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Путін заявив, що Росія повинна відновити виробництво ракет малої та середньої дальності

Путін заявив, що Росія повинна відновити виробництво ракет малої та середньої дальності

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати.

Про це глава Кремля заявив у п'ятницю, 28 червня, під час засідання Радбезу РФ, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін заявив, що США розміщують свої ракети середньої та малої дальності "в різних регіонах світу", додавши, що це "викликає занепокоєння і вимагає реакції". Тому, за його словами, Росії "потрібно почати виробництво цих ударних систем", а потім вирішувати, де їх розміщувати.

"Судячи з усього, нам потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім, виходячи з ситуації, що реально складається, ухвалювати рішення про те, де – якщо це потрібно для забезпечення нашої безпеки - їх розміщувати", - заявив російський диктатор.

Однак глава Кремля не уточнив, де саме РФ думає розмістити ракети середньої та малої дальності.

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Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) між СРСР та США був підписаний наприкінці Холодної війни - у 1987 році у Вашингтоні тодішніми керівниками держав Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом. 

Договір діяв до 2019 року. У згаданому році тодішня адміністрація президента США Дональда Трампа заявивши, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, повідомила про припинення дії договору.

У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.

Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) – це балістичні та крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів.Вони також можуть нести ядерний заряд.

Автор: 

виробництво (1647) путін володимир (24060) ракети (4048) росія (65829) США (23290)


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Топ коментарі
+13
Коли ж він вже здохне? Брежнєв у 72 був взагалі ніякий, а у 76 подох. А цей, дивись, ракети хоче виробляти...
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28.06.2024 21:52
+11
У МО України є на це гідна відповідь - мобілізують бідних, хворих та слабких віком 40+ накуплять їм китайських фляг за ціною в три рази вище ринкових і в окопи. Шах і мат вам, кацапня.
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28.06.2024 21:54
+8
Щоки надув хом'ячок,схож на свого коріфана Іня!!))
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28.06.2024 21:46
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28.06.2024 21:40 Відповісти
Нехай помріє, "в'язниці народів" настає "кирдик" ...
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29.06.2024 21:12 Відповісти
А іскандери шо вони не випускають чи шо - як балістичні так і крилаті ( а те шо там дальність перевищує 500 км вже відомо давно - навіть американці про шось там балакали і ше років 10 тому ).
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28.06.2024 21:45 Відповісти
Щоки надув хом'ячок,схож на свого коріфана Іня!!))
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28.06.2024 21:46 Відповісти
У США вибори - в рашки Китаи за спиною - руки розв"язані
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28.06.2024 21:46 Відповісти
До речі Україна тільки недавно його розірвала іто я не бачив якогось затвердження радою може і п...ш як і все інше .... 10 років війна з таким сильним ворогом а ми ще дотримуємся цього договору...

Причому що орківський кинжал це порушення цього договору
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28.06.2024 21:47 Відповісти
Потрібно відновити виробництво сс18, вся документація є тільки треба перевести на нову компонентну базу.... як бачимо в орківських ракетах загальнодоступна електроніка і нічого тепер складного в цьому немає, якщо є вже всі розрахунки і режими роботи
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28.06.2024 21:50 Відповісти
Вся проблема з цією ракетою, що її двигуни працюють виключно на рідкому високотоксичному паливі.
Скоріш за все, технологічні потужності для виробництва і транспортування такої "хімії" в Україні незворотньо втрачені.
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28.06.2024 22:13 Відповісти
Ви праві шодо палива - американці вже давно відмовилися від рідкого палива на подібних ракетах як підводного так і наземного базування , а совок продовжував використовувати рідке паливо бо тверде в совку нормальної якості так і не навчилися робити ( аналог Трайдента в совку важив в два рази більше - шо змусило совок будувати найбільші ядренні підводні човни в світі класу Акула шоб мати можливість хоч 20 ракет помістити на одному човні ).
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28.06.2024 22:23 Відповісти
Хороший екскурс в історію. Але сьогодні по Україні прилітають твердопаливні "Іскандери" і "Кинджали".
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28.06.2024 22:51 Відповісти
Проблема з паливом може бути подібною до проблем з чіпами в совку - хіміки і інженери швидше всього шось більш менш притомне розробляли але , але коли доходило до виробництва палива або чіпів все впиралося в те шо совок не мав відповідного обладнання як для випуску продукції так і окремих складових цієї продукції ( наприклад тре селітру але селітру 99,9999999 чистоти яку в совку не випускали а без неї паливо вже не те - про селітру це приклад просто приклад який просто описує ситуацію в цілому а не реальні потреби ).
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28.06.2024 23:04 Відповісти
У совку було багато проблем, яких немає в рф. І навпаки.
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28.06.2024 23:12 Відповісти
Гептил виробляють в ЄС або в штатах замінник метилгідразін.... та він токсичний але умови перевезення можна дотриматись а в баках ракет зберігається довго
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28.06.2024 23:23 Відповісти
А де випробувати їх будемо - навіть Ізраїль має можливість для випробовувань бо ракету мож запустити в сторону Середземного моря ( тобто ракети впаде в море ) а в нас такої можливості ніту, крім того та ракета не така вже і якась неймовірна - просто люба балістична ракета на рідкому паливі більше може вантажу вивести ніж твердопаливна ( закони фізики і хімії не обійдеш - тверде паливо має менше енергії на одиницю маси ніж рідке паливо ) .
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28.06.2024 22:18 Відповісти
випробувати будемо на кацапаx! нашо бруднити Середземне море?
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28.06.2024 22:25 Відповісти
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28.06.2024 21:48 Відповісти
Коли ж він вже здохне? Брежнєв у 72 був взагалі ніякий, а у 76 подох. А цей, дивись, ракети хоче виробляти...
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28.06.2024 21:52 Відповісти
Байдену 81.
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28.06.2024 22:17 Відповісти
Трампу 78.
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28.06.2024 22:26 Відповісти
США повторюють долю СРСР.
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28.06.2024 22:30 Відповісти
розваляться на окремі штати?
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29.06.2024 00:00 Відповісти
Імовірність 85% за моєю особистою шкалою. Не дарма там вийшов фільм"Civil War".
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29.06.2024 00:06 Відповісти
Особистою шкалою? Тоді точно капець США
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29.06.2024 06:53 Відповісти
а по раші що, за вашою шкалою?
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29.06.2024 15:38 Відповісти
Рашу чекають важкі часи, але ймовірність її розпаду мала на жаль. Поки вона показує чудеса адаптації.
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29.06.2024 15:55 Відповісти
"Блажен хто вірує" ...
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29.06.2024 21:16 Відповісти
З необмеженими фінансовими можливостями та ******** розвитком медицини ця наволоч може й за сотню без проблем перевалити, тому на те, що воно незабаром здохне не варто сподіватись.
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28.06.2024 22:33 Відповісти
В 1976 в Брєжнєва був крепкий інсульт, Джуна тоді імя заробила, пасуючи його.
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29.06.2024 00:39 Відповісти
Коли здох Брежнєв? Я ще пам'ятаю як обурювався лебединим озером замість мультиків.... Але я народився пізніше 76-го...
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28.06.2024 22:48 Відповісти
1982 , як у могилу опускали , то не втримали ,гепнувся знатно ((
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29.06.2024 00:04 Відповісти
то нам варто вже починати просити відновити виробництво та постачання нам першингів?...
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28.06.2024 21:54 Відповісти
вам це кому? американцям?
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28.06.2024 22:27 Відповісти
нам - це Україні... не користувався впн і не планую, згодом побачите відповідний прапорець...
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29.06.2024 07:38 Відповісти
У МО України є на це гідна відповідь - мобілізують бідних, хворих та слабких віком 40+ накуплять їм китайських фляг за ціною в три рази вище ринкових і в окопи. Шах і мат вам, кацапня.
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28.06.2024 21:54 Відповісти
я их знайшов на алибабе по 38 грн , опт от 2000 штук. Які в 3 раза?
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28.06.2024 22:36 Відповісти
Виготовляти ракети та варити гексоген повиннi у кожному дворi в Украiнi!
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28.06.2024 22:01 Відповісти
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28.06.2024 22:13 Відповісти
Це логічно. Горбачов підписав очевидно не вигідний договір. США не потрібні такі ракети. Кого ними атакувати? Канаду? рф вони потрібні.
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28.06.2024 22:15 Відповісти
Ракетами атакувати кацапів і кетайців!
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28.06.2024 22:29 Відповісти
Для цього у США достатньо флоту і авіації.
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28.06.2024 22:31 Відповісти
Виглядає як легалізація північно-корейської «гуманітарки».
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28.06.2024 22:21 Відповісти
А Україна не хоче зробити таку заяву? Мабуть давно пора...
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28.06.2024 22:33 Відповісти
гитлеровского сынка нужно уничтожить, чтобы оно не уничтожил весь мир.
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28.06.2024 22:36 Відповісти
В Угорщині розмістять!
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28.06.2024 23:21 Відповісти
А у нас готовятся к миру и мирным самитам
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28.06.2024 23:23 Відповісти
не боімося ми твоїх ракет фуйло!!
-Великий ЗЕ підписав угоди з Тонгою та Мікронезією!!!
Вони нас захистять!!
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28.06.2024 23:47 Відповісти
Ну ***** же ж.
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29.06.2024 00:25 Відповісти
Іде стопами микитки Хрущова. На Кубу нехай завезе, брати ще дихають. І скаже-ми можем павтаріть.
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29.06.2024 00:47 Відповісти
а зеленський заявив, що він голуб миру і ракети йому не потрібні.
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29.06.2024 08:23 Відповісти
 
 