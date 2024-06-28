Зеленський підписав закон про реформу БЕБ
Президент Володимир Зеленський підписав Закон про перезавантаження Бюро Економічної Безпеки, який є одним із зобовʼязань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом.
Закон передбачає зміну керівництва та переатестацію всіх працівників БЕБ. Обиратиме голову бюро комісія з шести членів, троє з яких призначені міжнародниками, ще троє — Кабінетом Міністрів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
Після цього буде сформована комісія для переатестації працівників. Вона складатимеся з 12 членів, шестеро з яких — призначені директором, ще шестеро — за поданням міжнародних експертів. Рішення прийматиметься більшістю, перевагу матимуть міжнародні члени комісії.
Комісія має бути сформована за два місяці. Призначити директора та переатестувати весь персонал мають упродовж 1,5 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
інвест-няню??
- А як же! Кожен новий директор під свій фен-шуй
- Цікаво, цікаво, а давайте спробуємо за нашою схемою
- Ха! Мерсі
Необходим для них ЗАКОН ПРЕЗУМПЦИИ ВИНОВНОСТИ. Только так.
Ще до ладу не встигли створити того органа з трьох букв, як уже його реФФормують. Просте питання: нахіба тоді було той БЕБ створювати?