8 663 25

В Севастополе оккупационная "власть" ввела чрезвычайное положение

Атака на Севастополь 23 червня 2024 року

Оккупационные "власти" Севастополя ввели в городе "чрезвычайное положение" после того, как 23 июня заявили об "атаке ВСУ с применением дальнобойных ракет ATACMS".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

В указе говорится, что режим чрезвычайного положения регионального значения вводится "до особого распоряжения".

По данным Развожаева, по состоянию на вечер 23 июня, в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Утром 24 июня Развожаев сообщил, что "решается вопрос" о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших.

Также читайте: Власти Севастополя заявили об атаке дронов

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в частности на пляже.

Цензор.НЕТ информировал, что днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

По информации Развожаева, 5 воздушных целей якобы были уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Крыму раздавались взрывы. Развожаев говорит, что уничтожен безэкипажный катер. ФОТО

Крым (26455) город Севастополь (1765)
Кацапы, не надо сбивать своим рукожопым ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы 🫠🫠🫠
це ж камні с неба крисьйониші !!!
Чого жаліються, стало тільки краще
Зате честь віддавати може постійно)) але шось не тією граблею..
Бо при́йде Син Лю́дський у славі Свого Отця з ангола́ми Своїми, і тоді "віддасть кожному згідно з діла́ми його".
Евангелие от Матфея 16:27 - Мф 16:27
До виходу кацапів з Криму.
Кацапы, не надо сбивать своим рукожопым ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы 🫠🫠🫠
Мало того, так еще и

https://www.svoboda.org/a/posle-vizita-putina-vjetnam-nazval-ssha-strategicheskim-partnyorom/33005672.html "После визита Путина Вьетнам назвал США стратегическим партнёром"
А вот и нифига, вскрытие показало в представленных трупах крысиян, наличие каменных осколков При более детальном изучении оказалось, что это осколки камней с неба, а собственно сами камни - разновидность крысиного яда, который ВСУ доставляет к местам массового скопления этих тварей, а способ доставки по воздуху - современный способ дератизации заражённой крысуянами территории, так что всё пучком, дератизация продолжается
З 2014 року рашисти прутіна, повели ВІЙНУ проти України!!
В Криму України, перебувають окупаційні війська змосковії!
Про що мова може йти?? Про, які дурнуваті питання!!??
Московіти, 11 років Убивають Українців в Україні!!
Прутін- воєнний злочинець з оточенням, весь Цивілізований Світ, це добре розуміє!! А проплачені, з ригоАНАЛІВ, будуть в Україні гадити, лайном з рота!

Дотримуймося Інформ Гігієни в Україні, від вкидів у мережі лайна пропаганди, окупантів московитів!
Смерть окупантам московським в Україні! Слава Україні!
як співалося
-отдих в криму
ураган і кабздон
Якби не кримські путіноїди, то війни в Україні не було б, ***** б зі своєю шоблою дегенератів-рашистів не напало на українців, бо не мало б 'благодатной почви' для вторгнення. Я пам'ятаю як чудово вони жили в Криму до 2014 р. Цікаво чи хтось з їх прогнилими мізками шкодує про скоєне, чи відчуває свою провину і відповідвльність за ріки крові?
чи задовільнились вони вже повною мірою тим, що накінець-то, як вони мріяли разом з ******, 'ваєнниє умірают за родіну, а нє хатят тока дєнєх'?
вони такі були і раніше 2014 році, я там був на курсах підвищення кваліфікації в 2007 (або 2008 році !!! загальне враження типовий совковий-кацапізм (типу ім всеба должни бо ані в "вов" победілі), імперіалізм і повна ненависть до усього не кацапського - тобто українського, кримсько-татарського, західного ... з тв наприклад канали в основному кацапські та місцеві на сруцком недо-язіке, українську мову ніхто не розуміє ...
мене розуміли нормально, просто бажання слухати в особливо помішаних на 'путін-маладєц' не було. Zомбоящик зробив свою справу.
мене практично не розуміли, бо я розмовляв не чистою українською, а західно-українським (львівським, бандерівським) діалектом + додаванням польських слів та львівських "понтів", типу "прошу пані", "я перепрошую","француваті батяри", "склеп"...
Лишняя хромосома в Криму! Пострадало кацапов больше, чем от попаданий в жилую застройку!!! ******** путёвки в КримНаш бесплатно давать - прямо в городах, деревнях, говнЯх..
Перестаньте намагатися збивати, своїм рукожопим ПВО, ракети, що націлені на військові об'єкти, і тоді уламки не будуть падати на голови "цивільних" кацаплоїдів!
будуть, будуть(с)
'вялікій ***** всєя нєдаросії нє смог всєх защітіть'? - як так? 'прєзідєнт міра' і обісрався?
