Рада ухвалила законопроєкт про реформу БЕБ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон #10439 про перезавантаження БЕБ ПРИЙНЯТО В ЦІЛОМУ!!!! ЗА - 239

Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

У ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака.

Згодом стало відомо, що Комітет все ж схвалив законопроєкт про реформу БЕБ із врахуванням вимог партнерів.

Читайте: Костін не прийшов у Раду, щоб прокоментувати розслідування щодо статків свого зама Вербицького: натомість надіслав листа. ДОКУМЕНТ

+11
20.06.2024 12:19 Відповісти
+4
Чёрт кроется в мелочях. От зелёных фидеров можно что угодно ждать. Этот закон Зеленский может десять лет подписывать. А так как он не подписан , и следовательно не принят. То будет всё по старому.
20.06.2024 13:08 Відповісти
+3
20.06.2024 12:41 Відповісти
ВР проти Єрмака з Татаровим?
20.06.2024 12:11 Відповісти
Даже,яяк що і враховані вимоги,то скоти,пропихнули туда якусь дрянь,що воно ще більш стане ідіотським.
20.06.2024 12:18 Відповісти
20.06.2024 12:19 Відповісти
взагалі то йому на це пох, бо в агента Козиря інщі стратегічні завдання
20.06.2024 14:56 Відповісти
Але тоді Єрмак не зможе їздити на офіційні зустрічі і від імені держави просувати необхідність прямих перемовин між Зеленскім і Пуйлом.
20.06.2024 15:50 Відповісти
Ведь опять обманут... Наверное какую то лазейку оставили.
20.06.2024 12:21 Відповісти
20.06.2024 12:41 Відповісти
Да конечно,вымоги партнеров,вымоги там ставит помощник сивковича по документам присылаемым ему из моцквы,подыхающая экономика подтвердит.
показати весь коментар
Завдяки грантоїдам в нас слово реформа буквально означає р у й н а ц і я!
20.06.2024 13:03 Відповісти
Як не роби оркестр не вийде...
20.06.2024 13:05 Відповісти
Чёрт кроется в мелочях. От зелёных фидеров можно что угодно ждать. Этот закон Зеленский может десять лет подписывать. А так как он не подписан , и следовательно не принят. То будет всё по старому.
20.06.2024 13:08 Відповісти
чергова зелена муйня
20.06.2024 13:19 Відповісти
"переатестацією та кадровим відбором" - дайте мамо ще мільйон бо 500 то мало
20.06.2024 16:07 Відповісти
 
 