В окупованому Севастополі пролунали вибухи, росіяни заявили про роботу ППО

Зранку 29 червня у Криму пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що над Севастополем "збивали повітряні цілі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що російська ППО здійснила щонайменше два пуски ракет. Згодом так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збиття повітряних цілей. Зокрема, 2 повітряні цілі знищено в небі над акваторією і в районі Балаклави. Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі.

"Відбиття ракетної атаки завершено. За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждали троє мирних жителів. У них осколкові поранення легкого ступеня тяжкості", - написав Развожаєв.

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