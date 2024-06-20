Рада ухвалила законопроєкт про реформу БЕБ
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон #10439 про перезавантаження БЕБ ПРИЙНЯТО В ЦІЛОМУ!!!! ЗА - 239
Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.
У ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака.
Згодом стало відомо, що Комітет все ж схвалив законопроєкт про реформу БЕБ із врахуванням вимог партнерів.
