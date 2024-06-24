УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9815 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 579 20

Держдепартамент США про удари по Криму: Україна зводить до мінімуму втрати серед цивільних, непорівнянно з діями Росії

севастополь

Україна у своїх наступальних операціях "зводить до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення". Так прокоментував обстріл окупованого Криму 23 червня, помічник держсекретаря США Джон Басс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На питання щодо обстрілу Севастополя нібито ракетами американського виробництва, де, за даними Росії, постраждало понад 150 людей, представник Держдепу відповів, що є великий контраст втрат внаслідок українських атак та обстрілів Росії.

"Що стосується повідомлень про жертви серед цивільного населення в Криму, США глибоко шкодують про втрату будь-якого цивільного життя, будь-яких невинних убитих під час конфлікту. Я не можу говорити про правдивість звинувачень Москви, але якщо вони правдиві в цьому випадку, я вважаю, що важливо підкреслити: ми бачимо, як Україна використовує свої наступальні можливості", - сказав помічник Блінкена з політичних питань.

Басс наголосив, що Збройні сили України "вживають значних заходів, щоб звести до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення, і це помітно контрастує з характером жорстокої війни Росії з першого дня".

За його словами, неможливо порівняти втрати цивільного населення в Росії із втратою життів українців внаслідок російських авіаударів по лікарнях, школах та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Тут, за його словами, "існує величезний розрив, який демонструє жорстокість війни Росії, яка триває".

Також читайте: Пентагон про обстріл Севастополя: Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей

Прессекретар Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу 24 червня наголосив, що Крим - це Україна, і що Росія може припинити страждання людей лише одним рішенням - зупинити війну.

"Ми надаємо зброю Україні, щоб вона могла захищати від збройної агресії свою суверенну територію, включно з Кримом, який є частиною України. І Росія могла б зупинити цю війну сьогодні та страждання, спричинені війною, яку Росія розпочала сьогодні, якби припинила окупацію суверенної української території та напади на цивільне населення", - заявив Міллер.

Ракетний удар по Севастополю 23 червня

Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.

Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.

Окупанти поклали відповідальність за атаку на США.

Автор: 

Держдепартамент США (1673) Крим (14222) Севастополь (559)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
***** з усім своїм мотлохом з українського Криму і не буде ніяких жертв.
показати весь коментар
25.06.2024 00:05 Відповісти
+9
Сцяним ганчір'ям по пацючему писку.
показати весь коментар
25.06.2024 00:00 Відповісти
+8
Крим - український, всі хто "повзає" на пляжах нехай ховаються, йде війна з лютим ворогом
показати весь коментар
25.06.2024 00:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все вірно, але, на жаль, не назвали ще досі путіноїдів фашистами, сподіваюсь, той день колись настане
показати весь коментар
24.06.2024 23:57 Відповісти
Сцяним ганчір'ям по пацючему писку.
показати весь коментар
25.06.2024 00:00 Відповісти
***** з усім своїм мотлохом з українського Криму і не буде ніяких жертв.
показати весь коментар
25.06.2024 00:05 Відповісти
а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста" Джерело:
кацапи забули уточнити, що тією ракетою, що відхилилася і підірвалася над пляжем була їхня зенітна ракета Тор-М2
показати весь коментар
25.06.2024 00:09 Відповісти
ATACMS ударили в Крыму. ПВО России убило людей в Севастополе https://www.youtube.com/watch?v=Lordy-YqkOA&t=18s
Кушнарь
показати весь коментар
25.06.2024 00:14 Відповісти
С-500 не спасли: ATACMS накрыли Центр космической связи РФ в Крыму -в ніч на 24 червня сьогодні.
https://www.youtube.com/watch?v=3eGrF5zz6rU&t=19s
показати весь коментар
25.06.2024 00:16 Відповісти
Відповідальність за ВСІ ЖЕРТВИ несе агресор - Засрашка! Немає що "розмазувати" тут.
показати весь коментар
25.06.2024 00:18 Відповісти
Морской дрон ВСУ сбил Ка-52. Впервые в истории. Новый кошмар для оккупантов
вніч на 21 червня - чому подробиці тільки зараз , 24-го
https://www.youtube.com/watch?v=r7dLOgNS168
показати весь коментар
25.06.2024 00:19 Відповісти
Гарна відповідь.
показати весь коментар
25.06.2024 00:21 Відповісти
На рашці немає невинних ...
показати весь коментар
25.06.2024 00:23 Відповісти
Крим - український, всі хто "повзає" на пляжах нехай ховаються, йде війна з лютим ворогом
показати весь коментар
25.06.2024 00:35 Відповісти
Крим - це прифронтова зона. З усіма наслідками.
показати весь коментар
25.06.2024 00:52 Відповісти
Каzапи, здохніть, всі.
показати весь коментар
25.06.2024 02:09 Відповісти
А у всьому винен мудрили-виборці з України та просрочка гвидон - за п'ять років жодної далекобійної ракети - ну наприклад Грім-2. Заберуть американці свої ракети і правильно зроблять. Хай верищать подоляцкі гвидони шо Байден хріновий - робіть свою та ніхріна ви не зробите бо Стамбульські домовленості це Україна підписала капітуляцію ще у 22 році.
показати весь коментар
25.06.2024 03:01 Відповісти
А на біса ви, харі кацапські, пробували збивати ракети? Не збивайте над пляжами й містами.
показати весь коментар
25.06.2024 06:20 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 06:24 Відповісти
Інцидент на пляжі підтвердив і призначений окупантами гауляйтер Севастополя михайло развожаєв. За його словами, людей на пляжі поранено та вбито внаслідок роботи російської ППО.
показати весь коментар
25.06.2024 07:41 Відповісти
Американцям шкода дохлих кацапських цивільних 🤮 щось коли бомбили Німеччину під час другої світової війни не сильно переймались про цивільних, а тут яке горе погань кацапська подохла
показати весь коментар
25.06.2024 07:48 Відповісти
Хитрожопые, когда уже признаете мордор страной террористом со всеми вытекающими....
показати весь коментар
25.06.2024 08:10 Відповісти
Вєчного вам пляжного отдиха, братья. .
показати весь коментар
25.06.2024 08:51 Відповісти
 
 