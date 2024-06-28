Зеленский подписал закон о реформе БЭБ
Президент Владимир Зеленский подписал Закон о перезагрузке Бюро Экономической Безопасности, который является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.
Закон предусматривает смену руководства и переаттестацию всех работников БЭБ. Выбирать главу бюро будет комиссия из шести членов, трое из которых назначены международниками, еще трое - Кабинетом Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
После этого будет сформирована комиссия для переаттестации работников. Она будет состоять из 12 членов, шестеро из которых - назначены директором, еще шестеро - по представлению международных экспертов. Решение будет приниматься большинством, преимущество будут иметь международные члены комиссии.
Комиссия должна быть сформирована за два месяца. Назначить директора и переаттестовать весь персонал должны в течение 1,5 года.
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інвест-няню??
- А як же! Кожен новий директор під свій фен-шуй
- Цікаво, цікаво, а давайте спробуємо за нашою схемою
- Ха! Мерсі
Необходим для них ЗАКОН ПРЕЗУМПЦИИ ВИНОВНОСТИ. Только так.
Ще до ладу не встигли створити того органа з трьох букв, як уже його реФФормують. Просте питання: нахіба тоді було той БЕБ створювати?