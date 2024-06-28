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Зеленський підписав закон про реформу БЕБ

Бюро Економічної Безпеки

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про перезавантаження Бюро Економічної Безпеки, який є одним із зобовʼязань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

Закон передбачає зміну керівництва та переатестацію всіх працівників БЕБ. Обиратиме голову бюро комісія з шести членів, троє з яких призначені міжнародниками, ще троє — Кабінетом Міністрів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Після цього буде сформована комісія для переатестації працівників. Вона складатимеся з 12 членів, шестеро з яких — призначені директором, ще шестеро — за поданням міжнародних експертів. Рішення прийматиметься більшістю, перевагу матимуть міжнародні члени комісії.

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Комісія має бути сформована за два місяці. Призначити директора та переатестувати весь персонал мають упродовж 1,5 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) підписання (47) Бюро економічної безпеки (635)


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в законі позначив
інвест-няню??
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28.06.2024 23:24 Відповісти
Цікчво подивитись, як зелень цього разу кине міжнароьникія? Що-що, а це вони роблять дуже винахідливо. Та й Зєлєнскому/Єрмаку не потребне таке БЕБ, яке не під Татаровим.
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28.06.2024 23:29 Відповісти
всі ці "підписи" порівнюють "поможити7" на "0"
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28.06.2024 23:42 Відповісти
- Невже все так хреново...? А ліжка у своєму борделі пробували переставляти?
- А як же! Кожен новий директор під свій фен-шуй
- Цікаво, цікаво, а давайте спробуємо за нашою схемою
- Ха! Мерсі
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29.06.2024 00:02 Відповісти
Да возьмите любого властьпридержащего и даже слепой увидит несоответствие доходов и расходов их и их родственников. Откуда собственность, недвижка, бизнесы? Неужели на зарплату?
Необходим для них ЗАКОН ПРЕЗУМПЦИИ ВИНОВНОСТИ. Только так.
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29.06.2024 00:20 Відповісти
Реформу! Его сздали три года назад🤪
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29.06.2024 00:31 Відповісти
А вопрос на повестке дня остаётся тот же - кто устранит спецагентадермака?
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29.06.2024 00:34 Відповісти
Чудно мені, дивно мені... (с)
Ще до ладу не встигли створити того органа з трьох букв, як уже його реФФормують. Просте питання: нахіба тоді було той БЕБ створювати?
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29.06.2024 02:33 Відповісти
Бумага терпить толку-нуль.
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29.06.2024 04:08 Відповісти
 
 