Комітет ВР схвалив законопроєкт про реформу БЕБ, який відповідає вимогам міжнародних партнерів, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який враховує вимоги міжнародних партнерів.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми схвалили Комітетом до другого читання нову і фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ! Вчора весь вечір та ніч ми доводили до результату важкі багатосторонні перемовини і ось він. ЗА - 20. Редакція закону зараз ВІДПОВІДАЄ вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості", - йдеться в повідомленні.

Основні зміни у законопроєкті

"Нового Голову має обирати комісія 6 членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Переатестація проводиться комісією де 6 від новообраного директора БЕБ і 6 від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес середовища. Так само 3-и наступні роки буде працювати кадрові комісії: 6 від БЕБ, 6 від партнерів за пропозицією українського бізнесу. Гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК", - пояснив Железняк, додавши, що у проєкті закону є низка важливих змін про незалежність інституції.

"Вже сьогодні буде голосування. 3 млрд $ для України залежить від цього", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

У ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака.