней и малой дальности и затем принять решение о том, где их размещать.

Об этом глава Кремля заявил в пятницу, 28 июня, во время заседания Совбеза РФ, пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Путин заявил, что США размещают свои ракеты средней и малой дальности "в разных регионах мира", добавив, что это "вызывает беспокойство и требует реакции". Поэтому, по его словам, России "нужно начать производство этих ударных систем", а потом решать, где их размещать.

"Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где - если это нужно для обеспечения нашей безопасности - их размещать", - заявил российский диктатор.

Однако глава Кремля не уточнил, где именно РФ думает разместить ракеты средней и малой дальности.

Читайте также: Россия не остановится на Украине. Под угрозой также Беларусь и Польша, - Байден

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) между СССР и США был подписан в конце Холодной войны - в 1987 году в Вашингтоне тогдашними руководителями государств Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Договор действовал до 2019 года. В упомянутом году тогдашняя администрация президента США Дональда Трампа, заявив, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, сообщила о прекращении действия договора.

В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) - это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров.