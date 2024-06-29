В оккупированном Севастополе раздались взрывы, россияне заявили о работе ПВО

Утром 29 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупанты сообщили, что над Севастополем "сбивали воздушные цели".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что российская ПВО осуществила по меньшей мере два пуска ракет. Впоследствии так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей. В частности, 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали трое мирных жителей. У них осколочные ранения легкой степени тяжести", - написал Развожаев.

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