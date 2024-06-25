Цивільні на пляжі окупованого Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети, - ISW
Жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, що наближалася, а не навмисного рішення України про її націлювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Вони зазначають, що у РФ спробували пов'язати вуличні бої в Дагестані та обстріл окупованого Криму. У першому випадку звинувативши НАТО й Україну, у другому випадку - Київ і Вашингтон.
"Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України про націлювання. Міноборони Росії визнало, що українська ракета відхилилася від траєкторії польоту та підірвалася в Севастополі через російський ППО", - пояснюють аналітики ISW.
Окрім того, аналітики згадують і неназваного представника США. Він повідомив Reuters, що окупантам вдалося перехопити ракету ATACMS, націлену на російську ракетну установку, в результаті чого ATACMS вибухнула та осколками посипалася на пляж Севастополя.
"Російські офіційні особи також не надали жодних доказів своїх заяв про причетність України чи Америки до теракту в Дагестані", - зауважили аналітики.
Нагадаємо, вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.
Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.
Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось так треба західній пресі ставити питання.
в Учкуєвці прямо над пляжем кацапський ЗРК стоїть - від нього ракета і впала на пляж
Тому - так, удари русні не рахуються, рахуються тільки удари по русні.
Пропалестинці захоплюють університети та інші знакові місця по всьому світу.
Нещодавно був гігантський пропалестинський мітинг в Парижі.
Коротше кажучи, послухайте Ауслендера, як він розказує про нищівну поразку Ізраїля в інформаційній війні.
https://www.youtube.com/watch?v=gicm0Y2RrCE Сергей Ауслендер. Техническое поражение Израиля в информационной войне
Характеристики: Швидкість1500 м/сhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/ATACMS#cite_note-1 [1]
Якби там кизданув атакамс, то пів пляжу б улетіло назад до Воронежу.
Бо в нашому суспільстві теж є тенденція вірити у вундерваффе. То піпл має розуміти, що "атакамси" теж не вундерваффе, як і абрамси, і ф-16.
А то потім в піпла, після етапу ейфорії, починається етап розчарування - "фсьо пропало - атакамси збиваються"!
Ну це звичайна, базова психологія піпла по всьому Світу. Нічого особливого...
Це і так, дуже гарний результат.
КРИМ окупований рашистськими загарбниками. Окупант має бути знищений!
кацапи ще є питання?!
і ваше лайно що здатне збивати хіба зо пасажирські лвтаки не впало б вам на ваші тупі макітри
У атакамса и с-300 совсем разные поражающие элементы. Подобрать на пляже пару осколков....