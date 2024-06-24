УКР
8 663 25

У Севастополі окупаційна "влада" запровадила надзвичайний стан

Атака на Севастополь 23 червня 2024 року

Окупаційна "влада" Севастополя ввела в місті "надзвичайний стан" після того, як 23 червня заявила про "атаку ЗСУ із застосуванням далекобійних ракет ATACMS".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

В указі йдеться, що режим надзвичайного стану регіонального значення запроваджується "до особливого розпорядження".

За даними Развожаєва, станом на вечір 23 червня, унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Вранці 24 червня Развожаєв повідомив, що "розв'язують питання" про транспортування до Москви 15-20 постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Севастополя заявила про атаку дронів

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".

Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.

Цензор.НЕТ інформував, що вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

За інформацією Развожаєва, 5 повітряних цілей нібито було знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Севастополю змусить США замислитися про нещодавнє послаблення правил, - Telegraph

Автор: 

Крим (14222) Севастополь (559)
+29
Кацапы, не надо сбивать своим рукожопым ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы 🫠🫠🫠
показати весь коментар
24.06.2024 11:36 Відповісти
+29
показати весь коментар
24.06.2024 11:37 Відповісти
+16
показати весь коментар
24.06.2024 11:44 Відповісти
це ж камні с неба крисьйониші !!!
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 12:46 Відповісти
Чого жаліються, стало тільки краще
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
Зате честь віддавати може постійно)) але шось не тією граблею..
показати весь коментар
24.06.2024 11:41 Відповісти
Бо при́йде Син Лю́дський у славі Свого Отця з ангола́ми Своїми, і тоді "віддасть кожному згідно з діла́ми його".
Евангелие от Матфея 16:27 - Мф 16:27
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
До виходу кацапів з Криму.
показати весь коментар
24.06.2024 11:34 Відповісти
Кацапы, не надо сбивать своим рукожопым ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы 🫠🫠🫠
показати весь коментар
24.06.2024 11:36 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 11:37 Відповісти
Мало того, так еще и

https://www.svoboda.org/a/posle-vizita-putina-vjetnam-nazval-ssha-strategicheskim-partnyorom/33005672.html "После визита Путина Вьетнам назвал США стратегическим партнёром"
показати весь коментар
24.06.2024 12:17 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 11:37 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 12:48 Відповісти
А вот и нифига, вскрытие показало в представленных трупах крысиян, наличие каменных осколков При более детальном изучении оказалось, что это осколки камней с неба, а собственно сами камни - разновидность крысиного яда, который ВСУ доставляет к местам массового скопления этих тварей, а способ доставки по воздуху - современный способ дератизации заражённой крысуянами территории, так что всё пучком, дератизация продолжается
показати весь коментар
24.06.2024 12:58 Відповісти
З 2014 року рашисти прутіна, повели ВІЙНУ проти України!!
В Криму України, перебувають окупаційні війська змосковії!
Про що мова може йти?? Про, які дурнуваті питання!!??
Московіти, 11 років Убивають Українців в Україні!!
Прутін- воєнний злочинець з оточенням, весь Цивілізований Світ, це добре розуміє!! А проплачені, з ригоАНАЛІВ, будуть в Україні гадити, лайном з рота!

Дотримуймося Інформ Гігієни в Україні, від вкидів у мережі лайна пропаганди, окупантів московитів!
Смерть окупантам московським в Україні! Слава Україні!
показати весь коментар
24.06.2024 11:38 Відповісти
як співалося
-отдих в криму
ураган і кабздон
показати весь коментар
24.06.2024 11:43 Відповісти
Якби не кримські путіноїди, то війни в Україні не було б, ***** б зі своєю шоблою дегенератів-рашистів не напало на українців, бо не мало б 'благодатной почви' для вторгнення. Я пам'ятаю як чудово вони жили в Криму до 2014 р. Цікаво чи хтось з їх прогнилими мізками шкодує про скоєне, чи відчуває свою провину і відповідвльність за ріки крові?
показати весь коментар
24.06.2024 11:43 Відповісти
чи задовільнились вони вже повною мірою тим, що накінець-то, як вони мріяли разом з ******, 'ваєнниє умірают за родіну, а нє хатят тока дєнєх'?
показати весь коментар
24.06.2024 11:48 Відповісти
вони такі були і раніше 2014 році, я там був на курсах підвищення кваліфікації в 2007 (або 2008 році !!! загальне враження типовий совковий-кацапізм (типу ім всеба должни бо ані в "вов" победілі), імперіалізм і повна ненависть до усього не кацапського - тобто українського, кримсько-татарського, західного ... з тв наприклад канали в основному кацапські та місцеві на сруцком недо-язіке, українську мову ніхто не розуміє ...
показати весь коментар
24.06.2024 12:00 Відповісти
мене розуміли нормально, просто бажання слухати в особливо помішаних на 'путін-маладєц' не було. Zомбоящик зробив свою справу.
показати весь коментар
24.06.2024 12:55 Відповісти
мене практично не розуміли, бо я розмовляв не чистою українською, а західно-українським (львівським, бандерівським) діалектом + додаванням польських слів та львівських "понтів", типу "прошу пані", "я перепрошую","француваті батяри", "склеп"...
показати весь коментар
24.06.2024 13:01 Відповісти
Лишняя хромосома в Криму! Пострадало кацапов больше, чем от попаданий в жилую застройку!!! ******** путёвки в КримНаш бесплатно давать - прямо в городах, деревнях, говнЯх..
показати весь коментар
24.06.2024 11:44 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 11:44 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 11:50 Відповісти
Перестаньте намагатися збивати, своїм рукожопим ПВО, ракети, що націлені на військові об'єкти, і тоді уламки не будуть падати на голови "цивільних" кацаплоїдів!
показати весь коментар
24.06.2024 12:05 Відповісти
будуть, будуть(с)
показати весь коментар
24.06.2024 12:22 Відповісти
'вялікій ***** всєя нєдаросії нє смог всєх защітіть'? - як так? 'прєзідєнт міра' і обісрався?
показати весь коментар
24.06.2024 12:59 Відповісти
 
 