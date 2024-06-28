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Зеленский подписал закон о реформе БЭБ

Бюро Економічної Безпеки

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о перезагрузке Бюро Экономической Безопасности, который является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

Закон предусматривает смену руководства и переаттестацию всех работников БЭБ. Выбирать главу бюро будет комиссия из шести членов, трое из которых назначены международниками, еще трое - Кабинетом Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

После этого будет сформирована комиссия для переаттестации работников. Она будет состоять из 12 членов, шестеро из которых - назначены директором, еще шестеро - по представлению международных экспертов. Решение будет приниматься большинством, преимущество будут иметь международные члены комиссии.

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Комиссия должна быть сформирована за два месяца. Назначить директора и переаттестовать весь персонал должны в течение 1,5 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) подписание (75) Бюро экономической безопасности (209)


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в законі позначив
інвест-няню??
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28.06.2024 23:24 Ответить
Цікчво подивитись, як зелень цього разу кине міжнароьникія? Що-що, а це вони роблять дуже винахідливо. Та й Зєлєнскому/Єрмаку не потребне таке БЕБ, яке не під Татаровим.
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28.06.2024 23:29 Ответить
всі ці "підписи" порівнюють "поможити7" на "0"
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28.06.2024 23:42 Ответить
- Невже все так хреново...? А ліжка у своєму борделі пробували переставляти?
- А як же! Кожен новий директор під свій фен-шуй
- Цікаво, цікаво, а давайте спробуємо за нашою схемою
- Ха! Мерсі
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29.06.2024 00:02 Ответить
Да возьмите любого властьпридержащего и даже слепой увидит несоответствие доходов и расходов их и их родственников. Откуда собственность, недвижка, бизнесы? Неужели на зарплату?
Необходим для них ЗАКОН ПРЕЗУМПЦИИ ВИНОВНОСТИ. Только так.
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29.06.2024 00:20 Ответить
Реформу! Его сздали три года назад🤪
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29.06.2024 00:31 Ответить
А вопрос на повестке дня остаётся тот же - кто устранит спецагентадермака?
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29.06.2024 00:34 Ответить
Чудно мені, дивно мені... (с)
Ще до ладу не встигли створити того органа з трьох букв, як уже його реФФормують. Просте питання: нахіба тоді було той БЕБ створювати?
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29.06.2024 02:33 Ответить
Бумага терпить толку-нуль.
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29.06.2024 04:08 Ответить
 
 