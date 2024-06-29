УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини
2 188 7

В окупованому Севастополі пролунали вибухи, росіяни заявили про роботу ППО

ППО в Севастополі 29 червня

Зранку 29 червня у Криму пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що над Севастополем "збивали повітряні цілі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що  російська ППО здійснила щонайменше два пуски ракет.  Згодом так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збиття повітряних цілей. Зокрема, 2 повітряні цілі знищено в небі над акваторією і в районі Балаклави. Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі.

"Відбиття ракетної атаки завершено. За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждали троє мирних жителів. У них осколкові поранення легкого ступеня тяжкості", - написав Развожаєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цивільні на пляжі окупованого Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети, - ISW

Автор: 

вибух (4507) ППО (3261) Севастополь (556)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как писали Крилов:...мораль сей басни танкова, убей ху...ла и нету зла...
показати весь коментар
29.06.2024 10:40 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2024 10:49 Відповісти
Ввечері, після отримання супутникових знімків ми узнаємо, чиїми кацапськими сраками насправді збивали повітряні цілі.
показати весь коментар
29.06.2024 10:53 Відповісти
кацапи яке ппо ? У вас немає ппо у вас є засоби збиття пасажирських літаків , все інше таке саме лайно як і ваш *****
показати весь коментар
29.06.2024 11:22 Відповісти
Не, ху...ло похуже
показати весь коментар
29.06.2024 12:20 Відповісти
Ну, ось і каміння з неба, С'**********!
показати весь коментар
29.06.2024 14:23 Відповісти
Вас вбиває скрепное певео, радійте тупоголові
показати весь коментар
29.06.2024 14:35 Відповісти
 
 