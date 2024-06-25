УКР
Цивільні на пляжі окупованого Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети, - ISW

пляж Учкуєвка у Севастополі

Жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, що наближалася, а не навмисного рішення України про її націлювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що у РФ спробували пов'язати вуличні бої в Дагестані та обстріл окупованого Криму. У першому випадку звинувативши НАТО й Україну, у другому випадку - Київ і Вашингтон.

"Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України про націлювання. Міноборони Росії визнало, що українська ракета відхилилася від траєкторії польоту та підірвалася в Севастополі через російський ППО", - пояснюють аналітики ISW.

Окрім того, аналітики згадують і неназваного представника США. Він повідомив Reuters, що окупантам вдалося перехопити ракету ATACMS, націлену на російську ракетну установку, в результаті чого ATACMS вибухнула та осколками посипалася на пляж Севастополя.

"Російські офіційні особи також не надали жодних доказів своїх заяв про причетність України чи Америки до теракту в Дагестані", - зауважили аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США про удари по Криму: Україна зводить до мінімуму втрати серед цивільних, непорівнянно з діями Росії

Нагадаємо, вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.

Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.

Крим (14222) Севастополь (559) ISW (653)
+40
Ну блин "ясєн хрєн", шо ніхто в Україні не буде витрачати дорогу і дефіцитну ракету на якихось кацапських дегенератів на пляжу.
показати весь коментар
25.06.2024 10:59 Відповісти
+23
які ракети?!, то ж "КАМНІ С НЄБА"
показати весь коментар
25.06.2024 11:01 Відповісти
+19
Вони жертви власної вродженої дебільності.
показати весь коментар
25.06.2024 10:59 Відповісти
Чому російське ППО в Українському Криму?
Ось так треба західній пресі ставити питання.
показати весь коментар
25.06.2024 12:25 Відповісти


в Учкуєвці прямо над пляжем кацапський ЗРК стоїть - від нього ракета і впала на пляж
показати весь коментар
25.06.2024 12:32 Відповісти
Кацапи, як шоб ваше ППО не поацювадо б по нашим дронамі ракетамто і ваша родня з вашими ********** не дохлі б на пляжах а уразилибвійськові цілі.
показати весь коментар
25.06.2024 11:00 Відповісти
даа.. про камни с неба.. как же нужно быть аккуратным в словах... сами же просили, а теперь жалуются.
показати весь коментар
25.06.2024 11:59 Відповісти
Украине делать нечего, как ценные ракеты по пляжам выпускать. Не позорьте себя москали, ведь Ху..лята на пляже все прекрасно поняли то ни
показати весь коментар
25.06.2024 11:02 Відповісти
Московитская пропаганда очень обширна. В Украине через день прилет по гражданской инфраструктуре и никто не чешется на международной арене. Но если удар по московитам, даже на оккупированной территории, то тут же начинается вой скупленной массовки оон, журнашлюх и прочих соцсетей.
показати весь коментар
25.06.2024 11:09 Відповісти
Рецепт перемоги Палестини в інформаційній війні розробляли в кремлі.
Тому - так, удари русні не рахуються, рахуються тільки удари по русні.
показати весь коментар
25.06.2024 11:16 Відповісти
В иранской палестинской народной республике хамас отстреливают, как бешеных свиней. Если террористы считают накрученные лайти в твитере информационной победой, то и ладно. Пусть дохнут на здоровье под ударами авиации, бронетехники и спецназа с мыслью, что у них много лайков от московитских и китайских ботоферм.
показати весь коментар
25.06.2024 11:25 Відповісти
Не так все просто.
Пропалестинці захоплюють університети та інші знакові місця по всьому світу.
Нещодавно був гігантський пропалестинський мітинг в Парижі.
Коротше кажучи, послухайте Ауслендера, як він розказує про нищівну поразку Ізраїля в інформаційній війні.
https://www.youtube.com/watch?v=gicm0Y2RrCE Сергей Ауслендер. Техническое поражение Израиля в информационной войне
показати весь коментар
25.06.2024 11:31 Відповісти
Погана новина в тому, що кацапи перехопили ATACMS
показати весь коментар
25.06.2024 11:09 Відповісти
були б фото частин
показати весь коментар
25.06.2024 11:11 Відповісти
Атакамс это старая ракета, которая должна перехватываться ПВО, даже московитским.
показати весь коментар
25.06.2024 11:11 Відповісти
Теоретично це можливо. Як на практиці - ХЗ.


Характеристики: Швидкість1500 м/сhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/ATACMS#cite_note-1 [1]
показати весь коментар
25.06.2024 11:12 Відповісти
Писали, що ніфіга не перехопили, просто на ПВОшній ракеті спрацювала самоліквідація, коли вона промазала. Ракета вибухнула і засіяла пляж уражаючими елементами і уламками.
Якби там кизданув атакамс, то пів пляжу б улетіло назад до Воронежу.
показати весь коментар
25.06.2024 11:15 Відповісти
З.І. але я не впевнений в 100% достовірності цього. Може і збили. Я свічку не тримав.
показати весь коментар
25.06.2024 11:17 Відповісти
Друже, йдеться не про те, що там впало на кацапню, а про ттх "атакамсів". Теоретично їх можуть збивати с-300/400, панцирі і тори.

Бо в нашому суспільстві теж є тенденція вірити у вундерваффе. То піпл має розуміти, що "атакамси" теж не вундерваффе, як і абрамси, і ф-16.

А то потім в піпла, після етапу ейфорії, починається етап розчарування - "фсьо пропало - атакамси збиваються"!
Ну це звичайна, базова психологія піпла по всьому Світу. Нічого особливого...
показати весь коментар
25.06.2024 11:38 Відповісти
А, ну як що так ставити питання, то це звичайно так. Шо завгодно можна збити з деякою вірогідністю. Он "стелс" в Югославії збили якоюсь радянською іржавою балалайкою.
показати весь коментар
25.06.2024 11:50 Відповісти
Головне, що результат непоганий, а хто, чим і як - то все вже другорядне ))) І повискування всієї цієї ..цапської сволоти особливо радує!
показати весь коментар
25.06.2024 11:29 Відповісти
Загибель пʼяти кацапів - це не результат. Приємно, але по суті - ніщо. "Завжди можна краще" (С)
показати весь коментар
25.06.2024 11:31 Відповісти
Натомість вереск тієї мерзоти тішить )
показати весь коментар
25.06.2024 11:36 Відповісти
Ну рано чи пізно, це повинно було статися. Ракета не нова. Тому для них, і виносять ппо істот, щоб у них меньше шансів було збити.
Це і так, дуже гарний результат.
показати весь коментар
25.06.2024 11:35 Відповісти
КРИМ - це УКРАЇНА!
КРИМ окупований рашистськими загарбниками. Окупант має бути знищений!
кацапи ще є питання?!
показати весь коментар
25.06.2024 11:12 Відповісти
Це жертви х...ла крапка
показати весь коментар
25.06.2024 11:18 Відповісти
В першу чергу, це виборці .уйла, тобто співучасники злочинів, от тепер крапка.
показати весь коментар
25.06.2024 11:28 Відповісти
Навіщо взагалі хоч якось коментувати висери какцапських виродків? Найкраща відповідь - повний ігнор їхніх повискувань та рохкання!
показати весь коментар
25.06.2024 11:27 Відповісти
Це уже було відомо з перших хвилин атаки.
показати весь коментар
25.06.2024 11:30 Відповісти
Da kakaia raznica , vsio zhe harasho paluchilos ...
показати весь коментар
25.06.2024 11:35 Відповісти
Ясний-красний Это атака российских ПВО по Севастополю. Высокоточная украинская ракета спокойно летела по военной цели, но на пути у нее оказалось рукожопое расийское ПВО... Вот вам и результат. Вывод: не мешайте украинским ракетам летеь в цель. У нас их не так много чтобы перднамеренно убивать ими несколько случайных пляжников. Не сбивайте их с курса и никто из гражданских не пострадает. Доказано сотни раз точными ударами ВСУ, когда даже стекла в соседних домах мирных обывателей были целы а военные цели - в хлам и фарш.
показати весь коментар
25.06.2024 11:38 Відповісти
https://volgograd.bezformata.com/listnews/sevastopole-i-dagestane-obyavlen-traur/133185591/ В Севастополе и Дагестане объявлен траур
показати весь коментар
25.06.2024 11:40 Відповісти
щас спою - остання путь остання путь ......
показати весь коментар
25.06.2024 11:42 Відповісти
Где-то в расейских пабликах даже выкладвали фото обломков ракеты ПВО которые нашли на севастопольском пляже..
показати весь коментар
25.06.2024 11:46 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 11:53 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 12:03 Відповісти
Не*уй пол топтать в украинскому Крыму, загорайте под архангельском.
показати весь коментар
25.06.2024 12:12 Відповісти
підари ваше місце відпочинку мурманськ і москва ріка все , тож нічого зазіхати на чуже
і ваше лайно що здатне збивати хіба зо пасажирські лвтаки не впало б вам на ваші тупі макітри
показати весь коментар
25.06.2024 12:17 Відповісти
Млять!
У атакамса и с-300 совсем разные поражающие элементы. Подобрать на пляже пару осколков....
показати весь коментар
25.06.2024 16:17 Відповісти
 
 