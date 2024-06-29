Производители дронов в США предлагают Конгрессу производить и отправлять больше БПЛА в Украину, для испытания в условиях войны

Производители дронов в США просят Конгресс увеличить инвестиции в эту отрасль, чтобы отправлять больше беспилотников на войну в Украину. Испытания дронов на настоящей войне в будущем поможет США выйти в лидеры в области производства беспилотников, сказал во время слушаний в Палате представителей США Адам Бри, основатель компании Skydio, которая является одним из поставщиков дронов в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В Конгрессе выразили обеспокоенность зависимостью Украины от китайских дронов и насколько опасным для американских интересов становится рост китайского дронного рынка.

Бри рассказал законодателям, что США должны учиться на опыте Украины по испытанию беспилотников.

"Военное использование беспилотников в Украине является поучительным. У меня была возможность посетить Украину, встретиться со многими их операторами беспилотников. Они ничего не делают, не подняв сначала дрон в воздух", - сказал Бри. По его словам украинцы используют дроны для целого ряда задач военного и гражданского характера.

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Ранее компания Skydio договорилась с Украиной о поставках ВСУ более тысячи дронов. Бри говорит, что это очень малое количество по сравнению с дронами китайских производителей, которые поставили в Украину около 100 тысяч систем.

"Зависимость Украины от китайских беспилотников чрезвычайно уязвима, - подчеркнул Бри в Конгрессе, - Это принципиально враждебная платформа, они [украинцы] вынуждены взламывать ее, чтобы не сдать позиции своих военных российским врагам". Также, по словам Бри, китайцы все чаще используют ограничения экспорта, чтобы ограничить поток дронов в Украину.