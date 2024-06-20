УКР
Комітет ВР схвалив законопроєкт про реформу БЕБ, який відповідає вимогам міжнародних партнерів, - Железняк

Реформа БЕБ. Схвалили законопроєкт, який відповідає вимогам партнерів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який враховує вимоги міжнародних партнерів.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми схвалили Комітетом до другого читання нову і фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ! Вчора весь вечір та ніч ми доводили до результату важкі багатосторонні перемовини і ось він. ЗА - 20. Редакція закону зараз ВІДПОВІДАЄ вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості", - йдеться в повідомленні.

Основні зміни у законопроєкті

"Нового Голову має обирати комісія 6 членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Переатестація проводиться комісією де 6 від новообраного директора БЕБ і 6 від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес середовища. Так само 3-и наступні роки буде працювати кадрові комісії: 6 від БЕБ, 6 від партнерів за пропозицією українського бізнесу. Гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК", - пояснив Железняк, додавши, що у проєкті закону є низка важливих змін про незалежність інституції.

"Вже сьогодні буде голосування. 3 млрд $ для України залежить від цього", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

У ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака.

коли всі ці риги-слуги кажуть що щось десь ,,відповідає,, обов,язково прол,ється чимсь вонючим і ганебним
20.06.2024 09:48 Відповісти
До одного місця, що ви там наголосували в комітеті. Буде голосування на табло, а табло вже давно голосує "як треба", присутність депутатів в раді (так, з маленької) не є необхідністю.
20.06.2024 09:49 Відповісти
Цього мало. Треба ще щоб оте прийняте запрацювало, і ще має бути покарання за невиконання.
20.06.2024 09:56 Відповісти
Це вже добре...
20.06.2024 10:03 Відповісти
Хоч би один раз розшифрували, що таке БЕБ!!! Як у перші радянські часи - Абирвалг!!!
20.06.2024 10:34 Відповісти
Для влади ключове отримати 3 млрд $, а потім все залишиться як і було, під контролем єрмаків-татарових. В НАБУ це доведено затвердженням на посаду кишенькового і підконтрольного єрмакам-татаровим директора Кривоноса.
20.06.2024 10:44 Відповісти
Імітація, його вже реформували - на виході таж корумпована організація.
20.06.2024 11:33 Відповісти
важкий шлях до цивілізованого суспільства....
20.06.2024 15:01 Відповісти
 
 