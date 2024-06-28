Путін заявив, що Росія повинна відновити виробництво ракет малої та середньої дальності

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати.

Про це глава Кремля заявив у п'ятницю, 28 червня, під час засідання Радбезу РФ, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін заявив, що США розміщують свої ракети середньої та малої дальності "в різних регіонах світу", додавши, що це "викликає занепокоєння і вимагає реакції". Тому, за його словами, Росії "потрібно почати виробництво цих ударних систем", а потім вирішувати, де їх розміщувати.

"Судячи з усього, нам потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім, виходячи з ситуації, що реально складається, ухвалювати рішення про те, де – якщо це потрібно для забезпечення нашої безпеки - їх розміщувати", - заявив російський диктатор.

Однак глава Кремля не уточнив, де саме РФ думає розмістити ракети середньої та малої дальності.

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Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) між СРСР та США був підписаний наприкінці Холодної війни - у 1987 році у Вашингтоні тодішніми керівниками держав Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом.

Договір діяв до 2019 року. У згаданому році тодішня адміністрація президента США Дональда Трампа заявивши, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, повідомила про припинення дії договору.

У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.

Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) – це балістичні та крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів.Вони також можуть нести ядерний заряд.