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В оккупированном Севастополе раздались взрывы, россияне заявили о работе ПВО

ППО в Севастополі 29 червня

Утром 29 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупанты сообщили, что над Севастополем "сбивали воздушные цели".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что российская ПВО осуществила по меньшей мере два пуска ракет. Впоследствии так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей. В частности, 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали трое мирных жителей. У них осколочные ранения легкой степени тяжести", - написал Развожаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гражданские на пляже оккупированного Крыма стали жертвами работы российской ПВО, а не нацеливания ракеты, - ISW

Автор: 

взрыв (6795) ПВО (2818) город Севастополь (1762)


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Как писали Крилов:...мораль сей басни танкова, убей ху...ла и нету зла...
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29.06.2024 10:40 Ответить
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29.06.2024 10:49 Ответить
Ввечері, після отримання супутникових знімків ми узнаємо, чиїми кацапськими сраками насправді збивали повітряні цілі.
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29.06.2024 10:53 Ответить
кацапи яке ппо ? У вас немає ппо у вас є засоби збиття пасажирських літаків , все інше таке саме лайно як і ваш *****
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29.06.2024 11:22 Ответить
Не, ху...ло похуже
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29.06.2024 12:20 Ответить
Ну, ось і каміння з неба, С'**********!
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29.06.2024 14:23 Ответить
Вас вбиває скрепное певео, радійте тупоголові
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29.06.2024 14:35 Ответить
 
 