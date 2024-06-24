У Севастополі окупаційна "влада" запровадила надзвичайний стан
Окупаційна "влада" Севастополя ввела в місті "надзвичайний стан" після того, як 23 червня заявила про "атаку ЗСУ із застосуванням далекобійних ракет ATACMS".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.
В указі йдеться, що режим надзвичайного стану регіонального значення запроваджується "до особливого розпорядження".
За даними Развожаєва, станом на вечір 23 червня, унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.
Вранці 24 червня Развожаєв повідомив, що "розв'язують питання" про транспортування до Москви 15-20 постраждалих.
Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".
Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.
Цензор.НЕТ інформував, що вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
За інформацією Развожаєва, 5 повітряних цілей нібито було знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.
В Криму України, перебувають окупаційні війська змосковії!
Про що мова може йти?? Про, які дурнуваті питання!!??
Московіти, 11 років Убивають Українців в Україні!!
Прутін- воєнний злочинець з оточенням, весь Цивілізований Світ, це добре розуміє!! А проплачені, з ригоАНАЛІВ, будуть в Україні гадити, лайном з рота!
Дотримуймося Інформ Гігієни в Україні, від вкидів у мережі лайна пропаганди, окупантів московитів!
Смерть окупантам московським в Україні! Слава Україні!
-отдих в криму
ураган і кабздон