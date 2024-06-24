В Севастополе оккупационная "власть" ввела чрезвычайное положение

Оккупационные "власти" Севастополя ввели в городе "чрезвычайное положение" после того, как 23 июня заявили об "атаке ВСУ с применением дальнобойных ракет ATACMS".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

В указе говорится, что режим чрезвычайного положения регионального значения вводится "до особого распоряжения".

По данным Развожаева, по состоянию на вечер 23 июня, в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Утром 24 июня Развожаев сообщил, что "решается вопрос" о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в частности на пляже.

Цензор.НЕТ информировал, что днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

По информации Развожаева, 5 воздушных целей якобы были уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

