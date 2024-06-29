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Производители дронов в США предлагают Конгрессу производить и отправлять больше БПЛА в Украину, для испытания в условиях войны

дрон

Производители дронов в США просят Конгресс увеличить инвестиции в эту отрасль, чтобы отправлять больше беспилотников на войну в Украину. Испытания дронов на настоящей войне в будущем поможет США выйти в лидеры в области производства беспилотников, сказал во время слушаний в Палате представителей США Адам Бри, основатель компании Skydio, которая является одним из поставщиков дронов в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В Конгрессе выразили обеспокоенность зависимостью Украины от китайских дронов и насколько опасным для американских интересов становится рост китайского дронного рынка.

Бри рассказал законодателям, что США должны учиться на опыте Украины по испытанию беспилотников.

"Военное использование беспилотников в Украине является поучительным. У меня была возможность посетить Украину, встретиться со многими их операторами беспилотников. Они ничего не делают, не подняв сначала дрон в воздух", - сказал Бри. По его словам украинцы используют дроны для целого ряда задач военного и гражданского характера.

Также читайте: Спикер Палаты представителей Джонсон выступает за снятие ограничений для Украины по использованию американского оружия в войне с РФ

Ранее компания Skydio договорилась с Украиной о поставках ВСУ более тысячи дронов. Бри говорит, что это очень малое количество по сравнению с дронами китайских производителей, которые поставили в Украину около 100 тысяч систем.

"Зависимость Украины от китайских беспилотников чрезвычайно уязвима, - подчеркнул Бри в Конгрессе, - Это принципиально враждебная платформа, они [украинцы] вынуждены взламывать ее, чтобы не сдать позиции своих военных российским врагам". Также, по словам Бри, китайцы все чаще используют ограничения экспорта, чтобы ограничить поток дронов в Украину.

Автор: 

Конгресс США (1241) США (27055) дроны (4055)


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Топ комментарии
+7
подивись статистку по безпілотним апаратам і ти будешь вражений США є лідером те що поставляють США в Україну це застарілі технології а те що постачає Китай це зібраний на коліні непотріб відносно до технологій США
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29.06.2024 01:48
+6
Американські виробники дронів тільки зрозуміли це на 10 році війни? Довго до них доходить.
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29.06.2024 01:51
+5
Китай вже давно обійшов Америку у виробленні дронів. І заробляє на цьому шалені гроші. Нарешті може Штати зроблять акцент на цьому напрямку військових технологій
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29.06.2024 01:28
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Китай вже давно обійшов Америку у виробленні дронів. І заробляє на цьому шалені гроші. Нарешті може Штати зроблять акцент на цьому напрямку військових технологій
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29.06.2024 01:28 Ответить
В Африці це довели, всього одну частину москалів розібрали на запчастини, таки вони відстали, а були би як китайці, то всю Африку .....
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29.06.2024 07:58 Ответить
США відстали у війських технологіях. Не всюди але революцію дронів вони профукали
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29.06.2024 01:39 Ответить
подивись статистку по безпілотним апаратам і ти будешь вражений США є лідером те що поставляють США в Україну це застарілі технології а те що постачає Китай це зібраний на коліні непотріб відносно до технологій США
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29.06.2024 01:48 Ответить
У США нема мавіків. Може і є, але їх на фронті не бачать. Тільки Китай. А Китай - це гроші.
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29.06.2024 01:52 Ответить
ніхто не знає що є в США чого нема а от чого немає Китай так це високих технологій - вони тільки в дорозі до них
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29.06.2024 01:58 Ответить
У США немає вже мізків. Моніка всі через * висосала.
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29.06.2024 07:04 Ответить
Мабуть у тебе немає моніки, та і мозку теж
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29.06.2024 07:51 Ответить
Ти їбанько? Родився таким, чи став тут?
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29.06.2024 09:29 Ответить
Мавіки це х...ня порівняно з АІ дронами якими зараз Китай переозброює свою армію
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29.06.2024 09:24 Ответить
Це правда США має досі високотехнологічних ніштяків які вони просто нам надсилають ось такі вони союзники але хоч щось дають протягнутій руці України яка просрала все що могла ядерку, ракети, боеприпаси і ткд. і ніхто мудрому наріду в цьому не винний що спокійно за цим наблюдали 30+ років.
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29.06.2024 01:55 Ответить
бо всі 30 років носилися з меморандумом як дурні......
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29.06.2024 02:00 Ответить
Ядренну зброю в нас забрали - а ось США її дійсно профукали ( власне так - спецслужби США профукали як кгб вкрали документацію на бімби ядренні ).
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29.06.2024 06:48 Ответить
Ми дурні і слухали мудрих людей - так ось один з тих мудрих писав шо історія закінчилася демократія перемогла і відповідно подібного трешу шо зараз твориться не мало би бути . Такі як ви вже задрали - так українці робили помилки а шо штатівці їх не робили чи європейці чи шо ( хто відгодував двох маніяків - напевно також виключно ми аж забуваюся постійно шо то Україна єдина наддержава світу з купою бабосів технологій і подібного а США і ЄС то жебраки без нічого які у нас постійно шось клянчать ) ?
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29.06.2024 09:04 Ответить
Ми не мудрих людей слухали а колишніх комуняк... та колишніх кгбістів які прийшли до влади у нас після розвалу совка який вони і розвалили щоб все розікрасти
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29.06.2024 09:27 Ответить
Помилки роблять усі. Але Україну захід свідомо вів до цієї війни, тримаючи її на поводку заради театру бойових дій. А Україна повелась на це, як дитина, вірячи в нато та єс.
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29.06.2024 16:42 Ответить
У ще США зовсім відстали у таких гарних аналітиках як ти
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29.06.2024 07:54 Ответить
Американські виробники дронів тільки зрозуміли це на 10 році війни? Довго до них доходить.
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29.06.2024 01:51 Ответить
Ключове тут... про що розмовляти, зате чесно, не соромлячись. "Бізнес, нічого особистого" ©

Випробування дронів на справжній війні у майбутньому допоможе США вийти в лідери в галузі виробництва безпілотників. Сказав засновник компанії Skydio, яка є одним із постачальників дронів в Україну.
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29.06.2024 04:13 Ответить
А чи нам не все одно під яким "соусом" будуть поставки до ЗСУ?
Аби "зеленим" грошей не давали, та контролювали надходження поставок до кінцевого споживача.
Тобто до підрозділів ЗСУ ...
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29.06.2024 13:58 Ответить
Для *випробування*, .....ть.
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29.06.2024 04:32 Ответить
Дякуємо, та ми готові тестувати на полі бою усі ваших новітні технології, особливо зброю
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29.06.2024 07:49 Ответить
Кацапи від цього тестування будуть не в захваті ...
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29.06.2024 09:10 Ответить
Кабзон би з вами посперечався. ))
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29.06.2024 09:14 Ответить
БПЛА - лише початок. Штати, не жміться - в вас там ще купа невипробуваної балістики.
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29.06.2024 09:13 Ответить
Розовые пони отупели и живут в своей реальности. Только малая их часть способна адекватно мыслить и действовать, чем и пользуются различные людоеды.
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29.06.2024 09:15 Ответить
 
 