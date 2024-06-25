Цивільні на пляжі окупованого Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети, - ISW

Жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, що наближалася, а не навмисного рішення України про її націлювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що у РФ спробували пов'язати вуличні бої в Дагестані та обстріл окупованого Криму. У першому випадку звинувативши НАТО й Україну, у другому випадку - Київ і Вашингтон.

"Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України про націлювання. Міноборони Росії визнало, що українська ракета відхилилася від траєкторії польоту та підірвалася в Севастополі через російський ППО", - пояснюють аналітики ISW.

Окрім того, аналітики згадують і неназваного представника США. Він повідомив Reuters, що окупантам вдалося перехопити ракету ATACMS, націлену на російську ракетну установку, в результаті чого ATACMS вибухнула та осколками посипалася на пляж Севастополя.

"Російські офіційні особи також не надали жодних доказів своїх заяв про причетність України чи Америки до теракту в Дагестані", - зауважили аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США про удари по Криму: Україна зводить до мінімуму втрати серед цивільних, непорівнянно з діями Росії

Нагадаємо, вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.

Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.