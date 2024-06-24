Держдепартамент США про удари по Криму: Україна зводить до мінімуму втрати серед цивільних, непорівнянно з діями Росії

Україна у своїх наступальних операціях "зводить до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення". Так прокоментував обстріл окупованого Криму 23 червня, помічник держсекретаря США Джон Басс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На питання щодо обстрілу Севастополя нібито ракетами американського виробництва, де, за даними Росії, постраждало понад 150 людей, представник Держдепу відповів, що є великий контраст втрат внаслідок українських атак та обстрілів Росії.

"Що стосується повідомлень про жертви серед цивільного населення в Криму, США глибоко шкодують про втрату будь-якого цивільного життя, будь-яких невинних убитих під час конфлікту. Я не можу говорити про правдивість звинувачень Москви, але якщо вони правдиві в цьому випадку, я вважаю, що важливо підкреслити: ми бачимо, як Україна використовує свої наступальні можливості", - сказав помічник Блінкена з політичних питань.

Басс наголосив, що Збройні сили України "вживають значних заходів, щоб звести до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення, і це помітно контрастує з характером жорстокої війни Росії з першого дня".

За його словами, неможливо порівняти втрати цивільного населення в Росії із втратою життів українців внаслідок російських авіаударів по лікарнях, школах та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Тут, за його словами, "існує величезний розрив, який демонструє жорстокість війни Росії, яка триває".

Прессекретар Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу 24 червня наголосив, що Крим - це Україна, і що Росія може припинити страждання людей лише одним рішенням - зупинити війну.

"Ми надаємо зброю Україні, щоб вона могла захищати від збройної агресії свою суверенну територію, включно з Кримом, який є частиною України. І Росія могла б зупинити цю війну сьогодні та страждання, спричинені війною, яку Росія розпочала сьогодні, якби припинила окупацію суверенної української території та напади на цивільне населення", - заявив Міллер.

Ракетний удар по Севастополю 23 червня

Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.

Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.

Окупанти поклали відповідальність за атаку на США.