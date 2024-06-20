Комітет ВР схвалив законопроєкт про реформу БЕБ, який відповідає вимогам міжнародних партнерів, - Железняк
Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який враховує вимоги міжнародних партнерів.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми схвалили Комітетом до другого читання нову і фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ! Вчора весь вечір та ніч ми доводили до результату важкі багатосторонні перемовини і ось він. ЗА - 20. Редакція закону зараз ВІДПОВІДАЄ вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості", - йдеться в повідомленні.
Основні зміни у законопроєкті
"Нового Голову має обирати комісія 6 членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Переатестація проводиться комісією де 6 від новообраного директора БЕБ і 6 від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес середовища. Так само 3-и наступні роки буде працювати кадрові комісії: 6 від БЕБ, 6 від партнерів за пропозицією українського бізнесу. Гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК", - пояснив Железняк, додавши, що у проєкті закону є низка важливих змін про незалежність інституції.
"Вже сьогодні буде голосування. 3 млрд $ для України залежить від цього", - підсумував він.
Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.
У ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака.
