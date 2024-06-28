Зеленський підписав закон про реформу БЕБ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про перезавантаження Бюро Економічної Безпеки, який є одним із зобовʼязань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

Закон передбачає зміну керівництва та переатестацію всіх працівників БЕБ. Обиратиме голову бюро комісія з шести членів, троє з яких призначені міжнародниками, ще троє — Кабінетом Міністрів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Після цього буде сформована комісія для переатестації працівників. Вона складатимеся з 12 членів, шестеро з яких — призначені директором, ще шестеро — за поданням міжнародних експертів. Рішення прийматиметься більшістю, перевагу матимуть міжнародні члени комісії.

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Комісія має бути сформована за два місяці. Призначити директора та переатестувати весь персонал мають упродовж 1,5 року.