В окупованому Севастополі пролунали вибухи, росіяни заявили про роботу ППО
Зранку 29 червня у Криму пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що над Севастополем "збивали повітряні цілі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
Зазначається, що російська ППО здійснила щонайменше два пуски ракет. Згодом так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збиття повітряних цілей. Зокрема, 2 повітряні цілі знищено в небі над акваторією і в районі Балаклави. Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі.
"Відбиття ракетної атаки завершено. За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждали троє мирних жителів. У них осколкові поранення легкого ступеня тяжкості", - написав Развожаєв.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor #591922
показати весь коментар29.06.2024 10:40 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар29.06.2024 10:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Trevo Trow
показати весь коментар29.06.2024 10:53 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
polini orop
показати весь коментар29.06.2024 11:22 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар29.06.2024 12:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Людмила Лазаренко
показати весь коментар29.06.2024 14:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
U A #508723
показати весь коментар29.06.2024 14:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль